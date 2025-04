Spis treści:

Większość przypadków zakażenia koronawirusem przebiega łagodnie. Czasami jednak infekcja prowadzi do powikłań, w tym przede wszystkim zapalenia płuc.

Zapalenie płuc jest stanem zapalnym tkanki płucnej w jednym lub obu płucach, który jest spowodowany zakażeniem bakteryjnym, grzybiczym, lub - jak w przypadku COVID-19 - wirusowym. Przyczyną rozwoju zapalenia płuc spowodowanego przez koronawirusa jest nadmierna reakcja układu odpornościowego na antygeny SARS-CoV-2.

W czasie zapalenia pęcherzyki płucne wypełniają się płynem, co utrudnia oddychanie i objawia się dusznością. U niektórych osób taki stan wymaga pobytu w szpitalu i podania tlenu, a w najcięższych przypadkach podłączenia do respiratora.

Szacuje się, że ok. 15% objawowych zakażonych koronawirusem przechodzi ciężkie zapalenie płuc, a ok. 5% potrzebuje mechanicznej wentylacji płuc.

Zapalenie płuc w przebiegu COVID-19 może różnić się od podobnych chorób wywołanych przez inne patogeny, często ma cięższy przebieg. Podczas COVID-19 może dojść do uszkodzenia płuc i włóknienia tkanki płucnej. Niektóre zmiany są odwracalne, inne mogą być trwałe.

Lekarze obserwują, że u niektórych nawet po wyleczeniu z COVID-19 płuca mają utrwalone zmiany, a u ozdrowieńców nadal pojawiają się trudności w oddychaniu. Powrót do pełni zdrowia może trwać miesiącami.

Zapalenie płuc spowodowane przez koronawirusa przeważnie obejmuje oba płuca. Rozwija się szybko. W trakcie przebiegu choroby ok. 7 dnia od początku objawów zakażenia koronawirusem część osób zaczyna odczuwać duszność, a już 10 dnia może dojść do ciężkiego stanu. Jeżeli u osoby zakażonej koronawirusem rozwija się zapalenie płuc, pojawiają się objawy takie jak:

duszność,

gorączka,

suchy kaszel,

szybki oddech (≥ 30/minutę),

szybsze bicie serca,

ból w klatce piersiowej,

nadmierne pocenie się.

Do objawów covidowego zapalenia płuc należą również spadek saturacji krwi do 93% (co świadczy o niedotlenieniu, inaczej hipoksemii) oraz zmiany w badaniach obrazowych płuc. Typowe wyniki tomografii komputerowej płuc u pacjentów z koronawirusem obejmują zmiany typu mlecznego szkła i zagęszczenia w obu płucach.

Oczywiście zapalenie płuc może mieć też inne źródło. Ważne jest, aby rozpoznać też ogólne objawy COVID-19. Należą do nich:

Na zapalenie płuc spowodowane koronawirusem może zachorować każdy. Jednak są grupy szczególnie narażone na to powikłanie. Wśród nich:

wiek powyżej 65. roku życia,

chorzy na ciężką astmę albo nieleczeni z powodu astmy (czytaj też: koronawirus przy astmie),

osoby z grupą krwi A,

osoby z nadciśnieniem,

osoby z różnymi chorobami płuc,

chorzy na cukrzycę (czytaj też: koronawirus przy cukrzycy),

pacjenci z niewydolnością nerek,

otyli,

osoby z niedoborem odporności (w tym chorzy na raka, AIDS, po przeszczepieniu szpiku),

palący papierosy.

Zapalenie płuc przy koronawirusie w najcięższych przypadkach prowadzi do ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) – stanu zagrażającego życiu. Szczególnie na niepokojące objawy powinny uważać osoby starsze z chorobami przewlekłymi (np. cukrzycą, chorobami układu krążenia, przewlekłymi chorobami nerek).

Leczenie zapalenia płuc u osób z COVID-19 zależy od nasilenia objawów. Jeżeli choroba przebiega łagodnie to podstawą jest odpoczynek, przyjmowanie płynów i obserwacja. U osób hospitalizowanych podaje się tlen, niekiedy konieczne jest podłączenie chorego do respiratora. W określonych przypadkach lekarz może zlecić podawanie antybiotyku oraz glikokortykosteroidu, a także leku przeciwwirusowego zatwierdzonego w leczeniu COVID-19 – remdesiwiru.

Zapalenie płuc u osób z COVID-19 może skutkować pozostawieniem blizn w płucach. Płuca mogą nie powrócić szybko do swojej pełnej sprawności. Dolegliwości takie jak duszność, osłabienie, mniejsza tolerancja wysiłku, w niektórych przypadkach utrzymują się miesiącami od zakażenia koronawirusem.

Dr Panagis Galiatsatos, ekspert w dziedzinie chorób płuc z Johns Hopkins Bayview Medical Center, uważa, że rokowania w przypadku zapalenia płuc po zakażeniu koronawirusem zależą od trzech czynników:

nasilenia choroby – w łagodnych przypadkach zakażenia koronawirusem choroba rzadziej powoduje trwałe blizny na płucach,

stanu zdrowia – jeśli nie ma chorób takich jak POChP, choroby serca, to ryzyko groźnych powikłań jest mniejsze niż w przypadku ich istnienia,

leczenia – jeśli leczenie nie jest opóźnione i pacjent ma właściwą opiekę, to można ograniczyć uszkodzenia płuc nawet u ciężko chorych pacjentów.

Głównym sposobem zapobiegania zapaleniu płuc w wyniku COVID-19 jest przyjęcie szczepionki przeciw koronawirusowi. Ponadto należy stosować się do ważnych zasad:

leczyć choroby podstawowe zgodnie z zaleceniami i kontrolować ważne parametry (np. poziom cukru przez diabetyków),

unikać kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem,

regularnie myć ręce i używać środków do dezynfekcji,

nosić maseczkę w miejscach, gdzie przebywają inni ludzie,

ograniczyć dotykanie twarzy, okolicy ust, nosa i oczy przed umyciem rąk,

zostać w domu w okresie zwiększonej zachorowalności,

zdrowo się odżywiać i przyjmować odpowiednią ilość płynów.

W przypadku wystąpienia zakażenia, aby uniknąć zapalenia płuc, należy pozostać w domu, odpoczywać, nawadniać organizm, a w razie zauważenia objawów zapalenia płuc, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeśli pojawi się duszność, trzeba zadzwonić po karetkę pogotowia.

