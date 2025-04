Niemal każdą chorobę można wyleczyć, pod warunkiem że jest wystarczająco wcześnie rozpoznana. Dlatego warto wiedzieć, co powinno nas szczególnie zaniepokoić w naszym zdrowiu. Słuchaj swojego ciała - żaden, nawet najlepszy, lekarz nie będzie umiał postawić dobrej diagnozy, jeśli nie przedstawimy mu dokładnie swoich objawów. Dopiero na tej podstawie można zacząć podejrzewać, że w organizmie dzieje się coś niedobrego. Na co powinniśmy zatem zwrócić uwagę?

1. Częste zaparcia

O problemie z zaparciami, możemy mówić wtedy, gdy wypróżnimy się rzadziej niż 2 razy w tygodniu, stolce są zbite i twarde, a oddawanie ich bolesne. Działaj:

Przyjrzyj się swojej diecie. Zaparcia mogą być spowodowane tym, że za mało pijesz i nie jadasz wystarczająco dużo warzyw i owoców.

Jeśli jednak problem męczy cię od kilku tygodni, powiedz o tym lekarzowi. Być może konieczne będzie badanie per rectum (przez odbyt) i gastroskopia lub kolonoskopia (pozwalają obejrzeć górny i dolny odcinek układu pokarmowego). Warto je wykonać, bo długotrwałe zaparcia mogą przyczynić się do powstania hemoroidów, stanów zapalnych, a nawet nowotworu jelita grubego.

2. Przewlekły kaszel

To taki, który trwa dłużej niż 3 tygodnie. Niebezpieczne dla zdrowia są nie tylko ataki duszącego kaszlu, lecz także zwykłe pokasływanie. Działaj:

Postaraj się bardziej nawilżyć powietrze w mieszkaniu. Porozwieszaj na grzejnikach mokre ręczniki albo po prostu pranie. Warto także sięgnąć po napar z babki lancetowatej (2 razy dziennie łyżeczka ziela na szklankę wrzątku).

Jednocześnie umów się na wizytę do internisty. Lekarz za pewne zleci ci badania. Konieczne mogą się okazać: RTG klatki piersiowej, badania krwi oraz spirometria. Przedłużający się kaszel może być objawem alergii, przewlekłego zapalenia zatok, chorób płuc (m.in. gruźlicy, raka). Bywa także reakcją organizmu na leki (np. obniżające ciśnienie).

3. Zgrubienie piersi

Każda zmiana w wyglądzie piersi powinna nas zmobilizować do jak najszybszej wizyty u lekarza. Działaj:

Idź do ginekologa. Lekarz obejrzy twoje piersi i zbada je palpacyjnie (dłońmi). Jeśli znajdzie jakieś zgrubienie, skieruje cię na dalsze badania (mammografię lub USG albo jedno i drugie). Zgrubienia w piersi mogą mieć całkiem niewinny charakter, wówczas wystarczy je obserwować i badać tak często, jak zasugeruje lekarz. Nie załamuj się jednak,jeśli okaże się, że guzki mają charakter rakowy. Szybka diagnoza znacznie zwiększa szanse na wyleczenie choroby.

4. Upławy

Naturalna wydzielina z pochwy zmienia się w trakcie cyklu miesiączkowego i nie jest to powód do zmartwień. Na początku jest białożółta, potem śluzowata, a tuż przed miesiączką biała i grudkowata. Problem pojawia się, gdy wydzielina staje się wodnista, szara, zielona albo przypomina twaróg. Niepokoić powinien też przykry zapach. Działaj:

Zacznij od nasiadówki z naparu z kory dębu. Rób ją 2 razy dziennie.

Jeśli w ciągu doby nie będzie poprawy, idź do lekarza. Ginekolog prawdopodobnie od razu przepisze ci leki. Upławy mogą być wywołane m.in. zakażeniem grzybiczym, bakteryjnym lub pasożytniczym. Jeśli infekcja będzie się przedłużała, konieczny będzie wymaz z pochwy.

5. Nagła zmiana wagi

Jeśli zaczęłaś więcej lub mniej jeść, nie powinno cię dziwić to, że tyjesz lub chudniesz. Problem pojawia się, jeśli nadal jesz tyle samo, a waga się zmienia. Działaj:

Zastanów się, ile dni zostało do twojej miesiączki. Jeśli 3–5, twoja waga może wzrosnąć o 1–2 kg. To efekt zatrzymywania wody. Po okresie wszystko wróci do normy.

Jeśli jednak różnice w wadze są większe, a do tego dochodzi złe samopoczucie (zmęczenie, drażliwość, wypadanie włosów), koniecznie wybierz się do lekarza. Trzeba będzie wykonać kilka badań m.in. tarczycy.

6. Zaburzenia widzenia

To normalne, że z wiekiem wzrok szwankuje. Najczęściej pojawia się tzw. nadwzroczność starcza, która powoduje, że lepiej widzimy to, co jest dalej. Niekiedy jednak towarzyszą jej inne objawy: światłowstręt, pofalowany obraz z zamazanymi konturami. Działaj:

Wszystkie zaburzenia widzenia wymagają konsultacji okulistycznej. Dobranie odpowiednich okularów zapobiegnie szybkiemu pogarszaniu się wzroku. A jeśli okaże się, że problem jest poważniejszy (np. zwyrodnienie plamki żółtej lub jaskra), wczesne leczenie pomoże spowolnić rozwój choroby.

7. Bóle stawów

Każdego czasem pobolewają kości. Jeśli jednak dolegliwości nasilają się lub wręcz pojawiają z rana, obejmują dłonie i stopy, towarzyszy im sztywność stawów, warto zwrócić na nie uwagę. Działaj:

Postaraj się więcej ruszać i zrzucić nadwagę. To spowoduje, ze stawy nie będą nadmiernie obciążone. Jeśli ból jest dotkliwy, możesz ratować się naparem z kory wierzby białej (łyżeczka na szklankę wrzątku, gotuj 5 min).

Gdy poranne kłopoty ze stawami powtarzają się, konieczna jest wizyta u lekarza i dodatkowe badania, m.in. z krwi oraz USG. Bóle stawów mogą być związane ze starzeniem się organizmu i zwyrodnieniami, ale także z reumatoidalnym zapaleniem stawów – chorobą, która jeśli nie jest prawidłowo leczona, może prowadzić do kalectwa.Przez specjalistów nazywana dusznością.Pojawia się, gdy zmęczymy się intensywnym wysiłkiem fizycznym.

8. Zadyszka

To normalne, jeśli pojawi się po biegu do autobusu. Zaniepokoić powinno nas jednak to, gdy mamy zadyszkę po wejściu na pierwsze piętro. Działaj:

