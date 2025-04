Spis treści:

W płucach po zakażeniu koronawirusem mogą rozwinąć się różne nieprawidłowości. Przede wszystkim wymienia się: stany zapalne (zwane zmianami matowej szyby, mlecznego szkła, świadczące o zapaleniu płuc), a także trwałe blizny (zwane też zwłóknieniem płuc). U ciężko chorych mogą powstać też groźne skrzepy krwi w płucach. U innych dochodzi do wysięków czy rozstrzenia oskrzeli.

Zmiany w płucach po COVID-19 są na ogół odwracalne. Szczególnie w łagodniejszych przypadkach. Niektóre dolegliwości ustępują szybko po wyzdrowieniu, inne ujawniają się później, a jeszcze inne trwają miesiącami, zanim powróci wcześniejsza sprawność płuc.

Niestety w ciężkich przypadkach zmiany w płucach mogą być na tyle zaawansowane, że pacjent nie może samodzielnie oddychać i czasami jedyną deską ratunku jest przeszczepienie płuc.

Na trwałe blizny w płucach po zakażeniu koronawirusem (na zdjęciach obrazowych widoczne jako białe cienkie linie) narażone są zwłaszcza osoby, u których rozwinął się stan ostrej niewydolności oddechowej, wymagający na ogół podłączenia do respiratora. Są to głównie pacjenci hospitalizowani w oddziałach intensywnej terapii.

W takich przypadkach konieczne będzie dalsze leczenie pomimo pokonania koronawirusa.

Nieprawidłowości w płucach po przechorowaniu COVID-19 mogą mieć różnorodny obraz kliniczny u poszczególnych osób, jednak przeważnie objawami są:

Oczywiście nie da się zobaczyć nieprawidłowości w płucach niezależnie od przyczyny bez badania obrazowego. Podstawowym jest RTG klatki piersiowej, dokładniejszym, które nie tylko wykrywa, ale i ocenia zaawansowanie zmian oraz postęp leczenia, jest tomografia komputerowa klatki piersiowej. Dzięki nim radiolog sprawdzi, czy pacjent rozwinął zapalenie płuc, jaka jest rozległość zmian, albo czy powstały w płucach trwałe blizny.

Jeśli mamy przykre dolegliwości pomimo wyleczenia COVID-19, które nie ustępują, powinniśmy zgłosić się do lekarza. Terapia takich powikłań (w zależności od nasilenia zmian, objawów, wyniku badań obrazowych) może obejmować:

​Leczenie jest bardzo pomocne. U wielu osób przynosi pozytywne rezultaty w postaci złagodzenia duszności, wzmocnienia mięśni oddechowych, poprawienia wydolności fizycznej i lepszego samopoczucia.

Rekonwalescenci po przebyciu COVID-19, którzy zmagają się z powikłaniami ze strony układu oddechowego, mogą sobie pomóc ćwiczeniami. Oto kilka prostych przykładów ćwiczeń oddechowych w ramach domowej rehabilitacji po przebyciu zakażenia koronawirusem.

Połóż się na plecach. Zegnij kolana, a dłonie połóż na brzuchu. Powoli wykonuj wdech nosem, jednocześnie unosząc brzuch, a następnie wykonuj długi wydech przez usta wraz z opadaniem brzucha. Powtarzaj głębokie oddechy przez jedną minutę.

Połóż się na brzuchu. Oprzyj głowę na dłoniach, zamknij usta i umieść język na podniebieniu. Wykonuj wdech i wydech powoli tak, aby brzuch wciskał się w materac podczas oddychania. Oddychaj nosem. Powtarzaj głębokie oddechy przez jedną minutę.

Usiądź z wyprostowanymi plecami na brzegu łóżka lub krzesła. Połóż dłonie na brzuchu. Wykonaj wdech przez nos unosząc brzuch, a następnie powoli wydychaj powietrze przez nos. Powtarzaj głębokie oddechy przez jedną minutę.

Usiądź z wyprostowanymi plecami na brzegu łóżka lub krzesła. Wyciągaj ręce nad głowę i wykonuj w tym czasie duży rozciągający wdech szeroko otwartymi ustami (ziewnięcie). Opuść ręce i zakończ ćwiczenie uśmiechając się przed 3 sekundy. Powtarzaj to ćwiczenie przez jedną minutę.