27 września od 2000 roku, w ponad 100 krajach naszego globu obchodzony jest Światowy Dzień Serca. Jest to akcja organizowana przez współpracujące ze sobą Światowa Organizację Zdrowia i Światową Federację Serca. W bieżącym roku ŚDS jest obchodzony w Polsce po raz ósmy, a miejscem centralnych obchodów jest Wrocław. Akcję organizuje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Reklama

Na świecie organizowane są festyny, koncerty, turnieje sportowe, konferencje naukowe, marsze itp. Można również zasięgnąć darmowych porad medycznych i wykonać oferowane badania.

Tematem obchodów w 2009 roku jest: „Zdrowe serce lepsza praca”. Za cel obrano profilaktykę chorób serca, które z roku na rok zbierają wielkie śmiertelne żniwo. Każdego roku z przyczyn sercowych umiera ponad 17 milionów ludzi z całego świata.

W dzisiejszych czasach praca pochłania nas niemal doszczętnie. To większą część dnia spędzamy w miejscu pracy i co gorsza niejednokrotnie przenosimy ją do domu… Ciągłe myślenie o niej, zarywanie kolejnych nocy, stres i zmartwienia oraz szybkie, mało urozmaicone jedzenie oraz hektolitry kawy spożywane w ciągu dnia, stanowią niezłe „zaproszenie” dla chorób serca. Zmieniając te złe nawyki, można maksymalnie odroczyć lub w ogóle zniwelować ryzyko rozwoju schorzeń kardiologicznych. Wdrażanie w środowisku pracy zachowań prozdrowotnych stanowi wspomniany temat ŚDS. Pracownik zdrowy, jest bardziej wydajny.



Jakie są czynniki ryzyka chorób serca?

Nasze serce wykonuje bardzo ciężką pracę. My często i niestety dodatkowo ją obciążamy, fundując mu kolejne porcje szkodliwych substancji , czasem nie zdając sobie z tego sprawy lub bagatelizując zjawisko. Otyłość i nadwaga, błędy dietetyczne, nikotynizm, alkoholizm, nadużywanie kawy, siedzący tryb życia, to te czynniki, które mogą wywołać różne schorzenia, jak np. nadciśnienie, cukrzyca, hiperlipidemia. Dolegliwości te bombardują nasze serce i upośledzają jego pracę. Jeszcze gdy dołączymy wszechogarniający stres, problemy w pracy, burze rodzinne i brak możliwości odreagowania i zregenerowania poszarpanych nerwów, otrzymamy mieszankę wybuchową, która niespodziewanie może zakończyć się zawałem serca lub innymi zaburzeniami pracy układu sercowo-naczyniowego.

Jak można zapobiegać chorobom serca?

Najskuteczniejszą walką z czynnikami ryzyka, jest ich eliminacja z życia. Otyłość, nadwagę, nadciśnienie, cukrzycę, hiperlipidemię i uzależnienia można skutecznie leczyć. Wystarczy silna wola, wsparcie i życzliwość osób bliskich oraz zgłoszenie się od kompetentnej poradni i rzetelne stosowanie się zaleceń lekarza.

Nierozłącznym elementem profilaktyki chorób serca jest dobór diety. Ostatnio chwalona jest dieta śródziemnomorska – obfitująca w warzywa, ryby, owoce morza, oliwki, kasze, makarony, zioła, oliwę z oliwek i pełnoziarniste pieczywa. Praktycznie nie ma tu miejsca na słodycze, ale jeżeli zagłębimy się w świat kulinarny krajów basenu Morza Śródziemnego, nietrudno zauważyć, że desery proponowane m. in. przez Greków są niebywale słodkie, co pozwala na jednorazowe zaspokojenie potrzeby jadania słodkości.

Ważnym elementem diety jest rezygnacja z soli i produktów dosalanych (konserwy, gotowe sosy) w przypadku, gdy grozi nam nadciśnienie lub gdy już cierpimy z jego powodu. Sól można zastąpić przyprawami ziołowymi, które podkreślają smak, ale też ułatwiają trawienie.

