Ospa wietrzna to najczęściej występująca choroba zakaźna wieku dziecięcego. W Polsce co roku notuje się około 200,000 zachorowań. Rodzice często zastanawiają się, kiedy ich dziecko wyzdrowieje i kiedy będzie mogło wrócić do przedszkola – tak, by nie zaraziło innych dzieci. Wyjaśniamy.

Reklama

Ospa wietrzna – objawy choroby

Ospa wietrzna to choroba wirusowa – wywołuje ją przenoszony drogą kropelkową wirus herpeswirus VZV. Początkowo objawy choroby można pomylić z początkiem przeziębienia: dziecko ma mdłości, niewielką gorączkę, skarży się na brak apetytu czy ból głowy. Po kilku lub kilkunastu godzinach na jego ciele pojawiają się czerwone plamki, które z czasem zamieniają się w grudki.

W ciągu kolejnych godzin grudki wypełniają się płynem surowiczym – to najbardziej charakterystyczny objaw ospy wietrznej. Po kilku dni wysychają one, tworząc strupy.

Ospa wietrzna w żłobku i przedszkolu

Zaraża czy nie?

Jedna z popularnych teorii głosi, że osoba chorująca na ospę wietrzną zaraża do momentu, gdy z jej ciała odpadną wszystkie strupy. Nie jest to do końca prawda – ospa jest najbardziej zaraźliwa w pierwszym dniu pojawienia się pęcherzyków. Gdy przyschną one, przyjmuje się, że chory już nie zaraża.

Przyschnięcie wszystkich wykwitów trwa zwykle od 7 do 10 dni, czasem dłużej. Jednak uwaga: możliwe jest, że chory może zakażać poprzez wydzieliny układu oddechowego. Najczęściej jednak zaraźliwość trwa do czasu, aż wykwity staną się suche.

Warto zwrócić uwagę na to, że krostki mogą pojawiać się falami: jedne przyschną, w innych dopiero pojawi się płyn. Wówczas chory wciąż jeszcze zaraża!

Na kwestię zarażania trzeba też spojrzeć z drugiej strony: chory zaraża bowiem jeszcze zanim na jego ciele pojawią się krostki (mniej więcej 2-3 dni wcześniej). Wtedy jeszcze zazwyczaj nie wie, że jest chory.

Powikłania ospy bywają bardzo niebezpieczne – to między innymi z tego powodu lekarze stanowczo odradzają udział w tzw. "ospa party". Więcej na ten temat dowiecie się jednak z innego naszego tekstu, do którego link znajduje się poniżej.

Czy ospa party faktycznie jest niebezpieczne dla dzieci? Poznaj opinie lekarzy!