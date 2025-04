Wirus HSV typu 2 przenosi się podczas stosunków seksualnych i odpowiada za rozwój opryszczki narządów płciowych. Do zakażenia dochodzi najczęściej pomiędzy 14. a 29. rokiem życia. Wirus może przez wiele lat pozostawać w uśpieniu i nie powodować żadnych dolegliwości. Sprawdź, jakie są objawy choroby i co zrobić, gdy rozpoznasz je u siebie!

Reklama

Jakie są objawy zarażenia wirusem HSV-2?

Jeśli dojdzie do uaktywnienia wirusa HSV-2, zmiany pojawiają się około 4–7 dni po stosunku. U kobiet zmiany pojawiają się nie tylko na wargach sromowych, lecz także na łechtaczce, w pochwie, na szyjce macicy oraz w okolicach odbytu. Najważniejszymi objawami opryszczki narządów płciowych są:

ból, swędzenie i zaczerwienienie okolic miejsc intymnych,

okolic miejsc intymnych, bolesne, małe pęcherzyki, które po pęknięciu zlewają się w niewielkie ranki.

Objawy są najbardziej nasilone podczas pierwszego ataku choroby. Po mniej więcej 10 dniach zmiany znikają. U kobiet nawroty opryszczki są częste w czasie miesiączki.

Pamiętaj, że pojawienie się zmian, nie musi wcale świadczyć o niewierności partnera. Trzeba pamiętać, że u wielu osób zakażenie jest utajone i uaktywnia się dopiero w sprzyjających warunkach, takich jak choroba z gorączką, ochłodzenie lub przegrzanie organizmu.

Jak leczyć wirusa HSV-2?

Jeśli zauważysz u siebie objawy zakażenia wirusem HSV typu 2, jak najszybciej umów się na wizytę u lekarza. Specjalista może zalecić przyjmowanie doustnych leków przeciwwirusowych. Im szybciej (najlepiej w ciągu 72 godzin od pojawienia się zmian) zastosujesz się do zaleceń lekarza, tym lepiej. Wczesne włączenie leczenia może nawet powstrzymać dalszy wysiew zmian. To także najlepszy sposób na uniknięcie powikłań, a także częstych nawrotów opryszczki narządów płciowych. Podczas kuracji, pamiętaj, aby nosić przewiewną, najlepiej bawełnianą, bieliznę. Codziennie kąp się w letniej wodzie, możesz dodać do wody 2–3 kryształki nadmanganianiu potasu, który działa odkażająco. Starannie osuszaj okolice intymne.

Zadbaj o zdrowie intymne!

Jak wzmocnić mięśnie dna miednicy?

Przegląd 13 płynów do higieny intymnej

Jak odróżnić upławy od prawidłowej wydzieliny?

Reklama

Na podstawie artykułu Iwony Janczarek z Pani Domu