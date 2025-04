Wirus Ebola, wywołujący groźną dla życia gorączkę krwotoczną, wciąż budzi wiele emocji. Media co chwilę informują o nowych przypadkach podejrzeń zakażeń tym wirusem w Europie i Stanach Zjednoczonych. Czego tak bardzo się boimy? Poznaj 10 najważniejszych faktów o wirusie Ebola!

1. Czym jest wirus Ebola?

To wirus wywołujący gorączkę krwotoczną Ebola, groźną dla życia chorobę zakaźną. Wirus został odkryty w 1976 roku w Zachodniej Afryce. Jego nazwa pochodzi od rzeki Ebola, koło której prawdopodobnie powstało pierwsze ognisko zakażenia. Trwająca obecnie w Afryce epidemia zarażeń wirusem Ebola jest największą i pochłaniającą najwięcej ofiar epidemią do tej pory.

2. Jak można się zarazić?

Wirusem można zarazić się tylko i wyłącznie przez bezpośredni kontakt fizyczny z zanieczyszczonym wirusem sprzętem medycznym. np. igłami lub wydzielinami i płynami zarażonej osoby lub zwierzęcia. Dotyczy to np. krwi (również miesięcznej), potu, śliny, wymiotów, moczu, odchodów, płynu mózgowo-rdzeniowego, a w przypadku zwierząt także mięsa. Wirus Ebola ginie pod wpływem działania mydła, wybielacza i światła słonecznego i suszenia. Wirus nie przenosi się drogą kropelkową ani nie jest przenoszony przez komary.

3. Jakie są objawy zarażenia wirusem?

Charakterystyczne, krwawe wybroczyny pojawiają się dopiero w końcowej fazie choroby. Pierwszymi objawami zarażenia są:

wymioty,

bóle brzucha,

gorączka,

bóle mięśni,

bóle głowy,

biegunki.

4. Kiedy chory zaraża?

Zarażają wyłącznie osoby, u których widoczne są już objawy zarażenia wirusem Ebola. Objawy te rozwijają się zwykle od 2 do 21 dni od momentu narażenia (np. fizycznego kontaktu z osobą zarażoną). Jeśli po tym czasie objawy nie wystąpią, ryzyko zachorowania na gorączkę krwotoczną staje się minimalne.

5. Czy istnieją leki na Ebolę?

Obecnie medycyna nie dysponuje lekiem przeciwko Eboli. Dostępne na rynku leki, np. stworzony przez chiński koncern farmaceutyczny preparat JK-05 czy eksperymentalny lek ZMapp (którym leczono amerykańskiego lekarza i pielęgniarkę, który zarazili się Ebolą podczas misji humanitarnej w Afryce) są nadal w fazie eksperymentów. Od 2009 roku naukowcy pracują też nad stworzeniem szczepionki przeciwko wirusowi Ebola.

6. Czy każdy alarm o zarażeniu w Polsce powinien cię martwić?

Jeśli istnieje choćby podejrzenie zarażeniem wirusem Ebola, na wszelki wypadek od razu stosuje się zaostrzone środki bezpieczeństwa. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z zarażeniem! Ponieważ pierwsze objawy choroby są podobne do objawów innych chorób zakaźnych (np. duru brzusznego czy malarii), w pierwszym etapie konieczne jest odizolowanie chorego i wdrożenie odpowiednich procedur zapobiegających epidemii. Po wykluczeniu zarażenia, chorzy leczeni są według standardowych w takich przypadkach procedur.

7. Czy Polsce grozi epidemia Eboli?

Ciężko przewidzieć to na 100 %, jednak specjaliści uspakajają, że ryzyko wybuchu epidemii w Polsce jest niewielkie. Eksperci podkreślają, że dotarcie wirusa do Eboli do Polski jest oczywiście możliwe, jednak w rzeczywistości bardzo mało prawdopodobne, dlatego nie warto martwić się na zapas. A jeśli jednak osoba zarażona Ebolą trafi na terytorium Polski? Zgodnie z zapewnieniem Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, Polska jest przygotowana na taką ewentualność: na wszelki wypadek przygotowano 10 kluczowych w Polsce szpitali zakaźnych, które są gotowe na przyjęcie osoby zarażonej wirusem Ebola.

