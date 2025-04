Reklama

Chcesz czuć się świeżo przez cały dzień, chronić przed infekcjami pęcherza i dróg rodnych? Stosuj nowe zasady higieny intymnej. Oto one:

1. Używaj żelu do higieny intymnej o odczynie pH mniejszym niż 5,6. Do codziennego mycia tych okolic najlepsze są płyny o wartości pH 5,2, ale jeśli leczysz infekcję dróg rodnych, żel powinien mieć pH 3,5. Preparaty do higieny intymnej nie tylko dobrze myją i neutralizują nieprzyjemne zapachy. Zachowują także optymalny odczyn okolic intymnych. Natłuszczają i nawilżają skórę. Takich właściwości brakuje zarówno tradycyjnym mydłom, jak i perfumowanym żelom pod prysznic. Mydło ma zasadowy odczyn, więc niszczy naturalną florę bakteryjną pochwy. Z kolei substancje zapachowe dodawane do żeli pod prysznic mogą podrażnić wrażliwą skórę okolic intymnych. Do mycia nie wystarczy sama woda. Nie jest ona w stanie usunąć bakterii powstałych w czasie rozkładu wydzieliny z pochwy i potu wytwarzanego przez skórę. Jeśli chodzi o sposób mycia okolic intymnych, obowiązują stare zasady. Krocze należy myć i wycierać w kierunku od przodu do tyłu. To zapobiega przedostawaniu się bakterii z okolic odbytu do wnętrza pochwy.

Polecamy: Żel do higieny intymnej profilaktyka w czasie menstruacji Intima Borówka Ziaja, 7,50 zł, Płyn do higieny intymnej Aloes Body Secret Bielenda, 8,50 zł, Emulsja do higieny intymnej Lactacyd, 17 zł, Płyn do higieny intymnej AA Intymna Oceanic, 15 zł, Płyn do higieny intymnej Nivea Intimo, 12 zł, Różany żel do higieny intymnej Soraya, 10 zł, saszetki do rozpuszczania w wodzie Tantum Rosa, 33 zł/10 saszetek.

2. Stosuj wkładki higieniczne. Dzięki nim bielizna dłużej będzie świeża i czysta. Zmieniaj je co najmniej 3 razy w ciągu dnia. Magazynują wilgoć. Noszone za długo zachowują się jak kompres: utrudniają skórze oddychanie, mogą spowodować odparzenia i otarcia naskórka.

Polecamy: Wkładki higieniczne Naturella, 4 zł, Wkładki higieniczne Bella Panty, 2 zł, Wkładki Carefree Aloe, 7 zł.

3. Noś w torebce chusteczki do higieny intymnej. Pomogą Ci utrzymać czystość, kiedy przez dłuższy czas, np. w pracy czy w podróży, nie możesz wziąć prysznica. Chusteczki powinny być nasączone kwasem mlekowym. Nie mogą zawierać alkoholu i intensywnych środków zapachowych, które czasem doprowadzają do przesuszenia śluzówki i zaburzają naturalną florę bakteryjną pochwy. Możesz ich używać podczas każdej wizyty w toalecie.

Polecamy: Chusteczki do higieny intymnej Intimel Emo, 8 zł, Chusteczki do higieny intymnej z wyciągiem z nagietka Cleanic Intimate, 4 zł, Chusteczki do higieny intymnej Nivea Intimo, 9 zł, Chusteczki do higieny intymnej Carefree, 10 zł.

4. Uważaj w toaletach publicznych. Ryzyko zakażenia bakteriami jest tam bardzo wysokie, dlatego nie powinnaś siadać na desce klozetowej. Jednak pozycja „na narciarza” nie należy do komfortowych. Jeśli więc musisz usiąść, przetrzyj deskę papierem toaletowym i rozłóż na niej specjalną podkładkę higieniczną. Podkładki firmy BST, 2,50 zł/12 szt., kupisz w aptece.

