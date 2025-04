Na ogół myślimy, że hospicjum to miejsce w którym się umiera. Że to ostatnia stacja życia człowieka w chorobie o niepomyślnym rokowaniu, „przedsionek śmierci”, miejsce z którego nie ma powrotu... To nieco błędne podejście do tematu, ponieważ idea ruchu hospicyjnego to przede wszystkim ulga w cierpieniu i uśmierzenie bólu, określanym jako totalny.



Reklama

Opieka paliatywna = opieka hospicyjna

Pojęcia opieka paliatywna i hospicyjna są równoznaczne, dlatego jeżeli mówimy o hospicjum, czy oddziale opieki paliatywnej, mamy na myśli to samo. Świadczenia w jej zakresie, to wszechstronna, całościowa opieka nad ludźmi chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka paliatywna ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym (np. dusznościom, nudnościom, biegunkom, pieczeniu skóry, obrzękom, odwodnieniu) oraz ich uśmierzaniu. Obejmuje także łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. A swoim „płaszczem” okrywa też rodziny i bliskich osób u kresu życia, w terminalnej fazie choroby. [łac. pallium oznacza „płaszcz”, od czego też wzięło się określenie „paliatywny”]

Stan terminalny

To finalny etap życia osoby cierpiącej z powodu nieuleczalnej choroby. Występuje tu stan znacznego zaawansowania choroby przewlekłej i nie można już wdrażać leczenia przyczynowego, które jest nieskuteczne i niesie ze sobą dodatkowe objawy uboczne, obciążające jeszcze bardziej cierpienie człowieka. W tym okresie nadchodzi czas jego umierania i agonii. Można oczekiwać śmierci w czasie od kilku dni do kilkunastu miesięcy, jednak najczęściej przed upływem roku. (Pyszkowska, 2007)

Objawy w okresie terminalnym to:

ból i kurcze mięśni,

duszność i kaszel,

krwotoki,

suchość i pieczenie w ustach, trudności w połykaniu, brak apetytu, czkawka, nudności, wymioty, biegunki, zaparcia

osłabienie, senność, bezsenność, zaburzenia snu, niepokój, pobudzenie, lęk

nietrzymanie moczu,

odleżyny, świąd skóry, żółtaczka, pocenie się, podrażnienie skóry, obrzęki.

Ból totalny

Ból totalny to ból wszechogarniający. Przeszywa nie tylko ciało, ale rozum i ducha. To cierpienie człowieka jako całości, a nie ból pojedynczego organu. Ból nie do zniesienia. Łączy w sobie elementy somatyczne (ból fizyczny) oraz psychologiczne i socjologiczne. Do bólu fizycznego dołączają się np. lęk przed śmiercią, depresja, zmartwienie utratą ról i pozycji społecznej.

Stąd też w opiece paliatywnej mamy do czynienia z wielodyscyplinarnym zespółem terapeutycznym, obejmującym lekarzy (specjaliści w dziedzinie medycyny paliatywnej i innych związanych z terapią bólu i problemami psychicznymi), pielęgniarki (specjalistki w pielęgniarstwie opieki paliatywnej, onkologii), psychologów, rehabilitantów, duchownych (różnych wyznań – opieka paliatywna jest świadczona bez względu na wyznanie), pracowników socjalnych i wolontariuszy.

[CMS_PAGE_BREAK:]



Kto może skorzystać z opieki hospicyjnej?

Z opieki paliatywnej mają prawo skorzystać osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji zdrowotnej, gdy zakończył się już proces diagnostyczny i leczniczy. Wskazania obejmują nie poddające się leczeniu następujące jednostki chorobowe:

nowotworowe,

AIDS i jego powikłania,

choroby nerwowo- mięśniowe np. miopatie,

stan po udarze mózgu, choroba Alzheimera, następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego,

przewlekłe choroby układu oddechowego, np. rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza,

zaawansowany gościec – reumatoidalne zapalenie stawów,

choroba niedokrwienna kończyn,

przewlekłe zapalenie trzustki,

niewydolności: krążenia, oddychania i nerek,

z ciężko leczącymi się odleżynami,

chorobami genetycznymi,

stany po nieszczęśliwych wypadkach np. komunikacyjnych.

Ponadto za wskazanie do opieki paliatywnej uznaje się trudne warunki rodzinne, problemy psychologiczne i duchowe chorego, trudności w kontrolowaniu objawów choroby nieuleczalnej oraz nieprzystosowanie, brak akceptacji zaistniałego stanu terminalnego.

