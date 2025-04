Od 17 czerwca do 3 lipca już po raz czwarty będzie można poddać się bezpłatnym badaniom profilaktycznym. W ciągu ponad dwóch tygodni specjalnie zaprojektowany i wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną ambulans odwiedzi 10 miast w całej Polsce, zatrzymując się w centralnych punktach.



Trasa ambulansu

17–18.06.2005, piątek-sobota Warszawa, parking przy Placu Zamkowym

19.06.2005, niedziela Kraków, parking przed Wawelem

20.06.2005, poniedziałek Katowice, Rynek

24.06.2005, piątek Łódź, parking przy skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej i Piłsudskiego

25.06.2005, sobota Wrocław, plac Wolności

26.06.2005, niedziela Poznań, plac Adama Mickiewicza

27.06.2005, poniedziałek Bydgoszcz, Stary Rynek

30.06.2005, czwartek Szczecin, park Jasne Błonia

01.07.2005, piątek Sopot, parking przy Grand Hotelu

02–03.07.2005, sobota-niedziela Gdańsk, Targ Węglowy

W godzinach od 11.00 do 20.00 będzie można wykonać bezpłatnie następujące badania profilaktyczne:

- USG piersi dla kobiet w wieku 20-48 lat,

- pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

- pomiar poziomu cukru we krwi,

- badanie poziomu cholesterolu we krwi,

- badanie ortopedyczne

- ocenić stan skóry

Wyniki badań każdy otrzyma na miejscu.

Dobór badań

W tym roku badania w akcji „Commercial Union VITA-tour” zostały dobrane tak, aby uświadomić głównie młodym ludziom, że już nawet niewielkie przekroczenie norm ciśnienia, cholesterolu czy cukru we krwi lub ciągły ból kręgosłupa – są sygnałem, że trzeba zmienić tryb życia: inaczej jeść, rzucić palenie, więcej się ruszać. Dzięki temu można zapobiec chorobie, uniknąć uciążliwego i często drogiego leczenia. Podobnie jest z nowotworami, również z rakiem piersi. Tylko regularne badania umożliwiają jego wczesne wykrycie - wówczas jest całkowicie wyleczalny.

Nadciśnienie

Na nadciśnienie tętnicze choruje 8,6 miliona dorosłych Polaków, a prawie 9 milionów ma ciśnienie w górnych granicach normy. Lekarze przypuszczają jednak, że chorych jest znacznie więcej. Wiele osób bowiem zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma za wysokie ciśnienie.

Cholesterol

Zbyt wysoki poziom cholesterolu ma, zdaniem lekarzy, aż ponad 70% dorosłych Polaków. Jest to jedna z głównych przyczyn schorzeń układu krążenia, przede wszystkim choroby niedokrwiennej (wieńcowej), której następstwem jest zawał serca. Według Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, nadal z powodu zawału umiera w Polsce codziennie około 100 osób.



Cukrzyca

Na cukrzycę cierpi w Polsce około 1,5 miliona osób, w tym blisko 21 tysięcy dzieci i młodzieży. Prawie 60 procent chorych stanowią kobiety. Większość osób, bo aż 90–95 procent, choruje na cukrzycę typu II (niezależną od insuliny). W ciągu roku na 100 tysięcy osób wykrywa się 7 nowych przypadków zachorowań na cukrzycę typu I (zależną od insuliny) i aż około 130–140 przypadków zachorowań na cukrzycę typu II (niezależną od insuliny). Diabetolodzy przewidują, że w ciągu najbliższych dwudziestu pięciu lat liczba chorych w naszym kraju wzrośnie o 40–50 procent.

Rak piersi

Rak piersi stanowi 18 procent wszystkich przypadków choroby nowotworowej. W Polsce jest najczęstszą odmianą nowotworu złośliwego u kobiet. Każdego roku wykrywa się raka piersi u około 12 tysięcy kobiet. 7 tysięcy z nich umiera.

Bóle kręgosłupa

Na bóle pleców, krzyża skarży się od czasu do czasu prawie 80 procent ludzi. Dolegliwości, niekiedy bardzo silne, pojawiają się najczęściej około 30. roku życia. Ortopedzi twierdzą jednak, że w ostatnich latach ta granica wiekowa bardzo szybko przesuwa się w dół. Różne kłopoty z kręgosłupem miewa coraz więcej nastolatków, a nawet dzieci.

Małe zmiany – duża korzyść

Wystarczy choć trochę zmienić tryb życia, pozbyć się kilku złych przyzwyczajeń, by znacznie zmniejszyć ryzyko zachorowania.

1. Ogranicz w diecie tłuszcze nasycone

Regularne jedzenie produktów obfitujących w tłuszcze zwierzęce, czyli nasycone (mięso, tłuste wędliny), nie służy sercu.

- Wybieraj produkty o zawartości tłuszczu poniżej 5 g w 100 g

- Unikaj pokarmów bogatych w cholesterol (np. wątróbki, podrobów).

