Najczęściej badane są dzieci w pierwszym roku życia, ale nawet w ich wypadku czujność jest wskazana – po pierwsze dlatego, że niemowlę nie potrafi wyraźnie sygnalizować swoich zdrowotnych problemów. Po drugie – w trakcie krótkiej wizyty, np. przed szczepieniem, pediatra może nie zauważyć niektórych nieprawidłowości. Dlatego podpowiadamy, na co zwracać uwagę. A poniższe wskazówki dotyczą zarówno brzdąca, jak i starszaka.

Objawy choroby u dzieci - co powinno zwrócić twoją uwagę:

Nawet najcięższe choroby udaje się skutecznie leczyć, gdy są wykryte we wczesnym stadium. Aby było to możliwe, warto raz do roku zrobić dziecku kontrolne badanie moczu i krwi (morfologia krwi i OB), a wyniki pokazać pediatrze. Niezależnie od tego skonsultuj się czym prędzej z lekarzem, gdy zauważysz jakieś nietypowe objawy, np.:

Inaczej wygląda skóra – stała się podejrzanie blada, szara lub zażółcona, straciła sprężystość (gdy chwycisz za fałdkę, a potem ją puścisz, wolno wraca do pierwotnego kształtu), bez przyczyny tworzą się na niej siniaki lub krwawe wybroczyny, skóra uporczywie swędzi, jest zaczerwieniona lub widać na niej wysypkę (utrzymującą się dłużej niż dzień lub nawracającą), pojawiły się nowe znamiona lub te, które były wcześniej, zmieniły swój kolor, kształt czy fakturę; Dziecko nietypowo się zachowuje – stało się płaczliwe, od kilku–kilkunastu dni jest nadpobudliwe albo przeciwnie – ospałe, apatyczne, nie chce się bawić albo jeść, ma problemy ze snem (nadmiernie się wierci, wielokrotnie wybudza), często nie reaguje na to, co do niego mówisz, potyka się lub wpada na różne przedmioty, pociąga się za ucho lub trze nim o poduszkę; Występują objawy choroby, mimo że malec nie miał infekcji lub już dawno został z jakiejś wyleczony – zaniepokoić powinny cię kłopoty z oddychaniem (nieuzasadniona zadyszka czy przerwy w oddechu), pokasływanie, chrapanie, długo utrzymujący się katar, nawracająca lub utrzymująca się gorączka, a nawet stan podgorączkowy, trwające od ok. 2 tygodni powiększenie się węzłów chłonnych nad obojczykami czy na szyi (zwłaszcza z jednej strony); Pojawiły się kłopoty w WC – dziecko ma zatwardzenia lub robi za rzadkie kupki albo stolec ma dziwny wygląd (jest czarny, zielony, pieniący, podbarwiony krwią). Mimo że maluch sporo pije, mało siusia, jego mocz ma bardzo przykry zapach, pieni się, jest mętny lub ciemny. Albo od jakiegoś czasu dziecko ma wzmożone pragnienie i ciągle biega do łazienki.

Pamiętaj, wymienione objawy (a także inne sygnały, które budzą twój niepokój) mogą, ale nie muszą świadczyć o chorobie. Aby to stwierdzić, malucha trzeba jednak przebadać. Dlatego nie daj sobie wmówić, że jesteś przewrażliwiona i umów dziecko do lekarza.

