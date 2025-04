Przygotowania do świąt są bardzo wyczerpujące. Co gorsza, czasami mogą się niekorzystnie odbić na twoim zdrowiu. Ciągły pośpiech i zdenerwowanie osłabiają odporność. Nie dziw się więc, jeśli właśnie teraz dopadnie cię opryszczka lub przeziębienie. Robienie generalnych porządków i dźwiganie ciężkich toreb z zakupami także ci nie służą. Niekiedy mogą się skończyć uczuleniem lub atakiem korzonków.

Na szczęście wielu dolegliwościom można szybko zaradzić. Sprawdź, co zrobić, żeby złe samopoczucie nie odebrało ci radości ze świąt.

1. Oparzyłaś się

Przez nieuwagę dotknęłaś gorącej blachy lub oblałaś się wrzątkiem?

- Jak najszybciej schłodź oparzone miejsce. Przez 15–20 minut polewaj je strumieniem zimnej, bieżącej wody. Dzięki temu uszkodzenie tkanek będzie mniej rozległe.

- Później możesz sięgnąć po preparat na oparzenia, np.: Apipanten, Panthenol, Thermi, Termcool. Złagodzi on ból i przyspieszy regenerację skóry. W żadnym wypadku nie smaruj chorego miejsca masłem czy innym tłuszczem, bo tylko rozgrzeją skórę i zwiększą zasięg urazu. Nie wolno też stosować na oparzoną skórę białka jaja kurzego, alkoholu ani mąki.

- Jeśli na skórze pojawią się pęcherze, przykryj ranę gazą opatrunkową. Nie przekłuwaj ich, bo to sprzyja zakażeniu.

- Gdy uraz jest rozległy, powinnaś skonsultować się z lekarzem.

2. Dopadł cię atak korzonków

Może się to przydarzyć, gdy np. przesuwałaś ciężki mebel lub cię przewiało. Na skutek przeciążenia lub zimna dochodzi czasem do stanu zapalnego i ucisku nerwów odchodzących od rdzenia kręgowego. Jeśli ból jest bardzo dotkliwy i promieniuje do nogi, nie próbuj leczyć go sama.

To może być oznaka przemieszczenia dysku. Zgłoś się wtedy do ortopedy. Z mniej nasilonym bólem poradzisz sobie sama.

- Rozłóż na podłodze koc i połóż się na plecach. Nogi oprzyj na poduszkach, tak by były zgięte w stawach biodrowych i kolanowych pod kątem prostym. W tej pozycji mięśnie się rozluźnią i zmniejszy się ucisk na nerw.

- Ogrzewaj bolące miejsce. Możesz np. przyłożyć termofor lub poduszkę elektryczną. Przy ataku korzonków dochodzi do skurczu mięśni. Ciepłe okłady z pewnością je rozluźnią.

- Smaruj bolesną okolicę jedną z dostępnych bez recepty maści o działaniu przeciw-

bólowym i przeciwzapalnym, np. Dicloziaja, Traumeel S.

3. Masz nawrót opryszczki

Mrowienie, swędzenie lub pieczenie w okolicy ust to znak, że uaktywnił się wirus opryszczki.

- Gdy tylko wystąpią objawy, przyłóż w to miejsce kostki lodu owinięte w woreczek foliowy lub plasterek cebuli. Czasem to pozwala zapobiec rozwojowi opryszczki.

- Bez recepty kupisz preparaty na opryszczkę – maści (np. Zovirax, Erazaban, Hascovir), płyny (np. Sonol) lub plastry (np. Compeed). Gdyby nie powstrzymały one rozwoju opryszczki, przynajmniej złagodzą jej nieprzyjemne objawy i sprawią, że szybciej się zagoi.

4. Ból mięśni

Po generalnych porządkach jesteś cała obolała?

- Weź gorącą kąpiel. Ciepła woda rozluźni napięte mięśnie i złagodzi ból. Wzmocnisz jej działanie, jeśli dodasz do kąpieli sól uzdrowiskową, np. Zabłocką, Iwonicką (kupisz je w aptece).

- Ulgę przyniesie także masaż. Nie musisz od razu iść do specjalisty. Wystarczy, że pouciskasz i porozcierasz obolałe miejsca.

- Choć ćwiczenia są ostatnią rzeczą, na jaką teraz masz ochotę, warto się trochę pogimnastykować. To naprawdę pomaga.

- Sięgnij po maści o działaniu rozgrzewającym i przeciwbólowym, np. Ben-Gay, maść końską.

5. Dostałaś uczulenia

Do prac domowych nie włożyłaś gumowych rękawiczek i na skórze rąk pojawiło się zaczerwienienie lub swędząca wysypka? Nawet jeśli nie jesteś alergiczką, substancje zawarte w środkach czyszczących mogą wywołać podrażnienie.

- Posmaruj chorą okolicę maścią z tlenkiem cynku, lanoliną lub alantoiną, np.: Sudocrem, Alantan plus, Linomag.

- Dodatkowo możesz zażyć dostępny bez recepty preparat przeciwalergiczny, np.: Fenistil, Claritine SPF, Zyrtec,

Calcium (tabletki musujące).

- Jeśli w ciągu 3–4 dni zmiana nie zacznie się goić lub będzie się powiększać, idź do lekarza.