Jakie są skutki picia alkoholu?



Alkohol działa właściwie na cały organizm. Atakuje niemal wszystkie układy narządów wewnętrznych, siejąc spustoszenie w mózgu, żołądku, wątrobie, sercu, naczyniach krwionośnych i wszędzie, gdzie uda mu się dotrzeć. Powoduje wiele rozmaitych schorzeń. Można powiedzieć, że jest zabójcą o kompleksowym działaniu. Poznajmy więc jego modus operandi.

Układ nerwowy



To, że odczuwamy picie alkoholu, ma związek z jego działaniem na mózg i nerwy. Zaburzenia ruchu czy mowy to oczywiste objawy upojenia alkoholowego, które jednak w miarę trzeźwienia ustępują. Etanol działa jednak dalej. Szkodliwe są zwłaszcza jego metabolity. Nadmierne spożycie alkoholu może powodować wiele schorzeń neurologicznych. Pojawić mogą się bóle mięśni i uciskowe bóle nerwów. Alkohol najczęściej atakuje nerw promieniowy, czego skutkiem jest tzw. ”opadająca ręka”, a także upośledzenie ruchowe nadgarstka i dłoni. Podobne objawy mogą występować także w nogach. Kolejnymi problemami neurologicznymi są problemy z widzeniem, które prowadzić mogą nawet do całkowitej ślepoty.

To nie wszystko. Szkodliwy związek oddziałuje także na ośrodkowy układ nerwowy. Charakterystyczne jest tzw. obkurczenie mózgu, czyli korowo-podkorowe zaniki komórek nerwowych, które jednak cofają się po zaprzestaniu picia. Mózg cierpi także przez zaburzenia, jakie alkohol powoduje w innych układach. Mowa tu choćby o zaburzeniach krążenia czy wahaniach ciśnienia krwi. Dość częsta jest tzw. padaczka alkoholowa, która objawia się drgawkami występującymi po odstawieniu etanolu.

Układ pokarmowy



Najpierw cierpi śluzówka. Częste są stany zapalne, które pojawiają się na całej jej długości. Mogą także występować krwawienia, spowodowane pęknięciami błony śluzowej; częste są wybroczyny i nadżerki.

Dosyć powszechna jest wiedza o szkodliwości alkoholu na wątrobę. U osoby nadużywającej alkoholu niemal zawsze występuje jej stłuszczenie, czyli nadmierne odkładanie się tłuszczu w komórkach wątroby. Jego objawem jest ból pod żebrami, a także powiększenie wątroby. Narząd ten w dalszej kolejności może dotknąć zapalenie, zwłóknienie, a następnie marskość. Ta ostatnia polega na zastąpieniu komórek wątroby bezużyteczną w tym wypadku tkanką łączną, która dodatkowo utrudnia przepływ krwi przez ten narząd. Często schorzenie to może doprowadzić do raka wątroby.

Ponadto alkohol niszczy trzustkę, wywołując stan zapalny. Czasem doprowadza do „samotrawienia” się tego narządu, a w skrajnych przypadkach jest przyczyną cukrzycy. Alkohol najczęściej wywołuje zapalenie przewlekłe, rzadziej ostre.

Układ krążenia



Pierwszym problemem związanym z nadużywaniem alkoholu jest nadciśnienie. Może ono być przyczyną udarów i zawałów serca, a także krwotoku mózgowego. Zaprzestanie picia może częściowo odwrócić te zmiany. Kolejnym zagrożeniem jest kardiomiopatia. Jest to zespół zmian w sercu (stłuszczenie, powiększenie mięśnia sercowego, osłabienie skurczów), który prowadzi do zaburzeń w jego pracy i niewydolności krążenia. Zmiany te są często nieodwracalne i jedynym sposobem leczenia jest przeszczep serca.

Innymi schorzeniami występującymi w układzie krwionośnym na skutek nadużywania alkoholu są: choroba wieńcowa (prowadzi do zawału), choroba naczyń mózgowych (udar mózgu) czy zmiany w komórkach krwi. Zauważmy, że zmiany w układzie krążenia dotykają całego organizmu. Wystąpienie choćby jednej z wymienionych chorób może być zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale wręcz – życia.

Inne



Alkohol negatywnie wpływa na funkcje seksualne, czasem stając się przyczyną impotencji. Może obniżać płodność, a nawet prowadzić do atrofii (zaniku) jąder. Każda ilość alkoholu jest szkodliwa dla kobiet w ciąży, u których wywołać może upośledzenie płodu lub samoistne poronienie. Alkohol obniża odporność organizmu, prowadzi także do zaburzeń miesiączki.

Listę schorzeń trudno zamknąć, jest ich bowiem bardzo wiele. Po więcej szczegółów można sięgnąć do fachowej literatury. Jednak już te wyżej wymienione działają na wyobraźnię i każą zachować zdrowy rozsądek i umiar w piciu napojów „wyskokowych”. Pijmy mądrze. Na zdrowie!

