O czym świadczą zmiany na twarzy?

Niekiedy pierwsze niepokojące oznaki choroby można wyczytać już z twarzy. Wystarczy się jej tylko dobrze przyjrzeć, a jeśli zaobserwujemy dłużej utrzymujące się zmiany - wybrać się po konsultację do specjalisty.

Spoglądasz w lustro i kolejny raz widzisz dziwnie spuchniętą twarz, podkrążone i opuchnięte oczy bez poważniejszej przyczyny? Myslisz, że to efekt niewyspania, nieodpowiednich kosmetyków. A może zauważyłaś, że znalazło się na niej mnóstwo krostek lub nasilony trądzik w okolicach brody, chociaż nigdy nie miałaś z tym problemu? Tak powtarzających się zmian na twarzy nie warto bagatelizować, ponieważ w ten sposób - organizm woła o pomoc!

[CMS_PAGE_BREAK:Twarz]



Twarz

Opuchnięta twarz

W pierwszej kolejności może świadczyć o problemach z nerkami. Jeśli organizm nie działa sprawnie, wówczas zatrzymuje więcej wody niż powinien (czego wynikiem może być zła dieta, w której jest za dużo soli i tłuszczy). Wówczas objawia się to m.in. opuchlizną twarzy (widoczne są często również worki pod oczami) i nóg - zlokalizowane w okolicy kostek.

Wysypka na twarzy

Jeżeli opuchnięcie zlokalizowane jest tylko po jednej stronie twarzy i do tego pokryta jest krostami - może świadczyć to o alergii. Alergia może objawiać się zarówno jako wysypka krostkowa, grudkowa, rumień lub też jako pokrzywka. Pojawia się najczęściej po kontakcie z alergenami pokarmowymi, wziewnymi lub nawet kontaktowymi. Jeśli zauważymy pokrzywkę po alergenach pokarmowych pojawia się zazwyczaj również w innych miejscach ciała. Obrzęk wokół ust jest informacją o bezpośrednim kontakcie z alergenem.

Krostki na brodzie

Zwiększona ilość krostek na brodzie może być cenną informacją o problemach hormonalnych. Taki nagły, uporczywy trądzik może być zwiastunem PCOS- zespółu policystycznych jajników, który może być efektem nadmiaru hormonu luteinizującego (LH). Przy nadprodukcji tego hormonu skóra bardziej się przetłuszcza, stąd wypryski. PCOS może również sprzyjać tyciu oraz niestety powodować kłopoty z zajściem w ciążę.

[CMS_PAGE_BREAK:Oczy]



Oczy

Przekrwione oczy

Zaczerwienione oczy świadczą prawdopodobnie o alergii. Rozszerzone naczynka krwionośne to najczęściej efekt działania histaminy. Substancja ta uwalniana jest, gdy następuje kontakt z alergenem np. sierścią zwierząt, kurzem czy kosmetykami. Przy nasileniu się alergii oczy mogą dodatkowo łzawić, swędzieć i puchnąć.

Opuchnięte oczy

Może być informacją o bakteryjnej infekcji oczu, np.zapaleniu spojówek. Choroby te są zwykle dwustronne. Jeżeli pojawi się żółta wydzielina w kąciku łzowym, należny wybrać się do lekarza.

Nieestetyczne grudki na powiekach

Mogą być objawem nadmiaru cholesterolu we krwi. Jeśli dieta jest przesadnie bogata jest w tłuszcze zwierzęce, we krwi może znajdować się nadmiar cholesterolu. Odkłada się on w ścianach tętnic, a to w konsekwencji może grozić miażdżycą. O problemach z wysokim cholesterolem mogą świadczyć właśnie owe grudki zw. kępkami żółtymi.

[CMS_PAGE_BREAK:Usta]



Usta

Zajady - pękające kąciki ust

Sporadycznie pojawiające się zajady zwykle nie są symptomem poważniejszych problemów ze zdrowiem. Świadczą zwykle o infekcji, obecnej, lub tej dopiero rozwijającej się w organizmie, co jest wynikiem jego osłabienia. W przeciwieństwie do opryszczki, zajady nie powstają w wyniku ataku wirusa. Do najczęstszych przyczyn powstania zajadów należy wspomniany już spadek odporności, brak witamin z grupy B, cukrzycy oraz braku odpowiedniej higieny jamy ustnej, uczulenia na pomadkę lub mentol w paście do zębów.

Pierzchnięcie ust

Może być wynikiem nieprawidłowej pielęgnacji i nieodpowiedniego nawilżania lub niedoboru witaminy A, witamin z grupy B lub żelaza. Jeśli jednak pierzchnięcie ust ma formę chroniczną, może świadczyć to nawet o chorującej tarczycy lub początkach cukrzycy.

Opryszczka

Nie wolno jej bagatelizować, szczególnie jeśli powtarza się "cyklicznie". Głównym czynnikiem sprzyjającym jej pojawienia się jest spadek odporności. Spadek cynku czy też witamin z grupy B, spowodowany jest upośledzeniem jelita w możliwość ich wchłaniania. Upośledzenie to jest skutkiem braku odpowiedniej flory bakteryjnej, wywołane np. długotrwałą kuracją antybiotykową. W wyniku czego, wzrost drożdży w organizmie doprowadza do drożdżycy, czego objawem może być właśnie opryszczka.

