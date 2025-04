Alkohol niszczy zdrowie uszkadzając narządy wewnętrzne. Jednak zmiany w życiu alkoholika obejmują nie tylko kwestie zdrowotne. Zobacz 10 najczęstszych skutków picia alkoholu.

1. Stłuszczenie i marskość wątroby

Alkohol pity latami, nawet w umiarkowanych ilościach może uszkadzać wątrobę. Proces ten toczy się powoli. Najpierw dochodzi do stłuszczenia wątroby, a potem stopniowo rozwija się marskość. Po kilkunastu latach dochodzi do nieodwracalnej niewydolności wątroby.

2. Refluks żołądkowo-przełykowy

Alkohol wpływa niekorzystnie na środowisko panujące w żołądku. Dodatkowo rozluźnia dolny zwieracz przełyku, przez co treść z żołądka łatwiej cofa się do przełyku. Refluks to jeden z wczesnych objawów związanych z nadużywaniem alkoholu.

3. Większe ryzyko raka piersi

Badania potwierdzają, że wypicie tylko 3-4 drinków tygodniowo zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów piersi i sutka. Zaobserwowano, że problem ten dotyczy zwłaszcza młodych kobiet.

4. Spadek libido

Alkohol i udane życie seksualne nie idą ze sobą w parze. Lampka wina na randce nie szkodzi, ale codzienne picie alkoholu znacząco osłabia libido i zmniejsza wrażliwość na dotyk.

5. Nadwaga

Alkoholik kojarzy ci się z osobą skrajnie wychudzoną? Coraz częściej osoby, które piją za dużo mają też nadwagę czy wręcz otyłość. Alkohol sam w sobie jest kaloryczny. Dodatkowo pobudza apetyt – po 3 drinkach szybciej sięgasz po kaloryczne przekąski.

6. Bezsenność

Usypiające działanie alkoholu jest pozorne. W rzeczywistości sen po kilku drinkach nie jest tak głęboki jak powinien, twoje ciało nie regeneruje się w wystarczającym stopniu. Im częściej alkohol pojawia się w twoim życiu tym większe ryzyko, że rozwinie się pełnoobjawowa bezsenność wymagająca leczenia.

7. Zaburzenia miesiączkowania

Picie alkoholu zaburza równowagę hormonalną kobiety. Badania wskazują, że może prowadzić do rozregulowania okresu i wcześniejszej menopauzy.

8. Szybsze starzenie się

Alkohol zwiększa wydalanie płynów, a co za tym idzie odwadnia organizm. Nie trudno zatem przewidzieć, jakie będą tego konsekwencje dla skóry. Odwodniona cera staje szara i matowa, a zmarszczki pojawiają się znacznie szybciej.

9. Depresja

Depresja może być przyczyną alkoholizmu. Pijesz, aby zapomnieć o smutku. Może także wynikać z jego nadużywania, to tzw. depresja alkoholowa wtórna. W mózgu zaburzeniu ulega subtelna równowaga w wydzielaniu neuroprzekaźników, pojawiają się stany depresyjne, które „zapijane” przybierają na sile.

10. Izolacja społeczna

Coraz rzadziej widujesz się z przyjaciółmi, nie cieszy cię muzyka, unikasz spotkań służbowych i nowych wyzwań. Wszystko po to, by napić się w ukryciu. Tak właśnie rozwija się izolacja społeczna, która nasila depresję i bezsenność poalkoholową. Z tego błędnego koła możesz wyjść tylko przy pomocy terapeuty uzależnień.

