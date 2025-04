Akcja „Razem dla Słuchu” zainicjowana przez portal www.razemdlasłuchu.pl ma zwrócić uwagę Polaków na potrzebę prewencji słuchu oraz poszerzyć wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają głęboko niedosłyszącym na normalne życie. Na start kampanii wybrano Światowy Dzień Ochrony Słuchu (3 marca) – właśnie w nim Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uwidacznia problem głuchoty, z którą na całym świecie zmaga się aż 360 mln ludzi, w tym 32 mln dzieci (to 5% populacji!). W Polsce osoby potrzebujące pomocy i szukające informacji na temat leczenia głębokich niedosłuchów implantami słuchowymi mogą skorzystać ze wsparcia specjalnej ogólnopolskiej Infolinii „Razem dla słuchu” skierowanej do osób niedosłyszących i ich rodzin, dzwoniąc pod numer 22 3333 000.

Reklama

Eksperci radzą, aby w celu zachowania dobrego słuchu stosować się m.in. do następujących wskazówek:

wykonywać regularne badanie słuchu,

nie słuchać głośno muzyki i ograniczać używanie słuchawek,

nie przebywać długo w miejscach, w których panuje duży hałas,

kupować sprzęt elektroniczny, który posiada niskie parametry głośności,

w przypadku zauważania u siebie zaburzeń słuchu udać się do poradni laryngologicznej.

Nieprawidłowy słuch ma wpływ na ogólne funkcjonowanie człowieka, w tym jego stan emocjonalny, może wywołać depresję, uczucie frustracji czy niechęć do budowania relacji z innymi. W przypadku dzieci wady słuchu wiążą się z problemem adaptacyjnym wśród rówieśników, trudnościami w szkole, niechęcią do nauki i zabawy. Dorosłym zaburzenia słuchu uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, a także prowadzenie życia zawodowego i rodzinnego.

W przypadku głębokiego niedosłuchu zarówno dzieci, jak i dorośli, skazani są na łaskę opiekunów, a także dodatkowe wsparcie państwa w postaci zasiłków czy zintensyfikowanej opieki zdrowotnej.

Przyczyny niedosłuchu mogą być wrodzone lub nabyte. Pierwszy z nich występuje jeszcze przed narodzinami lub zaraz po nich. Może mieć podłoże genetyczne bądź zostać wywołany na skutek takich chorób jak: różyczka, syfilis, niedowaga, niedotlenienie czy żółtaczka. Niedosłuch, który pojawia się na późniejszym etapie życia, jest niedosłuchem nabytym, spowodowanym między innymi nieleczonym, przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, zapaleniem opon mózgowych, powikłaniami po przebytej odrze, hałasem albo starzeniem się ucha. Ubytek słuchu może być łagodny, umiarkowany, ciężki lub głęboki i może dotyczyć jednego lub obu uszu.

Fakty dotyczące słuchu:

Szacuje się, że około połowy przypadków głuchoty można by uniknąć dzięki odpowiedniej edukacji, prewencji i szybkiej reakcji na pierwsze symptomy choroby.

Osoby z niedosłuchem mogą skorzystać z aparatów słuchowych lub implantów (jeżeli aparaty nie są wskazane i gdy niedosłuch jest na tyle głęboki, że nie przyniosą one pożądanych efektów).

(jeżeli aparaty nie są wskazane i gdy niedosłuch jest na tyle głęboki, że nie przyniosą one pożądanych efektów). Większość ludzi z nieleczonym niedosłuchem, żyje w słabo lub średnio rozwiniętych krajach charakteryzujących się niskim PKB. Spowodowane jest to niedostateczną wiedzą na temat możliwości leczenia niedosłuchu. Najwięcej osób z poważnym niedosłuchem, powyżej 65. roku życia zamieszkuje południową Azję i Afrykę.

Świat osoby głuchej bądź głęboko niedosłyszącej może zostać całkowicie odmieniony przez podjęcie leczenia przy pomocy implantu słuchowego.

– Implant jest to elektroniczna proteza słuchu, nowoczesne rozwiązanie, stanowiące prawdziwe dobrodziejstwo dla osób z poważnymi zaburzeniami słuchu. Pozwala słyszeć i komunikować z otoczeniem tym dorosłym i dzieciom, w przypadku których aparat słuchowy już nie pomaga – zaznacza dr Józef Mierzwiński, ordynator Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

Implantacja słuchowa umożliwia najmłodszym uczestniczenie w powszechnej edukacji i rozwijanie się na równi z dziećmi zdrowymi. Z kolei dorosłym gwarantuje powrót do aktywnego życia zawodowego i osobistego. Sprawia, że mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie jako jego pełnoprawni i pełnowartościowi obywatele i ponownie cieszyć się codziennym życiem.

System implantu składa się z dwóch części: wewnętrznej, implantu wszczepianego raz na całe życie, i zewnętrznej – procesora dźwięku, umożliwiającego wychwytywanie dźwięków z otoczenia i przekazywania ich do części wewnętrznej. W Polsce system implantów słuchowych jest w 100 procentach refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Operację wszczepienia implantów przeprowadza się w 20 placówkach w kraju. Implant może otrzymać każdy, kto ma do niego wskazania bez względu na swój wiek.

Zobacz też: Czy leki mogą być niebezpieczne dla naszego słuchu?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych SIGMA International/mn