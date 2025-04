Od zawsze byłyśmy z Mamą przyjaciółkami. Nawet wówczas, gdy wyjechałam do innego miasta na studia, cały czas pozostawałyśmy w bliskim kontakcie – zawsze mogłam liczyć na dobrą radę i zrozumienie. Mama to osoba niezwykle aktywna, animatorka wielu inicjatyw w naszej lokalnej społeczności, lubiana przez ludzi, świetna organizatorka. Niezmiennie podziwiałam ją za wieczny uśmiech i pozytywne podejście do świata, co mnie, przyznaję, nie zawsze się udaje.

Kiedy założyłam rodzinę, siłą rzeczy nie mogłam tak często Mamy odwiedzać, ale podczas wizyt zaczęłam zauważać, że staje się przygaszona. Coraz częściej mówiła też o sukcesywnym wycofywaniu się z aktywnego życia, co zaczęło mnie niepokoić. Gdy zrezygnowała z udziału w dorocznym rajdzie inaugurującym wiosenny sezon nordic walking, uznałam, że coś jest na rzeczy i muszę z Mamą porozmawiać. Usiadłyśmy przy kawie i powiedziałam wprost, że się o Mamę niepokoję. Wtedy ujęła mnie za rękę i po dłuższej chwili milczenia, nie patrząc w oczy zaczęła powoli zwierzać się, mówiąc, że:

nie potrafi już zapanować nad pewnymi odruchami ciała,

zaczęły pojawiać się wstydliwe plamy na bieliźnie ,

, boi się śladów na ubraniu i reakcji otoczenia.

Próbowała temu zaradzić, testując różne rozwiązania, ale żadne nie zapewniło jej jak dotąd poczucia pewności. Wiedząc, jak wstydliwa jest to przypadłość obiecałam Mamie, że będzie to nasza tajemnica, a sama poszukam rozwiązania, które pozwoli Jej wrócić do aktywnego życia.

Podczas wizyty w aptece zobaczyłam plakat, na którym widniało hasło: TENA Pants. Komfort i swoboda zwykłej bielizny”. Kiedy zapytałam farmaceutę, wskazując na plakat powiedział mi: „TENA Pants to po prostu bielizna – pieluchomajtki odznaczające się wyjątkową chłonnością, szczególnie polecane osobom aktywnym z nietrzymaniem moczu”. Farmaceuta dodał też, że stałe grono osób, które kupują ten produkt potwierdza, że pieluchomajtki TENA Pants zapewniają poczucie komfortu umożliwiając prowadzenie normalnego trybu życia. Ponadto występują w wielu rozmiarach, więc bez trudu można je optymalnie dopasować do każdego typu sylwetki. Po rekomendacji farmaceuty kupiłam opakowanie TENA Pants dla Mamy i zawiozłam Jej. Powiedziałam: spróbuj, w aptece powiedziano mi, że wiele osób używa tego produktu i dzięki niemu nietrzymanie moczu przestało stanowić kłopot.

Chcąc mieć pewność, że poleciłam Mamie najlepsze rozwiązanie, już w domu poszukałam w Internecie dokładniejszych informacji na temat zakupionych dla Mamy pieluchomajtek. Czytając opis cech zyskiwałam pewność, że właśnie tego potrzebuje.

TENA Pants występuje w trzech wariantach chłonności , dzięki czemu można wybrać ten najlepiej odpowiadający stopniowi nietrzymania moczu.

, dzięki czemu można wybrać ten najlepiej odpowiadający stopniowi nietrzymania moczu. Ponadto TENA Pants likwiduje niedogodność, o której mówiła Mama, czyli obawa przed plamami na ubraniu i krępujący zapach moczu.

Pieluchomajtki TENA Pants są niezwykle chłonne – sprawia, że jedna wystarcza na cały dzień, a system FeelDry zapobiega nieprzyjemnemu uczuciu zawilgocenia.

Po kilku dniach odebrałam od Mamy telefon. Usłyszałam roześmiany głos i… od razu wiedziałam, że wraca do dawnej formy. Podczas niedawnego rodzinnego obiadu wspominałam, że wybieramy się całą rodziną na majówkę szlakiem średniowiecznych zamków. Teraz Mama zapytała, czy może nam towarzyszyć. Ja z ogromną radością, ale i ulgą gorąco ją na wspólny weekend zaprosiłam. Teraz jestem wyraźnie spokojniejsza o Mamę wiedząc, że pomogłam Jej znaleźć najlepsze rozwiązanie na nietrzymanie moczu. Pieluchomajtki TENA Pants zapewniły Jej komfort i wolność planowania swojej codzienności bez stresu, w zgodzie z własnym rytmem życia.

Gdy próbowałam się do Mamy dodzwonić, by omówić szczegóły naszego majowego wyjazdu, długo nie odbierała. Później okazało się, że znów jest na szlaku z koleżankami.

