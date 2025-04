Z uwagi na swój wstydliwy charakter, choroba wymaga przełamania bariery lęku i skrępowania, które mogą być zminimalizowane, jeśli wiemy, czego możemy spodziewać się w gabinecie lekarskim. Oto krótki przewodnik.

Do jakiego lekarza udać się najlepiej?

Wielu pacjentów swoje pierwsze kroki kieruje do gabinetu lekarza rodzinnego. I nie bez przyczyny, gdyż część powodów wystąpienia nietrzymania moczu można usunąć mając do dyspozycji leki, które całkowicie zniwelują jego występowanie. Do tej grupy należą m.in. leki stosowane w zakażeniu układu moczowego, które może być przemijającą przyczyną wystąpienia nietrzymania moczu. Jeśli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie znajdzie przyczyny nietrzymania moczu, skieruje nas do specjalisty ginekologa lub urologa.

Wywiad lekarski

W trakcie wizyty lekarskiej padnie duża liczba pytań. Możemy zostać także poproszeni o wypełnienie formularza, którego przykładowe pytania są następujące:

od jak dawna występuje nieotrzymanie moczu?

ile razy w ciągu dnia oddaje pani/pan mocz?

ile razy w ciągu dnia występuje mimowolne oddanie moczu?

ile wkładek zużywa pani w ciągu dnia?

czy zdarza się panu/pani gubić mocz w trakcie wysiłku fizycznego lub w czasie kaszlu?

czy miewa pan/pani uczucie parcia naglącego?

czy w czasie parcia gubi pani/pan mocz?

czy występuje stały wyciek moczu (więcej niż kilka kropli jednorazowo)?

czy musi pan/pani wstawać w nocy, aby oddać mocz?

czy moczy się pan/pani w trakcie snu?

czy cierpiała pani na gubienie moczu w trakcie ciąży?

czy ma pan/pani wzmożone pragnienie?

czy w trakcie oddawania moczu odczuwa pan/pani ból, pieczenie?

Badanie lekarskie

Nierozłącznym elementem naszej wizyty będzie badanie przeprowadzone bezpośrednio przez lekarza – ogólne jak i specjalistyczne, np. na fotelu ginekologicznym. Ma ono na celu stwierdzenie, czy przyczyną nietrzymania moczu są problemy natury ginekologicznej, np. wypadanie lub obniżenie narządu rodnego. Niekiedy problemy z trzymaniem moczu pojawiają się wraz z wiekiem, jako wynik zmiany w budowie nabłonka pochwy.

Najpopularniejszym testem wykonywanym w czasie badania ginekologicznego jest próba kaszlowa, czyli obserwacja wycieku moczu z cewki moczowej w trakcie kaszlu. Uniesienie szyi pęcherza moczowego przez przednią ścianę pochwy, które znosi nieotrzymanie moczu, świadczy o nadmiernej ruchomości szyi pęcherza przy prawidłowej czynności zwieracza zewnętrznego cewki moczowej (test Marshalla-Bonney’a). Lekarz może się także posiłkować wykonaniem Q-tipp testu, polegającego na obserwacji zmiany położenia cienkiego patyczka włożonego do cewki moczowej w trakcie wykonywania parcia podczas próby Valsalvy. Zmiana kąta nachylenia o więcej niż 300 świadczy o utracie właściwości podparcia dla tego odcinak dróg moczowych.

Badanie per rectum (przez odbytnicę) jest obligatoryjnym badaniem u mężczyzn. Ma na celu określenie wielkości prostaty, a także jej kształt, konsystencję w razie powiększenia lub podejrzenia rozrostu nowotworowego.

W przypadku podejrzenia neurologicznej przyczyny nieotrzymania moczu, możemy dostać skierowani na badanie neurologiczne. W trakcie takiego badania ocenie zostaną poddane odruchy i siła napięcia mięśni kończyn dolnych, unerwienie czuciowe okolicy krocza, a także napięcie zwieracza odbytu. Jeśli wymaga tego stan pacjenta, lekarz może zlecić pełną ocenę neurologiczną.

Dzienniczek mikcyjny

Istotnym elementem wywiadu w poradni nieotrzymania moczu będzie dzienniczek mikcyjny, czyli dzienniczek oddawania moczu. Służy on do notowania przez pacjentkę:

częstości i objętości wydalonego moczu

ilość nietrzymań moczu

sytuacji, w których pojawił się niekontrolowany wyciek

ilość przyjętych płynów

Prowadzenie dzienniczka trwa od jednego do kilku dni i jest niezwykle cennym elementem diagnostyki nieotrzymania moczu.

