Każdego roku z powodu chorób płuc umiera w Polsce ok. 50 tys. osób. Dzięki wczesnemu wykryciu choroby większość z nich miałaby duże szanse na zachowanie zdrowia, a często także życia. Dlatego też tak ważne jest wykonywanie regularnych badań. Szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy mamy więcej czasu, warto jest wybrać się na badanie płuc, a potem zdrowo odetchnąć.

W trakcie kampanii, we współpracy z portalem Onet.pl zostanie przeprowadzona ogólnopolska sonda "Czy chcesz poznać własne płuca?". Zostaną również wydane kartki pocztowe i plakaty "Poznaj swoje płuca". Kampania zakończy się w listopadzie, światowym miesiącu świadomości raka płuca.

To może uratować Twoje zdrowie, a nawet życie – POZNAJ SWOJE PŁUCA

Ciągły pośpiech, towarzyszący nam na każdym kroku stres, wszechobecny dym tytoniowy oraz niehigieniczny tryb życia sprawiają, że poważnie narażamy funkcje życiowe własnego organizmu. Dlatego też latem, kiedy są wakacje i mamy więcej czasu dla siebie, warto pamiętać o wykonaniu niezbędnych badań płuc.

"Przyczyną późnego wykrywania raka płuca jest często lęk i strach przed samą chorobą. Czasem dopiero zaniepokojenie o własne zdrowie lub wskazanie lekarza rodzinnego wpływają na decyzję o wizycie u specjalisty. Zastanawiam się czy istnieje złoty środek, dzięki któremu uda mi się przekonać kogoś do wykonania badań" – mówi prof. Jan Skokowski, Prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca (dawniej Stowarzyszenia Ludzi Wyleczonych z Raka Płuca).

Rak płuca jest nadal najgroźniejszym spośród wszystkich nowotworów na świecie. Tylko w Polsce z jego powodu rocznie umiera ponad 21 tys. pacjentów. "Co roku w całej Polsce diagnozę słyszy ponad 20 tys. osób1. Oznacza to, że z powodu późnego wykrycia więcej osób umiera na nowotwór płuca niż jest diagnozowanych. Co zatem mogłoby skłonić Polaków do profilaktycznych zachowań?" – mówi prof. Tadeusz Orłowski, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Raka Płuca.

Organizatorzy kampanii zapraszając do wzięcia udziału w sondzie "Czy chcesz poznać własne płuca?" chcą się dowiedzieć, co skłania czy co skłoniłoby przeciętnego Polaka do przeprowadzenia profilaktycznego badania płuc. Ankieta zostanie przeprowadzona na portalu www.zdrowie.onet.pl i trwać będzie przez miesiąc – od 25 czerwca 2008 r.

W ramach kampanii zostaną wydane kartki pocztowe, zachęcające do badań profilaktycznych płuc, które będą dystrybuowane w ośrodkach zdrowia i wśród lekarzy specjalistów.

Poznaj i zadbaj – znaczy ZBADAJ

Istnieje wiele różnych możliwości sprawdzenia własnych płuc. Należy pamiętać, że tylko wczesna diagnoza ratuje życie. Dlatego też nie można zwlekać z wizytą u lekarza ani z wykonaniem badań profilaktycznych.

Warto zapamiętać, że...

1. Do podstawowych badań diagnostycznych należy zdjęcie RTG klatki piersiowej wykonane w dwóch projekcjach: przednio-tylnej i bocznej.

2. W celu wykluczenia lub potwierdzenia diagnozy konieczne jest wykonanie szczegółowych badań diagnostycznych, które może zlecić jeden ze specjalistów:

a. Pulmonolog, czyli lekarz chorób płuc

b. Torakochirurg – specjalista chirurgii klatki piersiowej

c. Onkolog kliniczny

d. Radioterapeuta

3. Szczegółowe badania diagnostyczne to badanie mikroskopowe plwociny, badanie wycinków z oskrzeli lub biopsja guza płuca.

4. Warto badać własne płuca przynajmniej raz na dwa lata.

Każdy wie, do czego służą PŁUCA

Płuca to organ potrzebny każdemu człowiekowi do życia i dlatego warto o nie dbać. Dostarczają one komórkom tlen niezbędny do wytwarzania potrzebnej ilości energii oraz pozwalają pozbyć się z organizmu szkodliwego dwutlenku węgla. Każdego roku choroby płuc diagnozowane są u milionów ludzi i stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Nie ulega wątpliwości, że nadal największy problem stanowi rak płuca, który zabija rocznie ponad milion pacjentów na całym świecie, w tym ponad 21 tys.1 w Polsce.

Choroby układu oddechowego i ich PRZYCZYNY

Nadal główną przyczyną chorób układu oddechowego jest palenie tytoniu. W XX wieku przyczyniło się ono do prof. 100 mln przedwczesnych zgonów. Do innych czynników wywołujących choroby płuc zalicza się również czynniki wrodzone, sposób odżywiania i środowisko życia, w tym również zanieczyszczenia powietrza.

Wg danych European Lung Foundation w 2020 roku wśród przewidywanych 68 milionów zgonów na świecie 11,9 miliona będzie spowodowanych chorobami płuc (4,7 przez POChP; 2,5 przez zapalenie płuc; 2,4 przez gruźlicę i 2,3 miliona przez raka płuca). Dlatego tak ważne jest zadbanie o własne płuca.