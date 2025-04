Wyglądają jak drzewo odwrócone do góry korzeniami – tchawica jest pniem, oskrzela gałęziami, a "liście" to ok. 300 milionów pęcherzyków powietrznych. To właśnie one dostarczają tlen do krwi i usuwają z niej dwutlenek węgla. Gdy ta wymiana gazów jest zakłócona – najczęściej na skutek palenia papierosów lub wdychania zanieczyszczeń – organizm jest niedotleniony. Ciągle czujesz się zmęczona, senna, boli cię głowa.

Możesz ułatwić im pracę

Joga

Oprzyj czubki palców dłoni na ramionach, zrób wdech nosem i złącz łokcie przed sobą. Unieś je jak najwyżej, następnie opuść, zakreślając ramionami koła i robiąc wydech ustami. Powtórz kilka razy. Ćwiczenie pomaga efektywniej oddychać. Astmatycy zauważają poprawę już po 3 miesiącach.

Prawidłowy oddech

Powinien być tak głęboki, byś czuła, że pracuje twoja przepona. Niestety, kobiety bardzo często oddychają nieprawidłowo – mają słabsze od mężczyzn mięśnie brzucha. Żeby nauczyć się dobrze oddychać, połóż dłoń na brzuchu tuż pod żebrami i wciągaj powietrze tak, żebyś wyraźnie czuła ruchy ciała.

Inhalacja

Do litra wrzątku dodaj 2–3 krople olejku eukaliptusowego, zakryj ręcznikiem głowę i naczynie z wodą, oddychaj przez 2–4 minuty. Zabieg łagodzi świszczący oddech czy duszności.

Refleksoterapia

Rozsuń palce stóp. Przez 2–3 minuty masuj powierzchnię stóp tuż poniżej drugiego i czwartego palca – strefa ta odpowiada za płuca, które pod wpływem masażu lepiej pracują.

Terapia ziołowa

Łyżeczkę korzenia omana wielkiego zalej szklanką zimnej wody i odstaw na 10 godzin. Przecedź. Podgrzany napar pij 3 razy dziennie – pomaga oczyścić płuca z zalegającej w nich wydzieliny.

Dieta

Owoce zawierają antyutleniacze neutralizujące substancje rakotwórcze obecne w zanieczyszczonym powietrzu. Ich najlepszym źródłem są jabłka. Osoby, które jedzą 5 jabłek tygodniowo, mają większe płuca od tych, które w ogóle nie jedzą owoców. Antyutleniacze znajdziesz też w pomarańczach, różowych grejpfrutach, a także pomidorach, cebuli i herbacie.

Dobra witamina C

Kwas askorbinowy wzmacnia układ odpornościowy, zapobiega więc nawracającym przeziębieniom, które mogą prowadzić do zapalenia oskrzeli i płuc. Stosuj 2 mg witaminy C dziennie.

Rzuć palenie!

- Już 5 papierosów dziennie naraża cię na raka, przewlekłe zapalenie oskrzeli, astmę czy rozedmę.

- Palenie lightów nie zmniejsza zagrożenia, bo wypalasz ich więcej!

- Nie pal "do filtra" – przed nim jest najwięcej substancji toksycznych.

Ważne badania

Rentgen klatki piersiowej – wykrywa zmiany wywołane chorobą nowotworową i gruźlicę. Prześwietlenie rób raz na dwa lata – ze skierowaniem od internisty będzie bezpłatne.

Spirometria – pozwala ustalić, czy płuca pracują prawidłowo. Wdychasz i wydychasz powietrze przez ustnik, a aparatura wykrywa wszystkie opory napotykane przez powietrze w oskrzelach. Jeśli jesteś po czterdziestce i palisz, powinnaś robić to badanie co rok – ze skierowaniem od alergologa lub pulmonologa jest bezpłatne.