Prawidłowa dieta musi zawierać odpowiednie porcje owoców, warzyw i soków, które zawierają naturalne witaminy, błonnik oraz składniki mineralne. Dostarczenie ich organizmowi w odpowiedniej ilości jest niezbędne. Co zrobić, gdy Twoja pociecha nie chce jeść zdrowych przekąsek? Rozwiązań jest wiele, a oto niektóre z nich.

Z pewnością niejeden rodzic ma problemy z podaniem dziecku warzyw, owoców, czy soków. To ważne składniki diety, które zawierają związki biologicznie czynne, potrzebne do utrzymania zdrowia i odporności. Mały niejadek musi się po prostu przekonać do smaku tych produktów, by potem z chęcią pałaszować 5 razy dziennie pyszne naturalne porcje zdrowia. Dlaczego warto o tym pamiętać? Przede wszystkim dlatego, że warzywa, owoce i soki pełnią bardzo ważną rolę w żywieniu dziecka. U dorastających, ciągle aktywnych dzieci wzrasta zapotrzebowanie na witaminę C (zawartą zwłaszcza w pietruszce, czarnej porzeczce i sokach wieloowocowych), witaminę A (znajdującą się w marchwi, morelach i sokach marchwiowych) oraz witaminę E, B1, B2, B3 i B6, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz biorą udział w wielu procesach życiowych.

W kuchni bardzo przydaje się fantazja, zwłaszcza rodzicom zmagającym się z wybrednym niejadkiem. Jeśli dziecko odsuwa talerzyk z porcją owoców czy warzyw i nie chce pić jakiegoś soku, można znaleźć sprytne sposoby na ich przemycenie. Warto to zrobić, ponieważ jedzenie odpowiedniej ilości owoców i warzyw pomaga zachować naturalną odporność organizmu, a soki są bogatym źródłem przeciwutleniaczy: beta-karotenu, witaminy C oraz flawonoidów. Jak przekonać malucha i sprawić, by sam chętnie sięgał po zdrowe porcje?

Rodzice są przykładem

Jednym ze sprawdzonych sposobów jest dawanie dziecku dobrego przykładu. Mały naśladowca uważnie obserwuje swoich rodziców – córeczka zakłada szpilki i ubiera się w sukienkę mamy, a synek naśladuje ojca, remontując dom zabawkowymi narzędziami. Dużą atrakcją dla dzieci może być również picie soku z „dorosłej” szklanki czy zjadanie owoców z patery – na wzór rodziców. Warto pamiętać, że soki, które dzieci zazwyczaj lubią, stanowią bogate źródło przeciwutleniaczy: beta-karotenu, witaminy C, flawonoidów oraz składników mineralnych.

Jeśli sami nie sięgamy po warzywa, owoce i soki, nie jesteśmy wiarygodnym „ekspertem żywieniowym” dla naszego dziecka. Rewolucję w diecie malucha najlepiej zatem zacząć… od siebie. Co więcej – wspólne jedzenie naturalnych witamin będzie z pewnością o wiele przyjemniejsze.

Kolorowy talerz pełen witamin

Pamiętajmy o tym, że istnieje wiele sposobów na to, aby pokazać dziecku, że porcja witamin to porcja energii, zdrowia i sił. Dla naszych dzieci możemy przygotować specjalne posiłki, w których każdy składnik będzie pełnił specjalną rolę. Sprawdza się tutaj stara prawda, że jemy także oczami. Zadbaj przede wszystkim o różnorodne kolory – im ich więcej, tym lepiej. To sprzyja różnorodności składników, a przecież urozmaicona dieta z wysokim spożyciem owoców, warzyw i soków sprzyja zachowaniu zdrowia. W podawaniu posiłku ważna okazuje się także forma – puść zatem wodze fantazji i wyczaruj dla swojego malucha Pana Pomidorka albo małe lilie z rzodkiewek na liściu sałaty. Nie musisz być mistrzynią-plastyczką. Ważne jest zaangażowanie dziecka – opowiedz mu o tym, co znajduje się na talerzu, a może dziecko samo to opisze? Ponadto na rynku jest wiele książek z pomysłami na atrakcyjne podanie posiłków.

Jeśli nie masz czasu na tworzenie wymyślnych kształtów, staraj się zadbać o równowagę kolorystyczną posiłku. Dodaj do posiłku natkę pietruszki, kilka małych pomidorków, listek sałaty – nie wymaga to wiele czasu, a harmonia kolorów z pewnością pobudzi apetyt dziecka. W tym celu polecane jest szczególnie połączenie koloru zielonego z czerwonym. Pamiętaj również o barwnym talerzyku dla dziecka, szklance na sok z ciekawym obrazkiem. Nie poddawaj się, gdy smyk odmówi zjedzenia konkretnych warzyw i owoców. Warto chwilę odczekać i podać je w innej formie – w postaci soku lub sałatki. Jeśli dziecko nie chce chrupać marchewki, a nawiązanie do Królika Bugsa nic nie daje, podaj mu sok marchewkowy, który dostarcza do organizmu niezbędny beta-karoten.

Dopuszczalne są również małe podstępy. Jeśli Twoje dziecko ma ulubione danie, jak np. naleśniki, wykorzystaj to! Dodaj do nich – zamiast słodkiego serka – owoce albo podaj je na słono – z warzywami.

Porcja soku każdego dnia

Pyszne sokowe koktajle smakują każdemu maluchowi, dlatego pozwól dziecku na zrobienie swojej specjalnej kompozycji z różnych soków. Dzięki niej wypróbuje nowe smaki i na pewno się do nich przekona. Pamiętaj przy tym, że najwięcej potasu zawierają soki: pomidorowy, wielowarzywny, marchwiowo-jabłkowy, pomarańczowy i ananasowy.

Takie rozwiązanie często jest dla malucha zaskakującą nowością, która z czasem może się stać ulubionym przysmakiem. Sok pomidorowy z dużą ilością likopenu, sok pomarańczowy, który zawiera foliany, lub sok marchwiowy zawierający beta-karoten – to doskonałe urozmaicenie diety dziecka. Innym rozwiązaniem jest pozwolenie dziecku na to, aby samo ozdobiło swój kubek tak, jak chce. To pozwoli na wspólną zabawę oraz rozmowę z naszą pociechą na temat soków i zalet ich picia.

Zdaniem eksperta

Zachęcając do dbania o odpowiednie odżywianie naszych pociech, ekspert kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, dr Agnieszka Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia, mówi: „Odpowiedzialność za prawidłowe odżywianie dziecka spoczywa przede wszystkim na rodzicach. To oni powinni wybierać czas spożywania posiłków oraz ich skład, natomiast dzieci powinny decydować o objętości posiłku. Nie należy przekarmiać dzieci. Warto kształtować właściwe wybory, albowiem różnego rodzaju przekąski można urozmaicać korzystnymi dla zdrowia, a miłymi dla podniebienia przegryzkami, nie zabraniając przyjemności – np. suszonymi owocami, orzechami itd. To najbliżsi kształtują upodobania smakowe i kulinarne dziecka”.

Warto zatem bacznie obserwować swoje dziecko i szukać sposobów na podanie mu zdrowych pięciu porcji witamin dziennie. Pamiętaj również, że dziecko obserwuje Ciebie – pozwól zatem, aby często „przyłapywało” Cię ze zdrową przekąską. W końcu zdrowie to podstawa!

Chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę: www.5porcji.pl