W ramach zbliżającego się Światowego Dnia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, który przypada na 19 listopada, organizatorzy kampanii Płuca Polski wraz z Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadzili akcję bezpłatnych badań płuc dla zawodowych kierowców, której celem było zwiększenie świadomości na temat POChP. Badania odbyły się przy drodze krajowej nr 7 niedaleko Magdalenki, a pojazdy zatrzymywali inspektorzy ITD, którzy dodatkowo zachęcali kierowców do wykonania bezpłatnej, profilaktycznej spirometrii w celu sprawdzenia kondycji ich płuc.

Skąd się bierze POChP?

Badania spirometryczne, które zostały zorganizowane dla kierowców, to podstawowa forma wykrycia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Kierowcy, którzy 15 listopada zostali zatrzymani do kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego, mogli dobrowolnie poddać się badaniu i dowiedzieć się jaki jest biologiczny wiek ich płuc, który często różni się od wieku metrykalnego osoby badanej.

Kierowcy zaliczają się do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na POChP, ponieważ prowadzą siedzący tryb życia i często są palaczami. W akcję zaangażowali się p. o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur oraz Radosław Kawęcki, ambasador kampanii Płuca Polski, którzy motywowali kierowców do wykonywania badań.

Czym jest POChP?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest schorzeniem układu oddechowego, które charakteryzuje się trwałym zwężeniem dróg oddechowych, co utrudnia przepływ powietrza przez płuca. Osoba, która cierpi na POChP, odczuwa duszność i ucisk w klatce piersiowej. Chory może także czuć dyskomfort związany z nieustannym słyszeniem własnego, świszczącego oddechu.

POChP zajmuje 4. miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów. Mimo że jest to choroba nieuleczalna, warto poddawać się badaniom profilaktycznym, aby w razie wykrycia choroby jak najszybciej rozpocząć leczenie i poprawić jakość swojego życia.

Tylko 25% osób chorych ma zdiagnozowane POChP. Natomiast wczesne wykrycie tej choroby pozwala na złagodzenie jej rozwoju i poprawienie jakości życia chorego. Eksperci podkreślają, że przewlekła obturacyjna choroba płuc rozwija się niezauważalnie i może być przez wiele lat mylona z gorszą kondycją. Dlatego tak istotne jest, aby wykonywać profilaktyczne badania.