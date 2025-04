Powstaje dzięki pięknej opaleniźnie. Zyskujesz go zabiegając o swoją urodę i przyjemności. Tworzy się na twarzy, dłoniach i wszędzie tam, gdzie pieszczą Cię promienie słońca. Zmienia twoje życie, choć najczęściej o tym nie wiesz. Wiesz już co to? Rak skóry nie boli.

Rak nie boli, a przynajmniej nie na początku. Łatwo go zlekceważyć, tymczasem rak skóry to zjawisko, które stanowi 30% nowotworów u rasy białej – nie powinien więc być lekceważony. Nowotwór ten kojarzy się zwykle z czerniakiem – najgroźniejszą odmianą tej choroby skórnej. Złośliwy, niepodatny na leczenie i w dodatku może się pojawiać także na narządach wewnętrznych. Ale istnieją także inne odmiany nowotworu skóry: rak podstawnokomórkowy (bardzo częsta, złośliwa odmiana, atakująca twarz i dłonie) i kolczystokomórkowy (występujący w okolicach przejściowych pomiędzy skórą a błonami śluzowymi). Przerażające, prawda? Skąd się biorą takie mutacje tkanki skórnej?

Zabójczy jak… słońce

W przypadku raka skóry czynnik genetyczny nie ma znaczenia. Nowotwór skóry związany jest z ekspozycją na promienie słoneczne. Dowodem na to jest fakt, że powstaje on głównie w odsłoniętych na promieniowanie partiach ciała. Wywołuje go głównie promieniowanie UV, środki chemiczne, palenie (w przypadku raka wargi), przewlekłe miejscowe drażnienie skóry, zanik skóry w przebiegu tocznia, złuszczenie naskórka, rogowacenie starcze, promienie jonizujące, zakażenie wirusem papilloma, a także w niektórych przypadkach AIDS. Jak się przed nim bronić?

Unikaj promieniowania!

UVB

Opalenizna jest niezwykle pożądanym atrybutem. Każdego lata tysiące ludzi spędza urlop leżakując na plaży. Tymczasem głównym działaniem zapobiegającym powstawaniu raka, jest unikanie opalania. Podczas opalania należy stosować kremy z filtrem nie mniejszym niż 8, o każdej porze roku. Warto pamiętać, że jasna karnacja, jest bardziej narażona na zachorowanie, ze względu na większą wrażliwość na słońce. Unikajmy więc nadmiernego opalania, zwłaszcza w godzinach popołudniowych.

UVA

Alternatywnym źródłem opalenizny jest wizyta na solarium. Wokół bezpieczeństwa sztucznego opalania krąży wiele kontrowersji, mitów i niepewnych faktów. Wyjaśnijmy kilka z nich. Solarium emituje promieniowanie UVA, które uważane jest za łagodniejsze. Natomiast lampy wydzielają je dopóki nie przepracują określonej ilości godzin. Należy więc zwracać uwagę na zużycie lamp. Korzystanie z solarium ma także zasadniczy wpływ na wpływ osłabienie odporności skóry. To sprawia, że może przyczyniać się do rozwoju czerniaka.

Zanim będzie za późno

Oprócz ochrony przed szkodliwym promieniowaniem, możemy także kontrolować znamiona i pieprzyki na naszym ciele. Choć większość z nich jest niegroźna, często zachodzą w nich zmiany. Swędzące znamię może być sygnałem alarmowym. Jednym ze stanów przedrakowych są także blizny po oparzeniach czy nadmierne rogowacenie. Obserwacja znamion i reagowanie na zmiany skórne, to jeden z systemów obronnych, które możemy zastosować. Nasz organizm także jest w nie wyposażony. Podczas opalania wytwarza się bowiem melanina – naturalna tarcza ochronna przed promieniowaniem UV.

Kiedy do lekarza

Jeśli jesteś zaniepokojony zmianami na twojej skórze – nie czekaj aż znikną, tylko pędź do lekarza. Rak skóry jest odmianą rzadko wywołującą przerzuty odległe i najczęściej dającą się wyleczyć, o ile zostanie odpowiednio wcześnie wykryta. Większość ludzi obawia się wizyty, badań i diagnozy. Jednak warto wiedzieć, że w przypadku badania pod kątem zmian nowotworowych skóry, biopsja nie jest konieczna. Od niedawna istnieją metody takie jak SIAscopia, będąca formą dermatoskopii – metody diagnostycznej.

SIAscopia

Polega na połączeniu trzech źródeł światła, które przenikając przez skórę zostają odbite przez różne jej struktury. SIAscopia wykorzystuje zjawisko wytwarzania przez skórę między innymi melaniny. Różne kolory użytych świateł są w stanie zobrazować lekarzowi zaburzenia jej ilości, podobnie jak kolagenu czy hemoglobiny. Ich ilość jest bowiem inna w zdrowej skórze a inna w tkankach dotkniętych nowotworem. Diagnostyka opiera się o różne skale ocen i oprogramowanie diagnozujące. Urządzenie SIAscope zawiera też skalę Huntera, której odczytanie nie wymaga wiedzy specjalistycznej. Określenia rozkładu i głębokości położenia barwnika, to elemeny niezwykle ważne w diagnostyce raka, a zwłaszcza czerniaka, jak również bielactwa, wyprysku, trądziku różowatego, uszkodzeń posłonecznych, blizn, łuszczycy i innych.

W profilaktyce raka skóry jesteśmy w stanie sami zrobić bardzo wiele. Ochrona przed promieniowaniem i diagnostyka znamion nie wymagają wysiłku i są bezbolesne. Dotyczą natomiast każdego z nas, bez względu na wiek i płeć. Łatwiej zapobiegać nowotworom niż je leczyć, zwłaszcza, że operacyjne usuwanie chorych tkanek – nie zawsze oznacza wyleczenie. Odpowiedzialność jaka na nas spoczywa jest ogromna – łączy nas bowiem łańcuch zależności z rodziną i bliskimi. Niech więc w walce o piękną opaleniznę zwycięży rozsądek.