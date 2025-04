Na ospę wietrzną (wiatrówkę) można zachorować niezależnie od wieku. Najczęściej jednak zarażają się nią dzieci do dziewiątego roku życia. Zazwyczaj ospa u dziecka przebiega łagodniej niż u dorosłych, jednak nie zawsze tak jest.

Ospa wietrzna u dziecka - Przyczyna

Wiatrówkę wywołuje wirus varicella–zoster (VZV), który przenosi się przez bezpośredni kontakt, drogą kropelkową oraz na ubraniach, zabawkach, pościeli itd. Chory zaraża innych już dwa, trzy dni przed pojawieniem się wysypki, przestaje dopiero po przyschnięciu i odpadnięciu ostatnich strupków. Od zetknięcia się z wirusem do pojawienia się objawów mija od 10 do 21 dni. Wiatrówką można też zarazić się od chorego na półpasiec, bo za obie choroby odpowiedzialny jest ten sam wirus.

Ospa wietrzna u dziecka - objawy

- Wysypka. Najpierw na skórze malca pojawiają się niewielkie plamki. Z plamek tworzą się grudki, z grudek wypełnione płynem surowiczym pęcherzyki, a z pęcherzyków strupki, które odpadają po tygodniu, dwóch (a nawet trzech). W ich miejscu jeszcze przez jakiś czas widać niewielkie przebarwienia. Jeśli dziecko się nie drapie, na jego ciele nie pozostaną żadne blizny. Wykwity pojawiają się w kilku lub nawet kilkunastu rzutach (co kilka godzin), chory ma więc równocześnie i pęcherze, i strupki. Wysypka może być niewielka i pojawić się wyłącznie na plecach i brzuchu. Czasem jednak obejmuje całe ciało, w tym narządy płciowe, odbyt, powieki i wnętrze ust. Zdarza się, że pęcherze są nawet na gałce ocznej. Dziecko musi wówczas jak najszybciej zostać zbadane przez lekarza – zlekceważenie ich mogłoby doprowadzić do uszkodzenia wzroku.

- Gorączka. Może być bardzo wysoka, nawet do 40°C. Na ogół pojawia się dzień przed wysypką. Jeśli choroba łagodnie przebiega, dziecko ma tylko stan podgorączkowy.

Ospa wietrzna u dziecka - leczenie

Zgłoś się z malcem do pediatry. Jeśli ospa ma wyjątkowo ostrą postać, lekarz może przepisać leki hamujące namnażanie się wirusów, np. Acyklowir. Na ogół wystarczy jednak:

- Obniżanie gorączki. Możesz podać ibuprofen lub paracetamol.

- Zapobieganie swędzeniu. Gdy dziecko się drapie, może nadkazić ranki bakteriami, a po zdrapanych strupkach zostają brzydkie dołki. Nie smaruj zmian płynnym pudrodermem (przywiera do nich i utrudnia gojenie, a pod tworzącą się na skórze skorupką namnażają się bakterie), lecz kremami przeciwwirusowymi (Vratizolin, Zovirax) lub roztworem wodnym gencjany. Pomóc mogą także krótkie kąpiele w letniej wodzie. Jeśli dziecko nie może wytrzymać swędzenia, stosuje się także doustne leki przeciwhistaminowe (np. Fenistil, na receptę) i uspokajające (ziołowe, np. Melisal w syropie).

Co jeszcze możesz zrobić?- Nie zmuszaj dziecka do jedzenia. Jeśli ma w buzi pęcherze, serwuj „gładkie”, łagodne potrawy – ziemniaki puree, jogurty, delikatne zupy... Unikaj potraw mocno przyprawionych i kwaśnych.

-krotko kąp, by przysychające strupki nie rozmiękły. Możesz dodać do wody nadmanganian potasu (do kupienia w aptece). Roztwór powinien być jasnoróżowy.

- obetnij krótko paznokcie. Zmniejszysz w ten sposób ryzyko zadrapań i nadkażenia ran bakteriami.

- delikatnie wycieraj. Nie trzyj, przykładaj ręcznik miejsce przy miejcu.

UWAGA! Jeśli wykwity nadkażą się bakteriami, konieczny będzie antybiotyk, który uchroni malca przed bliznami.

Ospa wietrzna u dziecka - Powikłania

Ospa u dzieci na ogół nie powoduje groźnych powikłań, może być jednak niebezpieczna w przypadku noworodków, osób z obniżoną odpornością (np. leczonych cytostatykami) i kobiet w ciąży. Konsekwencją ospy mogą być powikłania neurologiczne, np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie żolądka i jelit, zapalenie płuc, a w wypadku przyszłych mam nawet wady rozwojowe u dziecka (dlatego kobiety planujące ciążę powinny się zaszczepić, jeśli wcześniej nie chorowały na ospę).

Ospa wietrzna u dziecka - Odporność

Malec, który przeszedł ospę, nie zachoruje na nią nigdy więcej. Wirus może jednak „obudzić” się po latach i spowodować półpasiec.

Ospa wietrzna u dziecka - Szczepienia

Ministerstwo Zdrowia zaleca szczepienie przeciwko ospie od 2003 roku (obowiązkowe jest tylko dla dzieci z grupy ryzyka, np. z upośledzeniem odporności, gdy jest duże ryzyko, że choroba będzie miała ciężki przebieg). Szczepić można już dziewięciomiesięczne maluszki. Cykl składa się z dwóch dawek, które powinno się podać w odstępie co najmniej sześciu tygodni. Osoby zdrowe, które miały kontakt z chorym, mogą chronić się przed zachorowaniem, szczepiąc się w ciągu 72 godzin. Dzięki temu nawet jeśli nie uda im się uniknąć wiatrówki, przejdą ją zdecydowanie łagodniej.