A - asymetria

U większości kobiet jedna pierś jest większa od drugiej i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Powodem do niepokoju jest nagła zmiana w wielkości i kształcie jednej piersi: wypukłość albo zapadnięcie, plamy na skórze. Koniecznie idź wtedy do ginekologa albo onkologa (nie musisz mieć skierowania). Objawy mogą świadczyć o rozwijającym się nowotworze.

B - biopsja

Pobranie komórek z gruczołu piersiowego do badania mikroskopem, by wykluczyć lub potwierdzić nowotwór. Zabieg trwa około 20 minut. Najnowocześniejszym badaniem jest biopsja mammotomiczna. Lekarz wkłuwa igłę w pierś tylko na 3 mm.

B - bóle piersi

Są następstwem wahań poziomu hormonów. Nasilają się w ostatnim tygodniu przed miesiączką, ustępują tuż po niej. Nie należy się nimi przejmować. Jeśli jednak nagle zaczyna boleć jedna pierś, na wszelki wypadek powiedz o tym ginekologowi.

C - chirurgia plastyczna piersi

Powiększanie, zmniejszanie lub podciąganie piersi. Metody są coraz bezpieczniejsze, jednak zawsze mogą się zdarzyć powikłania. Lekarze nie zalecają zwłaszcza wstrzykiwania do piersi substancji ujędrniających.

G - guzki

Pod tą nazwą kryją się różne, złośliwe i łagodne, zmiany nowotworowe w piersiach. Najczęściej (80 proc.) występują niegroźne włókniaki i gruczolaki. Powiększają się przed miesiączką, potem maleją. Niepokojące są natomiast te guzki, których wielkość nie zmienia się w czasie cyklu.



I - implanty

Służą do rekonstrukcji piersi po amputacji. Są to woreczki o galaretowatej konsystencji, wypełnione silikonem i solą

fizjologiczną. Wszywa się je w miejsce usuniętej piersi. Dziś można już to robić podczas tej samej operacji, w trakcie której usuwa się nowotwór.



L - laktacja

Wytwarzanie pokarmu przez gruczoły sutkowe. Zaczyna się po porodzie - najpierw pojawia się żółty pokarm, tzw. siara (mleko najbogatsze w składniki odżywcze). Po 1-2 dniach kanalikami mlecznymi spływa do brodawki białe mleko.

M - mastopatia

Niegroźne zwłóknienia w piersiach, bardzo częste u kobiet po czterdziestce. Przyczyną są wahania poziomu hormonów kobiecych, zwłaszcza estrogenów. Zgrubieniom mastopatycznym często towarzyszą torbiele.

N - natryski

Doskonały sposób na ujędrnienie piersi i zapobieganie rozstępom. Podczas wieczornej kąpieli nacieraj piersi rękawicą zmoczoną w ciepłej, a potem zimnej wodzie. Powtórz co najmniej kilka razy. Jeśli jesteś w ciąży, możesz w ten sposób hartować brodawki sutkowe na dwa, trzy miesiące przed porodem. Dzięki temu nie będą pękać i krwawić przy karmieniu dziecka.

O - odchudzanie

Piersi nie lubią kuracji odchudzających, podczas których szybko zrzucasz wagę. Co gorsza, zwykle dość szybko odzyskujesz stracone kilogramy. Efekt? Zwiotczenie mięśni podtrzymujących biust, rozciągnięcie skóry, często rozstępy. Jeśli więc chcesz zachować ładne piersi, chudnij powoli, stopniowo ograniczając ilość kalorii.

P - pielęgnacja

Dbając o twarz i dekolt, nie zapominaj o piersiach, które wymagają nie mniejszej troski. Już od trzydziestego roku życia stosuj specjalne ujędrniające kremy lub balsamy, np. z kolagenem, elastyną albo algami. Raz w miesiącu warto też zafundować piersiom ekstraodżywianie, wmasowując w nie specjalne serum przeznaczone do pielęgnacji biustu.

R - rozstępy

Bliznowate prążki na piersiach, spowodowane pękaniem włókien kolagenowych nadających skórze elastyczność. Gdy są świeże, mają sinoróżową barwę, potem bieleją i stają się mniej widoczne. Niestety, pozostają na całe życie. Skłonność do rozstępów dziedziczymy po matce, sprzyjają im wahania wagi ciała, zmiany hormonalne, np. w okresie ciąży. Rozstępom można zapobiegać, stosując żele i inne substancje ujędrniające.

S - samobadanie

Najlepiej wykonywać je raz w miesiącu, po menstruacji. Obejrzyj przed lustrem obie piersi. Zaniepokoić powinno cię wciągnięcie brodawki, zgrubienie lub guzek. Pamiętaj, by sprawdzić też palcami, czy nie ma wyraźnego zgrubienia po pachami (świadczy to o powiększeniu węzłów chłonnych). Jeśli masz jakieś wątpliwości, idź do ginekologa albo onkologa.

S - stanik

Dzięki niemu piersi długo zachowują ładny wygląd (nie opadają). Dobry biustonosz powinien podtrzymywać, ale nie uciskać piersi. Miseczka musi być tak głęboka, by pierś znajdowała się wewnątrz, a nie wylewała bokami.

T - torbiel

Niewielki, zwykle kilkumilimetrowy pęcherz, wypełniony płynem. Tworzy się w jednej lub obu piersiach, niekiedy jest ich kilkanaście lub więcej. Raczej nie są bolesne. Wykrywa je radiolog podczas badania USG.

W - wydzielina

Biała, kremowa po owulacji jest całkiem normalna. Jeśli jednak zauważysz, że jest podbarwiona krwią, koniecznie idź do onkologa. Do ginekologa zgłoś się wówczas, gdy piersi są obrzmiałe, wycieka z nich mleko, masz nieregularne cykle. Świadczy to o nadmiernym wydzielaniu prolaktyny (częste np. w stresie). Takie zaburzenia mogą doprowadzić do niepłodności.

Z - zioła

Dzięki rozmarynowi możesz ujędrnić piersi. Przygotuj napar ze świeżych lub suszonych ziół, ostudź go. Zmocz w nim gazę i przecieraj piersi raz w tygodniu. Rozmaryn zawiera związki poprawiające ukrwienie skóry.

