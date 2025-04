Niskie temperatury oraz brak słońca wpływają negatywnie na nasze samopoczucie. Dodatkowo na stan naszego zdrowia ma wpływ szereg innych czynników, jak np. aktywność fizyczna czy sposób odżywiania. W okresie jesienno-zimowym trudno o świeże owoce i warzywa. A to dzięki nim dostarczamy organizmowi niezbędną ilość błonnika, ale także składników mineralnych i, co najważniejsze, witamin. Dlatego też w okresie jesienno-zimowym niezwykle ważne jest dostarczanie dodatkowych ilości witaminy C – najlepiej pochodzącej z naturalnych źródeł.

Witaminy potrzebne są każdemu z nas. Te specyficzne związki organiczne uczestniczą w prawidłowym przebiegu wielu procesów metabolicznych. Należą do niezbędnych składników żywności. Ponieważ organizm człowieka nie potrafi ich wytwarzać, muszą być dostarczane z pożywianiem.

W żywności witaminy występują w różnorodnych formach, co wiąże się z ich aktywnością biochemiczną. Niektóre z nich działają jak enzymy, jeszcze inne podobnie do hormonów. Katalizują setki reakcji biochemicznych zachodzących w ciągu sekundy w naszych organizmach.



Witamina C chemicznie nazywana jest kwasem L-askorbinowy. To jedna z najbardziej znanych witamin o ogromnym wpływie na nasze zdrowie. Witamina ta spełnia w organizmie wiele funkcji:

- wzmacnia system immunologiczny,

- zwiększa odporność na zakażenia,

- przeciwdziała zmęczeniu i przemęczeniu,

- należy do tzw. antyutleniaczy, czyli substancji, które przeciwdziałają utlenianiu „złego cholesterolu", zatem działa przeciwmiażdżycowo, a jako „zmiatacz wolnych rodników” przeciwdziała starzeniu się,

- ułatwia przyswajanie żelaza,

- przyspiesza gojenie ran,

- jest niezbędna w syntezie kolagenu, czyli białka, z którego powstaje tkanka łączna, poprawiając stan stawów

- poprawia wygląd i młodość skóry,

Dzienne zalecane zapotrzebowanie na witaminę C (RDA) ustalono na poziomie 60 mg.

Do najbogatszych w witaminę C produktów naturalnych należą:

-warzywa: papryka, brukselka, brokuły, kalafior, kalarepa

-owoce: wiśnia acerola, dzika róża, czarne porzeczki, poziomki, kiwi, owoce cytrusowe

Acerola, nazywana również wiśnią z Barbados, to jedno z najbogatszych, naturalne źródło Witaminy C.

100 g maleńkich owoców aceroli zawiera do 2500 mg witaminy C.

Ilość witaminy C w jednym, ważącym zaledwie 4,5 g owocu aceroli, jest taka, jak w kilogramie cytryn.

Zawartość witaminy C w jednej szklance soku z aceroli jest zbliżona do zawartości tej cennej witaminy w 10 litrach soku pomarańczowego.

Owoce aceroli stosuje się w przemyśle farmaceutycznym do produkcji leków zawierających naturalną witaminę C

W Ameryce Środkowej i Południowej, medycyna ludowa wykorzystuje acerolę do wzmocnienia serca i tamowania krwotoków

Agnieszka Winiarska

Lekarz diabetolog, specjalista od chorób wewnętrznych



