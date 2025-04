Przyczyny i leczenie chrapania

Naukowcy uważają, że gdy osoba śpi z kimś, kto chrapie traci dwa lata życia. Co więc począć z chrapiącym mężem czy żoną? Wyprosić do innego pokoju? Absolutnie nie! Przyczyn chrapania może być co najmniej kilka. Warto zacząć od obserwacji drugiej osoby podczas snu. Kolejny etap to pomoc w zlikwidowaniu przyczyny.

Reklama

Fakt jest faktem - to mężczyźni chrapią częściej. Dlaczego tak się dzieje? Tkanka tłuszczowa u mężczyzn częściej gromadzi się w okolicach karku i szyi. Nierzadko jest tak, że mężczyzna ma bardzo rozbudowane podniebienie miękkie i szerszy język. W związku z tym maleją szanse na prawidłowy przepływ powietrza. Kobiety nie mają przerośniętej krtani jednak nie są całkowicie wolne od chrapania. Młode kobiety rzadko chrapią, bowiem estrogeny w ich organizmie zapewniają sprężystość mięsni krtani i gardła. Po menopauzie ilość estrogenów spada. W tym okresie kobiety chrapią.

Co może być przyczyną chrapania?

Nałogowe palenie papierosów

Dym papierosowy wywołuje obrzęk śluzówki w drogach oddechowych. Rzęski w nosie sklejają się. W takim przypadku mężczyzna ma problemy z oddychaniem. Pojawia się chrapanie.

Zbędne kilogramy

Nie musi być ich wiele nawet kilka może przyczynić się do chrapania. Tkanka tłuszczowa u mężczyzn lubi nie tylko brzuch ale także błonę śluzową tylnej ściany gardła. U mężczyzny z nadwagą drogi oddechowe ulegają zwężeniu a to utrudnia przechodzenie powietrza do płuc.

Nieprawidłowości w budowie nosa

Krzywa przegroda nosowa może powodować zwężenie dróg oddechowych a co za tym idzie, być przyczyną chrapania.

Nieprawidłowości w budowie szyi

Zdarza się, że mężczyzna ma po prostu za krótką szyję w porównaniu z całym ciałem. Jeśli kark jest pokryty dużo grubszą warstwą tłuszczu pojawiają się trudności w oddychaniu.

Choroby alergiczne

Katar sienny i polipy w nosie utrudniają oddychanie. Mężczyzna ma uczucie ciągle zatkanego nosa stąd pojawia się chrapanie.

Przemęczenie

Chrapanie częściej pojawia się u przemęczonych mężczyzn. Im bardziej zmęczony, tym dłużej trwa u niego faza głębokiego snu. To właśnie w tej fazie organizm odpoczywa- oddech staje się spokojniejszy a ciało relaksuje się.

Bezdech senny

Mogą pojawić się nawet kilkanaście razy podczas nocy. Są niebezpieczne. Obserwując osobę z bezdechem sennym można zauważyć głośny charczący odgłos, a potem 10 sekund ciszy. W czasie przerwy mężczyzna nie oddycha.

Jeśli już odkryliście przyczynę chrapania spróbujcie ją zlikwidować. Co robić?

Najlepiej byłoby uwolnić się od nałogu. Tak- temat rzeka…a to nałóg. Spróbuj chociaż nie palić tuż przed położeniem się do łóżka.

Nie objadaj się przed snem. Kolację zjedz dwie godziny wcześniej. Do jadłospisu wprowadź zdrowe przekąski, owoce i warzywa. Dbaj o utrzymanie odpowiedniej wagi.

Jeśli w twoim przypadku przyczyną chrapania jest krzywa przegroda nosowa udaj się do laryngologa. Likwidacja tej przyczyny jest możliwa dzięki zabiegowi „wyprostowania” jej. Po zabiegu problemy z oddychaniem powinny się skończyć.

Niestety twojej szyi nie można wydłużyć, ale jest sposób i na tą przyczynę- śpij na boku. W takiej pozycji mięsnie krtani i gardła nie będą się zapadać. Powietrze bez problemu dotrze do płuc.

Udaj się na wizytę do alergologa. Zadbaj o odpowiednie nawilżenie powietrza w sypialni. Przed spaniem wywietrz pokój. Duszne powietrze sprawia, że rzęski w nosie się sklejają.

Jeśli to możliwe unikaj przemęczenia. Kładź się spać codziennie o tej samej porze. Regularne zasypianie chroni przed wydłużaniem się fazy głębokiego snu.

Koniecznie skorzystaj z porady specjalisty jeśli miewasz bezdechy senne. Prawdopodobnie będziesz musiał poddać się obserwacji w pracowni snu. W zakresie tej obserwacji wykonuje się badanie Ekg oraz pomiar długości „przerw” bez oddechu. Jeśli bezdechy są długie i częste może zaistnieć konieczność stosowania aparatu, który dostarcza potrzebna ilość tlenu wtedy gdy bierzesz wdech.

Co poza tym?

Możesz kupić:

Listki na język, Snoreeze- działają poprzez aktywne nawilżanie tkanek gardła i zmniejszają wibracje powodujące chrapanie,

Adenol-krople przeciw chrapaniu, które zawierają olejki eteryczne. Powodują one powodują silne ukrwienie i napięcie na powierzchni tkanki. Dlatego powietrze, które przepływa nie powoduje nocnych koncertów.

Datong-spray do gardła. Silnie i trwałe nawilża błonę śluzową podniebienia miękkiego oraz gardła. Zatem zapobiega wysuszaniu. Wówczas nie dochodzi do wibracji tkanek miękkich, słyszanych jako chrapanie.

Snore Relief- nakładka do zakładania między dziurki w nosie.

Reklama

Źródło:

„Samo Zdrowie”