Już nawet zwykłe przeziębienie ma wpływ na nasze zęby. Organizm jest osłabiony, co w konsekwencji powoduje częstsze występowanie ognisk zapalnych, które wcześniej nie dawały o sobie znać. Teraz mogą wywoływać ból.

Antybiotyki mogą powodować przebarwienia zębów

Przy części chorób lekarze przepisują pacjentom antybiotyki. Te z grupy tetracyklin powodują przebarwienia zębów oraz uszkadzają szkliwo. Ich podawanie nie jest zalecane kobietom w ciąży. – "Konsekwencje stomatologiczne dotyczą nie tylko matki, ale również płodu. Nie powinno się też tego typu antybiotyków podawać dzieciom do 8 roku życia" – tłumaczy lek. dent. Izabela Walawender z katowickiej Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej.

– W przypadku przebarwień zębów powstających w wieku płodowym i u małych dzieci, zmiany te są nieodwracalne. Jedynym rozwiązaniem jest wykonanie w dorosłym życiu uzupełnień protetycznych w postaci licówek lub koron porcelanowych.

Witamina D i zdrowa dawka słońca dla zębów

Unikanie słodyczy, napojów oblepiających zęby i codzienne ich szczotkowanie mogą nie zapobiec wszystkim problemom z uzębieniem malucha. Niedobory witaminy D powodują u dzieci krzywiznę, w jamie ustnej objawia się ona wadami zgryzu, opóźnionym ząbkowaniem i występowaniem nieprawidłowości w kształcie koron. Konieczne w takim przypadku będzie leczenie ortodontyczne. Dlatego warto od samego początku zadbać o długie spacery i częste przebywanie z dzieckiem na słońcu, które bierze udział w syntezie witaminy D. – W przypadku jej niedoboru, ważna jest suplementacja tego pierwiastka, ale koniecznie pod okiem lekarza – dodaje ­dentystka.

Nie tylko witamina D ma wpływ na zęby. Równie poważne skutki mają zaburzenia gospodarki wapniowo – fosforanowej. Powodują niedorozwój szkliwa i zębiny, przez co zęby są bardziej kruche i porowate, podatne na uszkodzenia.

Przebarwienia zębów na skutek przebytych chorób

Część chorób wywołuje przebarwienia zębów. Przykładowo, uszkodzenia wątroby, czy żółtaczka poporodowa powodują, że zęby dziecka stają się zielono-brunatne. Z kolei porfiria, rzadka choroba krwi, sprawia, że zęby stają się różowe. Zmiany w szkliwie zębów w postaci od małych plamek po brunatne przebarwienia z towarzyszącą kruchością zębów to skutek nadmiaru fluoru.

Duży wpływ ma to co jemy, ale nie tylko ze względu na trawienie substancji w ustach, ale również na zdrowy układ pokarmowy, a dokładniej żołądek. Refluks żołądkowy i choroba wrzodowa żołądka, a w ich konsekwencji nadmiar kwasów, powoduje zmiany na powierzchniach podniebiennych zębów. Dochodzi do erozji kwasowej szkliwa i w efekcie do rozwoju próchnicy.

Warto zatem zwracać uwagę na to co jemy, dbać o układ pokarmowy, a tym samym o zęby.

Cukrzyca i epilepsja - jak dbać o zęby?

Diety na co dzień muszą przestrzegać cukrzycy. Jeżeli będą jednocześnie zachowywać wszystkie zasady higieny jamy ustnej, mogą zminimalizować negatywny wpływ choroby na swoje zęby. Osoby cierpiące na cukrzycę mają zwiększoną podatność na infekcje, jednocześnie występuje u nich utrudnione gojenie tkanek. Stąd częściej u tych osób objawiają się problemy z dziąsłami i parodontoza.

Osoby chorujące na padaczkę, często zgłaszają się do stomatologa z mechanicznymi uszkodzeniami zębów. – "Dlatego warto pamiętać, by podczas ataku, nie wkładać osobie chorej nic twardego do buzi, jedynie miękki bandaż" – mówi dr n. med. Tomasz Walawender z katowickiej Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej. – To zabezpieczy zęby i nie doprowadzić do ich uszkodzenia.

W przypadku padaczki nie wolno również stosować uzupełnień protetycznych ruchomych (ruchomych protez zębowych) – u takich pacjentów wykonuje się uzupełnienia stałe mocowane na implantach.

Nowotwory mogą powodować zanik korzeni zębów

Bardzo duży wpływ na zęby mają nowotwory, a zwłaszcza stosowane metody leczenia. – Cytostatyki stosowane w chemioterapii obniżają odporność, przez co pojawiają się często stany zapalne dziąseł i inne problemy periodontologiczne prowadzące do rozchwiania i utraty zębów – tłumaczy doktor Tomasz Walawender .

Niektóre nowotwory mogą powodować zaniki kości oraz korzeni zębów. Nierzadko zdarza się, że choroby stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia diagnozowane są podczas leczenia stomatologicznego.

– "Warto pamiętać, by nie bagatelizować problemów w jamie ustnej. Jeśli zauważymy coś niepokojącego, należy zgłosić się z tym do lekarza" – mówi dr Tomasz Walawender. – "Podczas zabiegów stomatologicznych pobierane, zmienione chorobowo tkanki wysyłane są do laboratorium, celem badania histopatologicznego, które może ujawnić obecność nowotworu. Dzięki temu możliwe jest wczesne podjęcie skutecznego leczenia".

Jeśli zmiany w jamie ustnej utrzymują się powyżej 2 tygodni, powinien to być dla nas sygnał, by zgłosić się na kontrolę do stomatologa.

Przebarwienia na zębach - nieodpowiednia higiena!

Choroba nie zawsze może być wytłumaczeniem problemów związanych z uzębieniem. Czasem wynikają one ze zwykłego braku higieny. W przypadku wymienionych chorób, profilaktyka zajmuje bardzo ważne miejsce. Konieczne jest codzienne szczotkowanie zębów, najlepiej po każdym posiłku, stosowanie nitek i płukanek do jamy ustnej. Istotne są także kontrole u stomatologa i szeroka diagnostyka, oparta o zastosowanie takich metod jak: lasery diagnostyczne, tomografia komputerowa, mikroskop.

Nowoczesne techniki pozwalają na wczesne wykrycie problemów z zębami, a to z kolei zapobiega rozwojowi poważnych problemów, wymagających długotrwałego i kosztownego leczenia.