Wdrożenie do jadłospisu ryb morskich i dobrej jakości olejów roślinnych, pozwoli na dostarczenie organizmowi kwasów omega-3 i omega-6, które również pozytywnie wpływają na naczynia krwionośne, a przez to na serce.

Używką, na którą można sobie pozwolić to lampka czerwonego, wytrawnego wina. Dzięki flawonoidom o właściwościach antyoksydacyjnych, może zapobiec chorobom naczyń krwionośnych i serca.

Ostatnio modnym staje się pewien malutki, czerwony owoc - żurawina. Znana jest przede wszystkim z tego, że skutecznie zakwasza mocz i tym samym zapobiega infekcjom układu moczowego. Warto wiedzieć, że flawonoidy żurawinowe mają takie same działanie jak te z czerwonego wina. Spożywanie żurawiny pod postacią soku, suszonych owoców lub dżemów niskosłodzonych, sprzyja prewencji chorób serca. Żurawina hamuje proces powstawania skrzepów w naczyniach krwionośnych oraz reguluje gospodarkę lipidową, zapobiegając m.in. miażdżycy.

Do pracy zamiast klasycznych bułek z żółtym serem i szynką, możemy zacząć przynosić sałatki warzywne, pełnoziarniste pieczywo, wodę mineralna niskosodową oraz owoce.

Niewątpliwie w zapobieganiu chorobom serca, zaraz przy diecie, pomocny jest wysiłek fizyczny. Najlepiej, gdy zostanie on odpowiednio dobrany przez wykwalifikowanego trenera lub fizjoterapeutę. Do rozważenia nadają się: pływanie, jogging, taniec, gimnastyka, aerobik oraz spacery. Będąc w pracy nie pozwólmy, aby przez cały dzień przebywać w jednej i tej samej pozycji. Warto czasem poprzeciągać się, rozprostować kości, przespacerować się lub gdy dotyczy to pracowników fizycznych – usiąść i odpocząć.

Rezygnacja z palenia papierosów jest godnym pochwały czynem. Dym tytoniowy niekorzystnie wpływa na serce, płuca i inne narządy. Rzucając palenie – przestajemy truć siebie, otoczenie i środowisko naturalne. Dzięki kampaniom antynikotynowym zauważa się spadek w sprzedaży wyrobów tytoniowych. Ostrzeżenia na opakowaniach papierosów, w sklepach i plakaty o treści antynikotynowej są jednym ze sposobów walki z nikotynizmem. Pamiętajmy, że już po 15 latach od rzucenia palenia, nasz organizm zyskuje taki stan, jak sprzed okresu poprzedzającego wkroczenie w nałóg.

Ważnym punktem profilaktyki jest odpowiedni odpoczynek po pracy. W przypadku osób pracujących w biurze, powinien być to aktywny wypoczynek, na świeżym powietrzu, z dużą ilością pozytywnych wrażeń. Natomiast osoby pracujące fizycznie, powinny wybrać spokojny wypoczynek polegający na słuchaniu muzyki, rozwiązywaniu krzyżówek, czytaniu książek, oglądaniu telewizji. Pozwoli to na zrównoważenie sił organizmu i rozładowanie napięć związanych z pracą. Warto również zasięgnąć porady u psychologa w celu nauczenia się technik relaksacji i radzenia sobie ze stresem.

Istotne są jeszcze badania kontrolne. Powinniśmy raz na miesiąc dokonywać pomiarów ciśnienia, a także raz na rok poddawać się badaniom na poziom glukozy i lipidów we krwi. Wczesne wykrycie choroby gwarantuje lepsze i skuteczne leczenie zaburzeń.

Dobrnąwszy do końca propozycji mających na celu przybliżyć profilaktykę chorób serca, nie sposób nie wspomnieć o aspekcie rodzinnym i społecznym. Równowaga rodzinna, możliwość otrzymania wsparcia psychicznego od bliskich oraz okazywanie życzliwości i serdeczności ludziom, również koi serce. Wrogość do świata i pesymizm raczej nie są odpowiednimi postawami.

Reklama

Katarzyna Ziaja