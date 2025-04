Zastosowanie żurawiny w medycynie naturalnej

Żurawina – małe, niepozorne czerwone jagody o lekko cierpkim smaku – od dawna jest doceniana przez medycynę naturalną. Wyciąg z żurawiny wykorzystuje się w profilaktyce i leczeniu chorób dróg moczowych, w kosmetyce świetnie leczy trądzik, rozjaśnia przebarwienia i rozświetla szarą i zmęczoną cerę. W żołądku natomiast hamuje rozwój bakterii z grupy helicobacter pylori. Warto wykorzystać żurawinę także w stomatologii, gdyż zapewni nam zdrowy i olśniewający uśmiech.

Sok z żurawiny ochroni nasze zęby

Dzięki czemu żurawina ma tak korzystne właściwości? Związki roślinne zwane NDM zawarte w owocach tworzą na powierzchni zębów powłokę, która je chroni i nie pozwala na przywieranie produktom spożywczym.

„Taką warstwę ochronną wytworzoną na zębach można przyrównać do teflonu. Podobnie jak on, warstwa adhezyjna wytworzona dzięki składnikom zawartym w żurawinie, uniemożliwia przywieranie bakterii do powierzchni szkliwa. Dzięki temu bakterie nie będą w stanie się nie tylko namnażać, ale także penetrować szkliwa i dziąseł i siać spustoszenia. W ten sposób ograniczone jest wytwarzanie płytki nazębnej i później kamienia” – wyjaśnia lek. stom. Bartosz Nowak z Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej PRODENTA w Gliwicach.

Jak odkryli indyjscy naukowcy, sok z żurawiny zmniejsza ryzyko chorób jamy ustnej wywołanych przez paciorkowce. To właśnie te bakterie są głównymi winowajcami odpowiedzialnymi za powstawanie płytki nazębnej, a w konsekwencji chorób przyzębia i stanów zapalnych jamy ustnej. By wykorzystać dobroczynne działanie soku z żurawiny, powinno się pić 2 szklanki dziennie, najlepiej w trakcie posiłków.

Żurawina a próchnica



Bioaktywne związki zawarte w żurawinie mogą także chronić przed próchnicą. Jak dowiedli japońscy uczeni, za rozwój próchnicy także odpowiadają bakterie z grupy paciorkowców, a ich wyjątkowa zdolność do przylegania do powierzchni szkliwa to czynnik sprzyjający rozwojowi tej choroby.

Dzięki temu, że żurawina upośledza tę zdolność bakterii, spożywanie jej przetworów może nas uchronić przed tą najpopularniejszą chorobą cywilizacyjną.

Skuteczność wyciągu z żurawiny

Badacze z Uniwersytetu w Rochester w USA wyliczyli, że substancje czynne zawarte w żurawinie powodują, że aż 85% bakterii nie przylega do szkliwa. „To bardzo ważna wiadomość dla przemysłu kosmetycznego, który produkuje preparaty do higieny jamy ustnej. Wykorzystanie wyciągu z tych owoców i wzbogacenie składu np. past do zębów, płynów do płukania ust czy nasączenie nim nici dentystycznych może dać pacjentom dodatkową ochronę przed próchnicą” – mówi stomatolog.

Ponadto żurawina bogata jest w związki z grupy polifenoli, witaminy B1 i B2 oraz C, wapń, jod i magnez, a także garbniki, taniny i cytryniany. Te substancje także mają pozytywny wpływ na nasze zęby i dziąsła. „Pamiętajmy jednak, że żurawina, jak każdy owoc, jest także źródłem cukru, który stanowi pożywkę dla rozwoju bakterii, dlatego nie powinno się jej spożywać w nadmiernych ilościach” – przypomina dr Nowak.

Żurawina pomoże wybielić zęby

Ten sam mechanizm, który działa w przypadku bakterii, uniemożliwia także przyleganie osadów z kawy, herbaty, wina czy innych silnie „barwnych” potraw takich jak chociażby buraczki. Żucie tych owoców z powodzeniem może być wykorzystywane jako uzupełnienie wybielającej pasty do zębów.

By zapewnić sobie biały uśmiech, wystarczy zjadanie zaledwie 10 suszonych owoców żurawiny w ciągu dnia. – Ponadto żurawina jest bogata w witaminę C i kwasy owocowe, a zwłaszcza te ostatnie mają właściwości wybielające – podkreśla dr Nowak.

Kontrola stomatologiczna to podstawa



Dzięki tak szerokim właściwościom żurawiny, może ona wspomóc nas w dbaniu o piękny uśmiech. „Profilaktyka jest bardzo istotnym czynnikiem, dzięki któremu możemy zachować zdrowie jamy ustnej, jednakże nie zastąpi ona regularnych wizyt u stomatologa. Powinniśmy o nich pamiętać i przynajmniej co pół roku odwiedzać swojego dentystę, który oceni stan zdrowia naszych zębów i w razie potrzeby odpowiednio wcześnie podejmie leczenie” – przypomina dr Nowak. Nie zawsze też żurawina pomoże nam uzyskać idealną biel zębów. Jeśli mamy naturalnie ciemny kolor kości to białe zęby uzyskamy tylko dzięki pomocy stomatologa.

Warto wiedzieć:

Białe zęby : codziennie zjadaj ok. 10 suszonych jagód żurawiny

: codziennie zjadaj ok. 10 suszonych jagód żurawiny Domowa pasta do zębów z żurawiną : łyżeczkę soli utrzyj na pastę z pół łyżki zmiksowanych żurawin. Możesz dodać także 3 krople olejku z mirry, mięty pieprzowej lub eukaliptusa. Tak przygotowaną masą można dodatkowo szczotkować zęby i masować dziąsła. Po wszystkim koniecznie należy wypłukać jamę ustną.

: łyżeczkę soli utrzyj na pastę z pół łyżki zmiksowanych żurawin. Możesz dodać także 3 krople olejku z mirry, mięty pieprzowej lub eukaliptusa. Tak przygotowaną masą można dodatkowo szczotkować zęby i masować dziąsła. Po wszystkim koniecznie należy wypłukać jamę ustną. Przechowywanie żurawiny: Najlepsze działanie ma w postaci surowej, ale w lodówce może być przechowywana kilka miesięcy, a w zamrażalniku nawet rok. Żurawina posiada bowiem kwas benzoesowy, który jest naturalnym konserwantem. W razie potrzeby można stosować także przetwory – także działają leczniczo.

Na zdjęciu: lek. stom. Bartosz Nowak

Źródło: materiały prasowe Guarana Communications

