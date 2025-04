W Polsce mamy aż kilkadziesiąt miejscowości o leczniczym klimacie. Jeszcze więcej jest ośrodków specjalizujących się w rehabilitacji dzieci i dorosłych. Jeśli więc dopadła cię jakaś przewlekła choroba albo jesteś rekonwalescentką, postaraj się o skierowanie do sanatorium lub szpitala uzdrowiskowego. Masz szansę je dostać także, jeśli zdrowotny turnus konieczny jest w ramach profilaktyki, abyś mogła zachować zdrowie. Dlatego właśnie podpowiadamy, do którego sanatorium możesz pojechać, by podreperować zdrowie.

Przewodnik po sanatoriach:

Cukrzyca i inne choroby metaboliczne

- ZOZ Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, rezerwacja telefoniczna: (94) 354 74 64.

- Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA, ul. Kościuszki 10, tel. (54) 283 60 78

Laryngologia

- Korona Sanatorium Uzdrowiskowe, Muszyna, ul. Mściwujewskiego 2, tel./faks: (18) 471 43 90 lub 91

- „OSW Argentyt”, Dąbki, ul. Wydmowa 17, tel. (94) 314 81 34

Dermatologia (łuszczyca)

- Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o., ul. Kąpielowa 70, tel. (12) 254 78 11

- Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka”, Horyniec-Zdrój, ul. Sobieskiego 3, tel. rezerwacja: (16) 631 30 44

Narząd ruchu

- Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 54, tel. (32) 449 20 02

- Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego „Gryf”, Połczyn-Zdrój, ul. Zdrojowa 6, tel. (94) 366 26 86

Układ oddechowy

- Szpital Uzdrowiskowy „Jan Kazimierz”, Duszniki-Zdrój, ul. Zielona 23,tel. (74) 866 78 00

- Sanatorium „Cegielski”, Rabka-Zdrój, ul. Na Banię 42, tel. (18) 267 72 60

Neurologia

- Sanatorium Uzdrowiskowe „Budowlani”, Augustów, ul. Zdrojowa 3, tel. (87) 643 28 71

- Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o., ul. Solna 2, tel. (14) 615 36 66

Ginekologia

- Sanatorium „Stare Łazienki”, Iwonicz-Zdrój, plac Karola i Józefa 3, tel. (13) 430 85 00

- Dom Zdrojowy, Świeradów-Zdrój, ul. Konstytucji 3 Maja 1, tel. (75) 782 05 69

Osteoporoza

- Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o., ul. Piotra Ściegiennego 5/7, infolinia: 0 801 011 859

- NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Wital”, Gołdap, ul. Wczasowa 7, tel. (87) 615 41 92 do 94

Dziecięce porażenie mózgowe

- Ośrodek Rehab.-Wypoczyn. „Belweder”, Duszniki-Zdrój, ul. Zielona 4, tel. (74) 866 94 44

- Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty, Rabka-Zdrój, ul. Dietla 5, tel. (18) 26 76 300

Kardiologia

- Uzdrowisko Nałęczów, al. Małachowskiego 5, tel. (81) 50 14 356 wew. 289

- Helios ZOZ Sanatorium MSWiA, Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, tel. (58) 551 12 28

Dolegliwości reumatyczne

- Sanatorium „Włókniarz”, Busko-Zdrój, ul. Rokosza 1, telefon na centralę: (41) 370 70 00

- Uzdrowisko Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 13, tel. na centralę: (91) 382 50 42 lub z końcówką 43

Układ krążenia

- Sanatorium Uzdrowiskowe „Dedal”, Polańczyk, ul. Zdrojowa 23, tel. (13) 469 20 08 lub 09

- Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Sp. z o.o., informacje i rezerwacje: Konstancin-Jeziorna, ul. Piotra Skargi 1, tel./faks (22) 756 44 84

Układ nerwowy

- Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku „Jantar”, Dziwnówek, ul. Wolności 5/7, tel. (91) 381 30 12

- NZOZ Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy, Ciechocinek, ul. Zdrojowa 17, tel. na recepcję: (54) 283 56 91

Układ pokarmowy

- „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” SA, Krynica-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4, tel. rezerwacja: (18) 471 55 22

- Instytut Zdrowia Człowieka, Sanatorium Uzdrowiskowe Muszyna, ul. Mściwujewskiego 1, tel. (18) 4714205 do 07

Urologia

- NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Wiktor“, Żegiestów-Zdrój, Łopata Polska 46, tel. (18) 471 72 68

- Sanatorium Uzdrowiskowe „Azalia”, Szczawno-Zdrój, ul. Ofiar Katynia 3/5, tel. (74) 664 26 30