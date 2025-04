Opryszczka wargowa jest chorobą skóry. Najczęściej pojawia się na wargach, nosie, w okolicach intymnych. Wywołuje ją wirus Herpes Simplex typu 1, czyli HSV-1 (HSV-2 wywołuje opryszczkę narządów płciowych). Zarazić się nią można drogą kropelkową lub przez kontakt fizyczny, zwłaszcza gdy dotykamy świeżych pęcherzyków, całujemy chorą osobę, pijemy z tego samego kubka czy używamy tego samego ręcznika. Wirus wnika przez skórę lub błonę śluzową do komórek nerwowych. Jeśli raz przedostanie się do organizmu, pozostaje tam na zawsze i czeka na odpowiednią chwilę, by zaatakować powtórnie i wywołać opryszczkę. Co warto wiedzieć o tej chorobie?

Reklama

1. Wirus atakuje, gdy spada odporność

Utajony wirus nie powoduje żadnych dolegliwości. Dopiero gdy nadarzy się okazja, daje o sobie znać. Najczęściej wtedy, gdy spada odporność organizmu – w wyniku przeziębienia, miesiączki, stresu, przemęczenia, odchudzania się, działania promieni słonecznych, wyziębienia organizmu. Czynników ryzyka jest tak wiele, że trudno uchronić się przed opryszczką, jeśli już raz złapało się wirusa.

2. Można ją skutecznie leczyć

Obronić się trudno, ale za to można tak postępować, by szybko pozbyć się jej z ust: przede wszystkim posmaruj zmianę środkiem zawierający acyklowir, czyli lek przeciwwirusowy, np. Zovirax (ok. 12 zł), Herpex (ok. 8 zł). Terapię rozpocznij, gdy pojawią się pierwsze objawy. Smaruj usta co 4 godz. przez 5 dni. Możesz też użyć Erabazanu (ok. 18 zł). Zawiera substancję, która zapobiega wnikaniu wirusa do wnętrza zdrowej komórki. Warto także rozważyć stosowanie doustnego leku zawierającego acyklowir.

3. Domowe metody wspomagają leczenie opryszczki i skracają czas jej trwania

Według zwolenników leczenia naturalnego poniższe sposoby są równie skuteczne jak leki z apteki:

Miód – ma działanie antywirusowe. Warto więc nim smarować zmiany (kilka razy dziennie).

– ma działanie antywirusowe. Warto więc nim smarować zmiany (kilka razy dziennie). Aloes – przyspiesza proces gojenia. Sokiem aloesowym należy smarować zmiany 3-5 razy dziennie.

– przyspiesza proces gojenia. Sokiem aloesowym należy smarować zmiany 3-5 razy dziennie. Czarna herbata – zawiera taniny, które działają ściągająco. Żeby poczuć ulgę, warto przyłożyć do ramki gazik nasączony mocną herbatą.

4. Higiena ogranicza tempo rozprzestrzeniania się wirusa

Jak zmniejszyć niebezpieczeństwo zakażenia innych? Trzeba zastosować się do prostych reguł:

dokładnie myj ręce po dotknięciu pęcherzyków lub nałożeniu leku na chore miejsce;

po dotknięciu pęcherzyków lub nałożeniu leku na chore miejsce; pod żadnym pozorem nie dotykaj oczu (zachowaj ostrożność zwłaszcza podczas makijażu i demakijażu), ponieważ w ten sposób można przenieść wirus na spojówki;

(zachowaj ostrożność zwłaszcza podczas makijażu i demakijażu), ponieważ w ten sposób można przenieść wirus na spojówki; używaj osobnego ręcznika do wycierania twarzy;

do wycierania twarzy; sztućce i szklanki myj w gorącej wodzie z detergentem;

z detergentem; nie rozdrapuj pęcherzyków i zaschniętych strupków, może to bowiem spowodować rozprzestrzenianie się opryszczki,

i zaschniętych strupków, może to bowiem spowodować rozprzestrzenianie się opryszczki, jeśli masz opryszczkę, a w twoim otoczeniu są dzieci, koniecznie zgłoś się do lekarza. Wirus HSV jest bowiem bardzo niebezpieczny zwłaszcza dla niemowląt i małych dzieci.

5. Opryszczka może powodować groźne powikłania

Niebezpiecznie robi się, gdy wirus przeniesie się do oka. Może on wówczas wywołać zapalenie rogówki lub nawet opon mózgowo-rdzeniowych. Takie powikłania są bardzo niebezpieczne, bo mogą skutkować nawet utratą wzroku lub zaburzeniami neurologicznymi. Przed chorobą należy także chronić dzieci (szczególnie niemowlęta), bo może u nich wywoływać niebezpieczne opryszczkowe zapalenie mózgu.

Polecamy!

Masz cukrzycę? Sprawdź, co możesz jeść w święta

Jak szybko zamaskować opryszczkę?

Reklama

Fakty i mity na temat opryszczki