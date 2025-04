Ból kolana po bieganiu – przyczyny, leczenie i zapobieganie

Biegacze często skarżą się na ból kolana lub kolan. Jeśli ból kolana dokucza po bieganiu, to może być skutek przeciążenia stawu albo urazu. W wielu przypadkach wystarczy kilka dni odpoczynku i okłady na kolano, aby wrócić do treningów. Jeśli jednak ból nie odpuszcza po tygodniu lub jest bardzo silny, trzeba udać się do lekarza.