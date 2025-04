Dobrze kontrolowana i leczona astma nie powinna wpływać na ograniczenie aktywności chorego. Aby ją jednak odpowiednio rozpoznać i leczyć, pacjent musi zgłosić się do lekarza. Tylko jakiej specjalizacji: internisty, pulmonologa czy alergologa? Wiele zależy od zaostrzenia choroby oraz jej podłoża.

Czym jest astma?



Astma oskrzelowa nazywana jest też dychawicą oskrzelową. Jest to choroba dróg oddechowych o charakterze przewlekłym i zapalnym, która charakteryzuje się napadami duszności wydechowej. Duszności takie powstają na skutek skurczu mięśniówki oskrzeli oraz obrzęku śluzówki.

Astma to jedna z najczęstszych chorób chronicznych – cierpi na nią około 5% Polaków. Najczęściej chorują kobiety, chociaż u dzieci do 10. roku życia astma rozpoznawana jest częściej u chłopców. Na astmę można zachorować w każdym wieku.

Jakie są objawy astmy?



Głównym objawem astmy są duszności, które mogą się pojawić o każdej porze dnia i nocy. Chory ma także świszczący oddech i suchy kaszel. Astmie mogą towarzyszyć także: katar, wysypka skórna czy zaburzenia czynności układu pokarmowego.

To, jak często pojawiają się objawy, wpływa na to, czy pacjent ma do czynienia z astmą sporadyczną, czy przewlekłą lekką, umiarkowaną lub ostrą.

Astma – jaki lekarz?



Astma wymaga diagnostyki – konieczny jest wywiad oraz badanie lekarskie. Wśród badan podstawą jest spirometria, która sprawdza pojemność życiową płuc i jej składowe. Często konieczne są także alergiczne testy skórne.

Przy objawach astmy pacjenci często jednak zastanawiają się, do jakiego lekarza powinni się udać. Który specjalista zajmuje się diagnozowaniem astmy?

Tak naprawdę astmą zajmuje się kilku specjalistów. Najlepiej na początek wybrać się do lekarza internisty, który w razie potrzeby skieruje nas na testy alergiczne, RTG klatki piersiowej czy spirometrię. Może także wysłać nas dalej, do pulmonologa lub alergologa (w zależności od podłoża choroby i zaostrzenia objawów).

Leczenie astmy



W leczeniu astmy najważniejsze jest unikanie alergenu, który wywołuje dolegliwości (może to być na przykład kurz czy pyłki roślin). Stosuje się także leki objawowe oraz kontrolujące przebieg choroby. Część z nich przyjmuje się stale, a część – gdy chory ma napad.

W domowym leczeniu astmy sięga się dodatkowo po miód (kładzie się go pod nos, by ułatwić oddychanie) oraz figi (nalewka z nich ułatwia odprowadzanie flegmy). W początkowej fazie choroby pacjentom pomaga także ugotowany w mleku lub wodzie czosnek.

