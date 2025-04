Ospa wietrzna jest jedną z najbardziej zakaźnych chorób wieku dziecięcego. Na dziesięcioro dzieci, które miały z nią kontakt po raz pierwszy, zachoruje dziewięcioro! Dlatego warto wiedzieć o niej jak najwięcej, bo istnieje ryzyko, że dopadnie i twoje dziecko. Poznaj najbardziej popularne prawdy i mity oraz sposoby leczenia ospy wietrznej:

Reklama

1. Ospa wietrzna - lepiej zachorować na nią w dzieciństwie

Prawda! Rzeczywiście u dzieci w wieku powyżej roku objawy ospy wietrznej są dość łagodnie (choć nie zawsze tak jest!). Dorosłych za to ospa przykuwa do łóżka na co najmniej 3 tygodnie! I częściej powoduje u nich powikłania.

2. Ospa wietrzna - chorego dziecka nie można myć

Mit... Skórę trzeba oczyszczać, bo spocona staje się pożywką dla bakterii, które mogą utrudniać gojenie się krostek. Aby jednak nie rozmoczyć strupków, lepiej zamiast kąpieli zaproponować dziecku szybki prysznic.

3. Ospa wietrzna - dziecko przestaje zarażać, gdy pojawi się wysypka

Mit... Osoba chora na ospę zaraża aż do przyschnięcia ostatnich strupków. Warto o tym pamiętać i nie wychodzić z zainfekowanym malcem na spacer. Wystarczy nawet niewielki podmuch wiatru, by wirus rozprzestrzenił się w promieniu kilkunastu metrów i stanowił zagrożenie dla niemowląt i kobiet w ciąży, które wcześniej nie przechodziły ospy wietrznej.

4. Ospa wietrzna - można się przed nią uchronić

Prawda! Przeciw ospie można się zaszczepić. Konieczne są dwie dawki w odstępie około sześciu tygodni (pierwszą można podać już 9-miesięcznemu dziecku, koszt jednej: ok. 170 zł). Zaszczepić dziecko można także wtedy, gdy istnieje podejrzenie, że maluch mógł się już zarazić ospą. Trzeba to jednak zrobić w ciągu 72 godz. od kontaktu z chorym.

Objawy ospy wietrznej często przypominają te, które daje choroba bostońska. Najłatwiej rozróżnić je po umiejscowieniu krostek - w przypadku ospy wypryski rzadko obejmują obszar dłoni i stóp. Taka lokalizacja jest za to typowa właśnie dla bostonki.

Czytaj także:

Jak rozpoznać objawy choroby bostońskiej?

Co powinnaś wiedzieć o szkarlatynie?

Czy grozi nam epidemia różyczki?

3 alarmujące objawy sepsy u dziecka

Reklama

Na podstawie artykułu z Pani Domu