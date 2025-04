Najczęstsze objawy chorób kobiecych, które powinny skłonić Cię do wizyty u lekarza:

Upławy .

Jest to nieprawidłowa wydzielina z pochwy. Prawie każda kobieta obserwuje u siebie wydzielinę z pochwy. Zmienia się ona w zależności od fazy cyklu, na początku po miesiączce jest raczej skąpa i biaława, potem w okolicach owulacji staje się obfitsza, ciągnąca o charakterze śluzu, a potem gęstnieje i ma znów nieprzejrzysty, białawo-żółtawy kolor. Często kobiety mają problem ze stwierdzeniem, czy białawe plamy na bieliźnie to norma czy już upławy. Przeważnie nie ma powodu do niepokoju, ponieważ prawdziwe, chorobowe upławy są zupełnie inne. Mogą mieć intensywny, nieprzyjemny, często określany jako „rybi”, zapach. Ich kolor zmienia się na żółtawy lub zielonkawy. Stają się znacznie obfitsze niż normalnie, a ich konsystencja może być serowata lub grudkowa. Poza tym towarzyszą im dodatkowe, nieprzyjemne objawy pieczenie, swędzenia lub bólu narządów płciowych. Jeśli nie zauważyłaś żadnego z powyższych objawów, ale masz wątpliwości czy wydzielina jest prawidłowa, nie zaszkodzi zapytać o to lekarza.

Pieczenie i swędzenie.

Mogą dotyczyć warg sromowych, ujścia pochwy lub cewki moczowej. Uczucia te nasilają się przy oddawaniu moczu lub po stosunku płciowym. Najczęściej towarzyszą infekcji grzybiczej, ale mogą się też pojawić w innych chorobach. Te objawy powinny skłonić Cię do szybkiej wizyty u lekarza.

Ból .

Ból może być stały lub przemijający, może dotyczyć okolic narządów płciowych, podbrzusza lub dolnej części pleców. Często ból podczas współżycia tzw. dyspareunia, towarzyszy chorobom kobiecym. Może być on powierzchowny lub głęboki. W każdym wypadku dolegliwości bólowych, powinnaś zgłosić się do ginekologa. Nie lekceważ tych sygnałów i nie pozwól, by je bagatelizowano.

Częstomocz , parcie na mocz i dolegliwości podczas oddawania moczu.

Najczęściej świadczą o infekcji dróg moczowych, mogą być leczone sposobami domowymi, jeśli jednak trwają dłużej niż kilka dni, potrzebna będzie wizyta u lekarza. Możesz iść do ginekologa, a także do zwykłego lekarza rodzinnego.

Krwawienie.

Jeśli pojawia się poza miesiączką lub u kobiet po menopauzie jest wskazaniem do jak najszybszej wizyty u ginekologa. Świadczyć może o znacznie poważniejszej chorobie niż infekcja narządów płciowych.

Choroby kobiece należą do najczęstszych schorzeń i przyczyn wizyty u lekarza. Kobiety, które nigdy nie miały infekcji narządów płciowych, to wyjątki potwierdzające regułę. Mimo iż nie są to poważne choroby i dają się w miarę łatwo leczyć, nie można ich lekceważyć. Nieleczone mogą prowadzić do poważnych komplikacji, z których najtragiczniejszą jest niepłodność. Dlatego dbaj o swoje zdrowie intymne, a w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów udaj się do ginekologa. Nawet jeśli nic Ci nie dolega pamiętaj o wizytach kontrolnych, przynajmniej raz do roku.

