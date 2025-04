Poznaliśmy już bardziej szczegółowo zoofilię, nekrofilię i sitofilię. Są to parafilie, które

niekoniecznie muszą być otwarcie i wyrozumiale przyjmowane przez społeczeństwo. Niemniej warto wiedzieć, że są to zaburzenia, które jedynie w skrajnościach wymagają interwencji seksuologicznej lub psychiatrycznej. Ma to miejsce wówczas gdy istnieje zagrożenie zdrowia lub życia partnera, osoby zainteresowanej lub gdy praktyka sprawia jej cierpienie psychiczne.

Sadyzm i masochizm to kolejne parafilie, które pragniemy przedstawić od tej strony, nieco

klinicznej. Dla przypomnienia, parafilia, to nowa nazwa dewiacji seksualnej, definiowana jako

fantazje seksualne, pragnienia, bodźce lub zachowania obejmujące: obiekty niebędące ludźmi, cierpienie związane z poniżaniem dzieci lub innych osób, niewyrażających na to świadomej zgody.

Według klasyfikacji ICD-10, obie te parafilie występują jako jedna: sadomasochizm, w której

obserwuje się współistnienie sadyzmu i masochizmu, co w zachowaniach seksualnych bywa

interpretowane jako „wymiana ról” u partnerów. Jeden czerpie przyjemność z tego, że dręczy,

a drugi z poczucia winy, poniżenia. Różnicę między sadyzmem i masochizmem możemy luźno

skojarzyć z anegdotą:

Masochista niemalże w ekstatycznym uniesieniu mówi do sadysty: „no uderz mnie!”

Sadysta przesycony tym samym, odpowiada: „nie!”

Masochista bowiem „lubi cierpieć”, a sadysta „zadawać cierpienie” zarówno fizyczne, jak i

psychiczne.

Słowo o sadyzmie

Sadyzm jest parafilią, w której osiągnięcie satysfakcji seksualnej, nie może być osiągnięte na

drodze innej niż dręczenie, znęcanie się psychiczne (częstsze u kobiet) bądź fizyczne (częstsze

dla mężczyzn) nad partnerem. Inną, specyficzną odmianą sadyzmu jest zoosadyzm, w którym

dręczenie zwierząt przyprawia oprawcę o podniecenie seksualne.

Słowo o masochizmie

Masochizm jest parafilią podobną do sadyzmu. Satysfakcja seksualna jest osiągana w wyniku

cierpień fizycznych i psychicznych, zadawanym sobie lub partnerowi, zamiast lub podczas

kontaktów seksualnych. Masochizm może się przejawiać w podporządkowaniu się partnerowi,

samoponiżaniem, tak w marzeniach, jak i wyobraźni oraz realizacji potrzeb poza stałym związkiem

partnerskim. Masochiści mogą też prowokować partnera do agresji i szeroko pojętego sadyzmu.

Zwykle czynności sadomasochistyczne to krępowanie kogoś, bicie, chłostanie, drapanie,

gryzienie, wbijanie paznokci i wyrywanie włosów. Często przemilczane i skrzętnie ukrywane w

tajemnicy (z racji wstydu), są pragnienia odnoszące się do smarowania ciała partnera wydalinami

i wydzielinami, jak np. kał (koprofilia), mocz (urofilia) oraz wywoływanie wymiotów np. lekami,

zbyt głębokim wkładaniem członka do ust, wypijaniem moczu, zjadaniem kału, spijaniem krwi

miesiączkowej (emetofilia). Krańcową postacią sadomasochizmu bywa mord z lubieżności

(eretofonofilia). Skomasowanie się dwóch antagonistycznych tendencji, takich jak miłość i

nienawiść, „osiągają swe szczytowe wyładowanie w akcie seksualnego złączenia i zniszczenia”.

Leczenie parafilii

Ukryta sensytyzacja to jedna z metod leczenie parafilii. Pacjent uczy się „łączenia wyobrażeń

o treści parafilii z pełnymi upokorzenia konsekwencjami”. Podobnym sposobem jest terapia

awersyjna, w której owe wyobrażenia kojarzy się z niemiłym, a wręcz ohydnym zapachem lub

smakiem. Jednak takie zabiegi mogą sprawić przyjemność masochiście, więc raczej z nimi trzeba

postępować ostrożnie. Stosuje się również indywidualną i grupową terapię psychoanalityczną.

Niekiedy wdraża się też farmakoterapię, która ma na celu obniżenie popędu seksualnego.

