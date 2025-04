Tuż przed wielkim wyjściem źle się poczułaś. Przeczytaj, co masz zrobić: iść na imprezę czy położyć się do łóżka? Nie denerwuj się, nie w każdym przypadku musisz zostawać w domu. Jeśli zastosujesz się do naszych zaleceń, możesz świetnie się bawić.

Reklama

Kłopoty z żołądkiem

Odczuwasz skurcze lub rozpierający ból brzucha połączony z odbijaniem. Brzuch jest wzdęty, dokuczają Ci lekkie mdłości. Takie objawy zwykle są spowodowane nadmiernym wytwarzaniem gazów w przewodzie pokarmowym.

Co robić? Nie rezygnuj z imprezy. Wypij herbatkę z mięty lub anyżku (ok. 2 zł), która ułatwi trawienie i usunie wzdęcia.

Na imprezie. Unikaj napojów gazowanych i potraw bogatych w błonnik, np. z fasolą - inaczej dolegliwości mogą wrócić.

Ważne! Gdy pojawia się też biegunka, przyczyną może być zatrucie pokarmowe. Dolegliwości mogą się wtedy utrzymywać nawet kilka godzin. Lepiej zostań w domu, bo i tak z zabawy nici. Do rana nic nie jedz. Pij dużo ciepłej herbaty (ok. 8 szklanek), by nawodnić organizm. Przyjmij smectę - ok. 1,20 zł saszetka - która zatrzyma biegunkę.

Opuchnięte spojówki

Powieki są zaczerwienione, nabrzmiałe, pieką. Czujesz, jakbyś miała pod nimi piasek. Przyczyną może być zmęczenie oczu - np. długo pracowałaś przy komputerze.

Co robić? Szykuj się do wyjścia! Dolegliwości złagodzisz kompresami z rumianku - wybierz ten w torebkach ekspresowych (ok. 4 zł). Po zaparzeniu i ostudzeniu naparu przyłóż torebki na powieki i poleż w przyciemnionym pokoju 15 minut. Ulgę przyniesie Ci także żel do powiek ze świetlikiem (ok. 4 zł) lub krople do oczu Visine (ok. 17 zł) - do każdego oka wpuść 1-2 krople.

Na imprezie. Ogranicz makijaż. Np. pociągnij rzęsy tuszem, ale zrezygnuj z cieni do powiek.

Ból gardła

Cierpisz zwłaszcza przy przełykaniu. Gardło jest zaczerwienione. Musiałaś się podziębić i doszło do zapalenia błony śluzowej gardła.

Co robić? Spróbuj powstrzymać rozwój choroby, by nie psuć sobie zabawy. Zażyj 4 razy dziennie po 500 mg witaminy C i co godzinę płucz gardło letnim naparem z szałwii lub słoną wodą (łyżeczka soli na szklankę letniej wody) - działają ściągająco i złagodzą ból.

Około południa łyknij tabletkę aspiryny, która zwalcza stany zapalne (Aspirin Bayer - około 6 zł).

Na imprezie. Nie pal papierosów - dym podrażnia gardło. Ssij pastylki odkażające błony śluzowe, np. Tantum Verde (ok. 12 zł), co 2 godziny jedną.

Ważne! Jeśli pojawiła się gorączka 37,5 st. C lub zauważyłaś w gardle biały nalot - może to być angina. Wtedy powinnaś zostać w domu, bo temperatura pewnie szybko podskoczy.

Pryszcz na twarzy

Bolesna, zaczerwieniona krostka psuje Ci humor. To zatkany gruczoł łojowy, który został zakażony bakteriami.

Co robić? Krostkę z łatwością zatuszujesz korektorem do twarzy - najlepiej o działaniu antybakteryjnym. Możesz też przykleić plasterek Normaderm Pach Express Vichy - ok. 32 zł. Na nim połóż podkład i puder.

Ważne! Nie wyciskaj pryszcza - to tylko zwiększy opuchliznę.

Na imprezie. Sprawdź, czy nie musisz ponownie użyć korektora.

Ból zęba

Jest niewielki? Weź tabletkę ibuprofenu (ok. 6 zł), który działa też przeciwzapalnie. I biegnij się bawić! Unikaj tylko gorących lub zimnych potraw, bo od nich ząb znów może się odezwać. Przy silnym, pulsującym bólu absolutnie nie ryzykuj wyjścia na imprezę. Koniecznie zgłoś się do dentysty (choćby prywatnie do całodobowej kliniki), który oczyści chory ząb i założy opatrunek z lekarstwem. Zobaczysz, od razu poczujesz ulgę.

Przy ataku migreny

Palcami wskazującymi przez kilka sekund uciskaj skronie. Możesz też okrężnymi ruchami wykonać delikatny, minutowy masaż. Ćwiczenie to usuwa tzw. zastój nerwowy i podrażnienie nerwu skroniowego, który odpowiada za napięcie w okolicy szczęki i skroni. Potem połóż się na pół godziny w przyciemnionym pokoju, zrób chłodny kompres na czoło i kark. Gdy to nie pomoże, przed wyjściem zażyj Panadol Extra (ok. 6 zł) lub Apap (ok. 6 zł).

Reklama

Anna Leo-Wiśniewska