Formy opieki paliatywnej

Opieka paliatywna jest świadczona w trzech formach, jako:

hospicjum stacjonarne, czyli hospicjum funkcjonującego jak specyficzna placówka, w której przebywają pacjenci, kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz mający podpisaną umowę (kontrakt) z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym lub pracuje w placówce, z którą fundusz podpisał umowę); każde zgłoszenie chorego do hospicjum jest odnotowywane w wewnętrznej dokumentacji hospicjum,

hospicjum domowego, które sprawuje opiekę nad chorym dorosłym lub dzieckiem w jego własnym domu, gdzie ma zagwarantowanego stałego opiekuna np. członek rodziny; lekarz odwiedza go raz w tygodniu, pielęgniarka trzy razy, a inni pracownicy hospicjum lub wolontariusze – w zależności od potrzeby; chory ma prawo do porady telefonicznej non stop, a zespół opieki paliatywnej jest gotowy na wezwanie przyjechać do chorego; do takiej opieki kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w sytuacjach uzasadnionych inni pracownicy opieki zdrowotnej; chory lub jego bliscy mogą również dokonać zgłoszenia,

poradnia medycyny paliatywnej (opieka ambulatoryjna); kieruje do niej lekarz ubezpieczenia zdrowotnego; chory ma prawo do porady lub wizyty domowej dwa razy w tygodniu; opieka ambulatoryjna jest przeznaczona dla chorych w stanie stabilnym.

Opieka w hospicjum, które ma podpisaną umowę z NFZ jest nieodpłatna, czyli darmowa. Pacjent nie płaci za leczenie paliatywne. Chory musi przedstawić jednak zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym. Leczenie pacjentów objętych opieką paliatywną jest finansowane w pewnej części – około 30-80% przez NFZ, a w pozostałej dzięki środkom zdobytym podczas akcji charytatywnych, od fundacji oraz hojnych darczyńców i sponsorów.

Pacjent i jego rodzina powinni wyrazić pisemną zgodę na leczenie w ramach opieki paliatywnej. W przypadku dzieci, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów, a gdy dziecko ma ukończone 16 lat, także jego zgoda.

Warunkiem przyjęcia do hospicjum jest udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego oraz rozpoznanie terminalnej fazy choroby, stwierdzone przez lekarza lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny paliatywnej, pracującego w hospicjum.

[CMS_PAGE_BREAK:]



Karta Praw Człowieka Umierającego

W trosce o godną śmierć, zostały sformułowane Prawa Człowieka Umierającego, które opublikowano w ramach akcji „Umierać po ludzku”. Zostały opracowane m.in. z udziałem Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej i Krajowego Duszpasterza Hospicjów.

Człowiek umierający ma prawo do:

1. Naturalnej, godnej i świadomej śmierci.

2. Umierania we własnym domu, a jeśli to niemożliwe, to nigdy w izolacji i osamotnieniu.

3. Rzetelnej informacji o stanie swego zdrowia, uzyskiwania prawdziwych odpowiedzi na zadawane pytania i udziału w podejmowaniu decyzji.

4. Zwalczania fizycznego bólu i innych dolegliwości.

5. Troski i pielęgnacji z poszanowaniem ludzkiej godności.

6. Otwartego wyrażania swoich uczuć, zwłaszcza na temat cierpienia i śmierci.

7. Swobodnego kontaktu z rodziną i bliskimi.

8. Pomocy psychologicznej i wsparcia duchowego zgodnego z przekonaniami.

9. Niezgody na uporczywą terapię przedłużającą umieranie.

10. Zapewnienia należnego szacunku dla swojego ciała po śmierci.

Opieka paliatywna, to zapewnienie maksymalnego komfortu psycho-fizycznego chorego w najtrudniejszym dla niego okresie życia. Udzielane jest mu wszelkie możliwe wsparcie oraz pomoc w adaptacji i akceptacji tego co nieuchronne. To łagodzenie nieprzyjemnych objawów związanych z odchodzeniem, jak również przygotowanie rodziny i bliskich na silne przeżycia z tym związane. To także opieka nad osieroconymi i pomoc w przejściu przez żałobę.

Reklama

Opracowano na podstawie:

1. Pyszkowska J., Opieka paliatywna – formy realizacji, zasady współpracy z lekarzem rodzinnym, [w:] Przewodnik Lekarza 2007/ 2, s. 198-201

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.)

3. Prawa Człowieka Umierającego http://wyborcza.pl/1,88843,5028849.html