Dbaj o florę bakteryjną

Nie tylko niewłaściwa higiena może doprowadzić do podrażnień i infekcji okolic intymnych. Takie kłopoty pojawiają się czasem po kuracji antybiotykami, które niszczą nie tylko drobnoustroje szkodliwe dla organizmu, ale także pożyteczną florę bakteryjną. Aby ją wzmocnić, po zakończeniu przyjmowania antybiotyków warto stosować preparaty takie, jak: doustne kapsułki Lacibios Femina, 25 zł, czy kapsułki dopochwowe Lactovaginal, 25 zł. Kupisz je w aptece bez recepty.

Magdalena Kawczyńska

konsultacja: prof. Violetta Skrzypulec, ginekolog-położnik

Polecamy:

1. Nowe płyny do higieny intymnej Ziaja:

Intima Mak polny

Polecany dla kobiet w okresie menopauzy i po porodzie. Przywraca odpowiedni poziom nawilżenia śluzówki. Zapobiega jej nadmiernemu przesuszeniu. Przywraca fizjologiczne pH i skutecznie łagodzi podrażnienia.

Intima Borówka

Polecany dla kobiet narażonych na częste infekcje intymnych miejsc ciała. Aktywnie chroni przed niekorzystnymi zmianami w śluzówce. Zmniejsza skłonność do występowania podrażnień. Wykazuje działanie przeciwzapalne.

Intima Kora dębu

Polecany w przypadku powstawania mikrourazów i otarć śluzówki. Wykazuje działanie przeciwzapalne. Delikatnie myje oraz zapewnia długotrwałe uczucie czystości i świeżości.

2. Oceanic AA seria Intymna



Delikatne płyny do higieny intymnej, opracowane przez lekarzy ginekologów, testowane w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku. Płyny opracowano na bazie delikatnych składników myjących, łagodzących podrażnienia i przeciwbakteryjnych. Zawarte są w nich także substancje regulujące prawidłowe funkcje błon śluzowych i skóry (witamina A) i regenerujące (prowitamina B5).

AA Intymna Help

Innowacyjny płyn do higieny intymnej, przeznaczony szczególnie dla osób o skórze wrażliwej, skłonnej do podrażnień, preferujących preparaty bez zapachów. Płyn jest bezzapachowy, pozbawiony barwników, a ponadto zawiera minimalne stężenie środków konserwujących.

AA Intymna Delicate

Płyn o delikatnej, kwiatowej woni. Polecany osobom preferującym produkty subtelnie wzbogacone zapachem. Zawiera kwas mlekowy i alantoiną, które skutecznie chronią intymne części ciała przed zakażeniami.

AA Intymna Sensitive

Płyn charakteryzuje się delikatną, neutralną nutą zapachową, urozmaicającą produkt. Kwas mlekowy oraz alantoina działają ochronnie na zewnętrzne narządy płciowe kobiet.

AA Intymna Soft

Zmieniony płyn o delikatniejszej, wiśniowej nucie zapachowej. Idealny dla osób poszukujących wyjątkowo subtelnej woni owocu w produktach do higieny intymnej. Skład kwasu mlekowego i alantoiny, zapewnia ochronę intymnych części ciała przed infekcjami.

AA Intymna Fresh

Odnowiony płyn o subtelnej, wyjątkowo świeżej nucie zapachowej. Zapewnia uczucie świeżości i komfortu, jak również ochronę przed infekcjami intymnych części ciała, dzięki zawartości kwasu mlekowego i alantoiny.

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Do rozdania mamy 10 zestawów zawierających płyny do higieny intymnej Ziaja oraz 6 zestawów ufundowanych przez firmę AA Oceanic zawierających:

AA Intymna Płyn do higieny Sekret Owocu, AA AntyCELLULIT Intensywne serum, AA AntyCELLULIT Serum modelująco-ujędrniające do biustu 3w1, AA AntyCELLULIT Intensywny krem na rozstępy 3w1, AA Polarna Formuła Krem ochronny do twarzy, AA Polarna Formuła Krem-koncentrat do rąk i paznokci, AA Travelbox dla mężczyzn.

Jeśli chcesz wygrać jeden z nich odpowiedz na poniższe pytanie:

Jakie działanie ma kwas mlekowy wykorzystywany w produkcji płynów do higieny intymnej?

Reklama

Odpowiedź wyślij E-mailem na adres konkurs@polki.pl w dniach od 20 do 23 października. W temacie wpisz hasło: higiena. Wyniki zamieścimy 25 października.