- Jedz codziennie pięć porcji owoców i warzyw oraz jak najwięcej ryb, zwłaszcza morskich (tuńczyka, makreli, łososia). Obfitują one bowiem w bardzo zdrowe dla naczyń krwionośnych i serca kwasy tłuszczowe omega-3.

Korzyść: mniej cholesterolu we krwi, zdrowsze serce, sprawniejszy mózg.

2. Bądź bardziej aktywna

Istnieją niezbite dowody, że u osób aktywnych ryzyko zawału jest o połowę mniejsze niż u tych, które prowadzą siedzący tryb życia. Jeśli będziesz uprawiać sport, uchronisz serce, schudniesz i obniżysz poziom cholesterolu i wysokość ciśnienia tętniczego.

Spraw, aby wysiłek fizyczny stał się nieodłączną częścią Twojego życia. Wygospodaruj każdego dnia czas na trzydziestominutowe ćwiczenia lub energiczne spacery, jogging, jazdę na rowerze czy choćby na taniec.

Korzyść: lepsze krążenie, a więc także lepsze dotlenienie serca i mózgu, zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego, wzrost poziomu dobrego dla serca cholesterolu HDL.

3. Rzuć palenie

Palisz „lekkie” papierosy (o niskiej zawartości substancji smolistych), ponieważ jesteś przekonana, że są one mniej szkodliwe? A może często przesiadujesz w zadymionych pomieszczeniach?

Niestety, w obu przypadkach narażasz swoje zdrowie. Udowodniono, że bierne wdychanie dymu papierosowego, tak samo jak czynne palenie, zwiększa ryzyko chorób serca i udaru. Zaobserwowano też, że palacze, którzy zmieniają gatunek papierosów na lżejsze, wdychają dym głębiej i palą więcej niż poprzednio.

- Wyznacz sobie datę, kiedy zapalisz ostatniego papierosa.

- Umów się z koleżanką, że zrobicie to razem. W towarzystwie łatwiej będzie pokonywać różne problemy związane z niepaleniem.

- Jeśli jesteś bardzo uzależniona od nikotyny i sama silna wola nie wystarcza, skorzystaj ze środków ułatwiających zerwanie z nałogiem (w aptekach są dostępne bez recepty gumy, plastry, tabletki) lub poproś lekarza o przepisanie odpowiedniego leku.

Korzyść: zdrowsze tętnice, mniej cholesterolu we krwi, mocniejsze serce, mniejsze ryzyko nowotworów, zdrowsza skóra.

4. Walcz ze stresem

Długotrwały nie rozładowywany stres podnosi ciśnienie krwi, przez co wzrasta ryzyko zawału i udaru. Ponadto nadmiernie zaostrza apetyt, czego efektem zwykle jest nadwaga, a nawet otyłość, która zwiększa ryzyko różnych chorób, między innymi zwyrodnienia stawów, nadciśnienia, udaru mózgu.

Powoduje bóle kręgosłupa, szczególnie odcinka szyjnego i barkowego. Długotrwałe napięcie mięśni związanych z kręgosłupem jest przyczyną zmian w jego obrębie, bólu i sztywności.

Źle wpływa na skórę. Staje się ona szara, podatna na działanie bakterii, grzybów i wirusów, jest źle ukrwiona i odżywiona. Zwiększa to ryzyko różnych podrażnień, a nawet rozwoju trądziku, wystąpienia pokrzywki lub nasilenia się istniejących już schorzeń, np. egzemy czy łuszczycy.

Obniża odporność. Gdy jesteś w stresie, maleje liczba limfocytów we krwi oraz ich skuteczność w walce z bakteriami i wirusami. Częściej zapadamy na grypę, przeziębienia oraz inne choroby.

Korzyść: na pewno nie zdołasz całkowicie wyeliminować stresu ze swojego życia. Ale możesz i powinnaś nauczyć się go rozładowywać, nie dopuszczać do jego kumulacji. Bardzo pomagają w tym ćwiczenia fizyczne lub choćby zwykły szybki marsz. Co zyskasz? Lepsze samopoczucie, mniejsze ryzyko chorób cywilizacyjnych.

5. Nie żałuj sobie snu

Najnowsze badania naukowe dowodzą, że długotrwały niedobór snu może mieć bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia.

- Przyspiesza miażdżycę naczyń krwionośnych, zwiększa niebezpieczeństwo zawału.

- Może odpowiadać za powstanie tzw. insulinooporności komórek, która prowadzi do cukrzycy.

- Zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych. Korzyść: jeśli będziesz spać odpowiednią liczbę godzin, zmniejszysz ryzyko tych następstw niedoboru snu.

Dodatkowe informacje o akcji znajdziesz w prasie lokalnej, magazynie o zdrowiu VITA, plakatach w Twoim mieście, w telewizji TVN Style oraz w radiu RMF FM.

W dniach 17 czerwca – 3 lipca czynna będzie specjalna infolinia: 022 642 24 17