Kobieta na pokładzie

Kobieta na pokładzie jeszcze do niedawna uważana była za zły omen, zwiastun nadchodzących nieszczęść i pecha. W regatach Women Cup, organizowanych przez firmę Rossmann Polska, kobieta staje się najważniejszym członkiem załogi! Regaty Women Cup są niepowtarzalnym wydarzeniem sportowym. To jedyne w Polsce zmagania żeglarskie przygotowane specjalnie dla kobiet i rozgrywane na akwenie śródlądowym. Zasadą regat Women Cup jest obecność minimum jednej kobiety na każdym jachcie. Wcześniej w podobnych imprezach kobiety startowały sporadycznie. Stąd też pomysł na organizację tak oryginalnych zawodów. Idea regat Women Cup zrodziła się wśród zapalonych żeglarzy, pracowników firmy Rossmann Polska, największej sieci drogeryjnej w Polsce.

W tym roku dla zwycięzców organizatorzy ufundują nagrody pieniężne. Oprócz pucharów i medali, najlepsza załoga otrzyma cztery tysiące złotych. Za drugie i trzecie miejsce przewidziano nagrody w wysokości trzy i dwa tysiące złotych.

Pożegnanie wakacji z Women Cup 2007

W ostatni weekend wakacji, tzn. 25 i 26 sierpnia 2007 roku, w miejscowości Nieporęt nad Zalewem Zegrzyńskim odbędzie się piąta edycja otwartych Regat Pań i Załóg Mieszanych. W tym sezonie Women Cup po raz pierwszy odbędzie się na wodach Zalewu Zegrzyńskiego. O przeniesieniu zawodów zdecydowało przede wszystkim względy organizacyjne. Women Cup stały się tak popularnym wydarzeniem, że nie mogły być dłużej rozgrywane na niewielkim Zalewie Sulejowskim. Zalew Zegrzyński jest głównym ośrodkiem rekreacyjnym dla mieszkańców Warszawy i okolic. Akwen wyśmienicie nadaje się do uprawiania wszelkich sportów wodnych: żeglarstwa, windsurfingu, wioślarstwa, kajakarstwa i sportów motorowodnych. Zaletą Zalewu jest też rozbudowana baza hotelowo-noclegowa. Nowa lokalizacja nada regatom ogólnopolski wymiar, a także przyciągnie liczne grono amatorów żeglarstwa.



Women Cup w poprzednich latach

Pierwsze zmagania żeglarskie kobiet odbyły się w 2002 roku w Bronisławowie nad Zalewem Sulejowskim w województwie łódzkim. W imprezie wzięło udział ponad 37 kobiecych załóg. Regaty okazały się bardzo emocjonującym i wyjątkowym wydarzeniem, co zachęciło firmę Rossmann do organizacji kolejnych edycji.

W kolejnych latach impreza przyciągała coraz więcej uczestników: w 2003 roku wystartowało 47 drużyn, a w następnym roku było ich już 62. Wtedy to, aby podnieść atrakcyjność regat, podzielono startujące jachty według ich długości, w wyniku czego powstały 4 klasy kabinowe i klasa omega. Wtedy też wprowadzono małą, ale za to bardzo ważną zmianę. Regaty odbyły się według formuły wyrównawczej Polskiego Związku Żeglarskiego. Ma ona za zadanie wyrównanie szans wszystkim startującym, dzięki czemu wygrywa najlepsza załoga, a nie najszybszy jacht. Ten sposób oceny w bardzo dużym stopniu przyczynił się do sukcesuimprezy. Regaty Women Cup 2005, zgromadziły po raz kolejny rekordową liczbę załóg. W zmaganiach wzięły udział aż 72 załogi, co przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Wtedy to podczas startu żagle malowniczo przysłoniły prawie cały Zalew Sulejowski.

Regaty Women Cup z roku na rok zdobywały coraz więcej entuzjastów i stawały się coraz popularniejszym wydarzeniem w środowisku żeglarskim. Dotychczas organizowane przez Rossmanna regaty to największa – obok eliminacji Pucharu Polski Jachtów Kabinowych – impreza żeglarska regionu łódzkiego, a jednocześnie jedyna tego rodzaju w kraju. Przez uczestników i widzów, regaty kojarzone są, nie tylko ze sportowymi zmaganiami, ale również z doskonałą zabawą. Women Cup zapewnia wiele atrakcji, m.in. liczne konkursy z nagrodami, koncerty oraz imprezę, na której żeglarze bawią się do białego rana.