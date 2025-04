W przypadku nietrzymania moczu objawy odczuwane subiektywnie przez pacjenta są podstawą do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku tej choroby, a w związku z tym są kluczem do właściwego rozpoznania a także leczenia.

Reklama

Jak się objawia nietrzymanie moczu?

Nietrzymanie moczu to niekontrolowane wydalanie moczu przez cewkę moczową w ilości powodujące problemy zdrowotne lub społeczne. Objawy towarzyszące bezwiednemu oddaniu moczu są zależne od rodzaju choroby. Najczęstszy typ nietrzymania moczu to tzw. wysiłkowe nietrzymanie moczu. Niekontrolowane oddanie moczu jest wtedy związane z sytuacjami kiedy intensywnie pracują mięśnie brzucha, tzn. podczas wysiłku fizycznego, kaszlu, oddawania stolca.

Przed oddaniem moczu nie pojawia się żaden sygnał alarmowy – chory odczuwa po prostu w pewnym momencie, że oddał mocz. W początkowej fazie choroby najczęściej wycieka niewielka ilość moczu i tylko przy bardzo dużych wysiłkach. Jednak z czasem objawy mogą się pojawiać nawet w spoczynku. W tym typie nietrzymania moczu nie obserwuje się zwiększonej częstości oddawania moczu czy to w ciągu dnia czy w nocy.

Parcia naglące

Choroba objawia się inaczej w przypadku nietrzymania moczu spowodowanego parciami naglącymi. W tym typie choroby bezwiedne oddanie moczu jest poprzedzone uczuciem silnego parcia na pęcherz moczowy. Potrzeby oddania moczu chory nie jest wstanie opanować. Objawy mogą się pojawić np. pod wpływem zimnej wody lub kiedy człowiek słyszy szum wody. Uczucie parcia na mocz może zdarzać się także podczas stosunku płciowego a czasem budzą chorego ze snu. W tym typie choroby zwiększone jest oddawanie moczu w godzinach nocnych.

Polecamy: Komu grozi nietrzymane moczu?

Nietrzymanie moczu z przepełnienia

Istnieje jeszcze nietrzymanie moczu z przepełnienia. Objawia się ono popuszczaniem niewielkich ilości moczu, a właściwie jedynie plamieniem bielizny w miarę przepełniania się pęcherza moczowego. Może być ono spowodowane słabą kurczliwością pęcherza przez co nie może się on w pełni opróżnić lub istnieniem przeszkody w odpływie moczu np. przerost prostaty u mężczyzn.

Reklama

Oznaka innej choroby

Nietrzymanie moczu może być także nie tylko chorobą samą w sobie, ale także objawem innego, często bardzo poważnego schorzenia. Nietrzymanie moczu może towarzyszyć chorobie Parkinsona, Alzhaimera, guzowi mózgu czy uszkodzeniom rdzenia kręgowego. W takich sytuacjach z mimowolnym oddawaniu moczu będą współistnieć objawy neurologiczne właściwe dla danej choroby. Nietrzymanie moczu może być także jednym z objawów cukrzycy.

Główny objaw nietrzymania moczu jest zawsze taki sam – bezwiedne wyciekanie moczu. Objawy towarzyszące są zależne od rodzaju choroby oraz jej przyczyny.

Nietrzymanie moczu powinno zawsze powinno skłaniać do wdrożenia diagnostyki, gdyż czasami nie jest to tylko wstydliwy problem higieniczny, ale objaw innej choroby.

Czytaj też: Nietrzymanie moczu - niezbędne badania