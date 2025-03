Spis treści:

Zarówno szkarlatyna, jak i bostonka to zakaźne choroby wieku dziecięcego. Różnią się jednak czynnikiem wywołującym infekcję oraz objawami. Szczyt zachorowań na szkarlatynę przypada na okres wiosenny i jesienno-zimowym. Na bostonkę dzieci chorują najczęściej w miesiącach letnich, a nierzadko też na przełomie zimy i wiosny.

Szkarlatyna, inaczej płonica, to wysypkowa choroba zakaźna wieku dziecięcego (dotyka głównie dzieci do 5. roku życia) wywoływana przez paciorkowce beta-hemolizujące grupy A (łac. Streptococcus pyogenes). Bostonka z kolei jest wirusową chorobą zakaźną wieku dziecięcego (najczęściej rozwija się u dzieci do 5. roku życia), wywołaną przez wirusy Coxsackie, należące do enterowirusów. Jej właściwa nazwa to choroba dłoni, stóp i jamy ustnej — od miejsc, w których pojawia się charakterystyczna wysypka bostońska.

Jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia szkarlatyną i bostonką dochodzi drogą kropelkową, na ogół w miejscach, gdzie przebywa duża liczba dzieci, jak żłobki i przedszkola. Chore dziecko może zarazić inne przez kichnięcie lub przez wspólne używanie zabawek. Źródłem zakażenia szkarlatyną bywa angina, ponieważ ją również powodują paciorkowce.

Objawy zarówno w przypadku szkarlatyny jak i bostonki rozwijają się w ciągu 5 dni od kontaktu z zakażoną osobą.

Szkarlatyna bywa anginą z wysypką. Objawy szkarlatyny to:

drobna wysypka na ciele,

gorączka,

tzw. język malinowy lub truskawkowy język - od 2. dnia choroby język robi się intensywnie czerwony z wyraźnie zaznaczonymi brodawkami,

silny ból gardła,

zaczerwienione gardło,

nudności, wymioty,

brak apetytu,

czasami biegunka i ból brzucha,

osłabienie.

W szkarlatynie nie występują objawy typowe dla przeziębienia takie jak katar i zatkany nos.

Objawy bostonki to:

wysypka — występuje głównie na dłoniach, podeszwach stóp i w jamie ustnej,

gorączka,

utrata apetytu,

ból gardła,

złe samopoczucie,

ból głowy,

bóle mięśniowe.

W obu przypadkach gorączka jest wysoka, przy szkarlatynie może sięgać nawet 40°C.

To, co może być mylące dla rozpoznania, to fakt, że szkarlatyna i bostonka są chorobami przebiegającymi z wysypką. Mimo wszystko zmiany skórne występujące w przebiegu tych infekcji różnią się: wyglądem, miejscem występowania na ciele oraz sposobem rozprzestrzeniania się. Oto charakterystyczne objawy związane z wysypką przy szkarlatynie i bostonce.

Wysypka przy szkarlatynie:

Jest to drobna plamkowa lub plamkowo-grudkowa wysypka , najdrobniejsza ze znanych (zmiany jak po ukłuciach igłą). Pojawia się w 2-3 dniu choroby.

, najdrobniejsza ze znanych (zmiany jak po ukłuciach igłą). Pojawia się w 2-3 dniu choroby. Nie swędzi.

Na początku infekcji zmiany skórne pojawiają się w dołach pachowych, pachwinach i zgięciach łokciowych , a następnie rozprzestrzeniają się na tułów i twarz. Typowym objawem jest wolny od wysypki obszar na twarzy zwany trójkątem Fiłatowa pomiędzy fałdami policzkowymi. Pojawia się wysypka o kształcie motyla.

, a następnie rozprzestrzeniają się na tułów i twarz. Typowym objawem jest wolny od wysypki obszar na twarzy zwany trójkątem Fiłatowa pomiędzy fałdami policzkowymi. Pojawia się wysypka o kształcie motyla. P lamki bledną pod wpływem ucisku, co pozwala odróżnić wysypkę przy szkarlatynie od wysypki meningokokowej (więcej: sepsa wysypka).

lamki bledną pod wpływem ucisku, co pozwala odróżnić wysypkę przy szkarlatynie od wysypki meningokokowej (więcej: sepsa wysypka). U niektórych pojawiają się charakterystyczne czerwone linie w zgięciach stawowych (tzw. objaw Pastii).

Występuje często szorstkość skóry w miejscu występowania wysypki.

w miejscu występowania wysypki. Ustępuje po kilku dniach. Następnie skóra zaczyna się łuszczyć na twarzy, później na dłoniach i stopach.

​

fot. Wysypka przy szkarlatynie / Adobe Stock, AnastazjaSoroka

Wysypka przy bostonce:

Ma postać pęcherzy na rumieniowym tle , które pojawiają się głównie na wnętrzach dłoni i podeszwach stóp.

, które pojawiają się głównie na wnętrzach dłoni i podeszwach stóp. Zmiany są bolesne i nie swędzą.

Często pojawia się też w jamie ustnej. Rozwija się po 1-2 dniach od pojawienia się gorączki.

Wysypka może pojawić się na twarzy, wokół ust, na pośladkach, w okolicach krocza, na tułowiu lub szyi.

Wysypka bostońska bywa mylona z ospą wietrzną . Jednak zmiany na skórze przy chorobie bostońskiej na ogół nie obejmują całego ciała i nie towarzyszy im świąd, co odróżnia ją od ospy.

. Jednak zmiany na skórze przy chorobie bostońskiej na ogół nie obejmują całego ciała i nie towarzyszy im świąd, co odróżnia ją od ospy. Z czasem pęcherze znikają a skóra zaczyna się łuszczyć. Wysypka bostońska ustępuje samoistnie w ciągu 7-10 dni.

​

fot. Wysypka przy bostonce / Adobe Stock, thebaikers​

To ważne, aby odróżnić szkarlatynę od bostonki, ponieważ zupełnie inaczej przebiega leczenie tych infekcji.

Szkarlatyna wymaga przyjmowania antybiotyków przez 10 dni. Najczęściej podawana jest penicylina lub jej pochodne. Gdy zauważymy objawy szkarlatyny u dziecka, należy udać się do pediatry lub lekarza rodzinnego, który wypisze lek.

Bostonkę natomiast leczy się objawowo, co oznacza, że postępowanie koncentruje się na łagodzeniu objawów, takich jak ból i gorączka. Nie ma leku przyczynowego, który wyeliminowałby wirusa powodującego chorobę bostońską.

W przypadku obu tych chorób dziecko powinno pozostać w domu, przyjmować regularnie płyny i odpoczywać. Na gorączkę można stosować paracetamol.

