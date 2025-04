Naukowcy z Harvard Medical School przebadali ok. 200 tys. kobiet. Pierwsza połowa była monitorowana od 1976, a pozostałe 100 tys. od 1989 roku. Następnie porównano ich stan zdrowia z szacunkowym napromieniowaniem UVB, któremu były poddane w zależności od miejsca zamieszkania. Wyniki wyraźnie sugerują, że istnieje związek między ilością czasu spędzanego na słońcu a zachorowaniem na reumatologiczne zapalenie stawów.

Grupa monitorowana od 1976 roku, czyli starsze kobiety, były o 21% mniej narażone na zachorowanie na gościec. Natomiast u młodszych kobiet, kontrolowanych od 1989 roku, nie zanotowano spadku ryzyka zapadnięcia na tę chorobę. Należały one już bowiem do pokolenia intensywnie używającego kremów z filtrami anty-UVB, które skutecznie blokowały dostęp promieni słonecznych do organizmu.

Naukowcy przypuszczają, że to witamina D, którą nasze organizmy same wytwarzają pod wpływem promieni słonecznych, chroni przed gośćcem. Osoby z chorobami stawów mają niski poziom witaminy D, co może mieć ogromny wpływ na ich komórki odpornościowe. Niski poziom tej witaminy zanotowano także u osób z inną poważną chorobą autoimmunologiczną: stwardnieniem rozsianym oraz z zapaleniem stawów.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania reumatoidalnemu zapaleniu stawów jest leżenie na słońcu przez przynajmniej 15 minut dziennie z odkrytą głową i ramionami. To wystarczy, by doładować organizm niezbędną dawką witaminy D.

