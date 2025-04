Badania kobiet w przypadku określonych objawów

Objawy: obfite, bolesne, przedłużone ze skrzepami krwi krwawienia miesięczne, nieregularne, międzymiesiączkowe krwawienia oraz plamienia z dróg rodnych. Poza tym mogą pojawić się bóle w dole brzucha, uczucie ciała obcego lub parcia w tej okolicy.

Badania: badanie ginekologiczne, badanie USG, laparoskopia, a ostatecznie badanie histopatologiczne materiału tkankowego pobranego w trakcie operacji.

Objawy: upławy (wydzieliny z dróg rodnych): bardzo obfite, pieniste, cuchnące, o barwie przeważnie żółtej lub zielonkawej, a także świąd, pieczenie, ból w okolicy krocza, podrażnienie sromu i pochwy. Gdy do infekcji dróg płciowych dochodzi zarażenie dróg moczowych, może wystąpić pieczenie, częstomocz, parcie na mocz, a nawet bolesne oddawanie moczu oraz bóle w podbrzuszu.

Badania: badanie mikroskopowe drobnoustrojów w odpowiednio pobranym i przygotowanym materiale biologicznym (wydzielina z pochwy, cewki moczowej, osad moczu). Niezbędne są stałe okresowe badania kontrolne u lekarza ginekologa.

Objawy: specyficzny, rybi zapach, wzmagający się po stosunku płciowym.

Badania: ocena ekosystemu pochwy, pH pochwy, woni, obecności komórek jeżowych, ocena czystości pochwy w preparacie mikroskopowym

Objawy: swędzenie i ból pochwy oraz warg sromowych, gęste kremowe upła

wy, które pachną drożdżami i mają konsystencję twarogu. Stan chorobowy może także objąć otaczającą skórę, tworząc wykwity na wargach sromowych oraz wewnętrznej powierzchni ud, natomiast u chorych na cukrzycę - na powierzchnię skóry pachwin oraz szpary międzypośladkowej, przybierając postać wyprzeń.

Badania: dokładna ocena krocza, szyjki macicy i ściany pochwy. Poszukując ubytków, zaczerwienień czy otarć śluzówki należy także zwrócić uwagę na kolor wydzieliny, jej konsystencję i zapach oraz stwierdzić, czy pochodzi ona z pochwy, czy z szyjki macicy.

Objawy: nagłe, silne, skurczowe bóle brzucha, gorączka lub stan podgorączkowy, połączone ze znacznym pogorszeniem samopoczucia, podrażnienie otrzewnej (odruch wymiotny, żywa bolesność podczas badania).

Badania: histologiczne potwierdzenie zapalenia błony śluzowej macicy w biopsji endometrialnej, stwierdzenie w USG ropnia jajowodowo-jajnikowego, laparoskopia - obraz stanu zapalnego, zrosty.

Objawy: brak ciąży po 2 latach współżycia bez zabezpieczenia.

Badania: oceniające budowę narządów płciowych wraz z oceną drożności jajowodów. Służy do tego histerosalpingografia (HSG). Jest to bezpieczna metoda diagnostyczna pozwalająca na ocenę budowy macicy (kształt, wielkość) i wykrycie wad wrodzonych, zrostów wewnątrzmacicznych, polipów czy mięśniaków podśluzówkowych, jak również ocenę drożności jajowodów oraz istnienia zrostów okołojajowodowych i okołojajnikowych. Więcej wiadomości na temat drożności i ruchomości jajowodów, z jednoczesną możliwością leczenia chirurgicznego daje laparoskopia. Przez niewielkie nacięcia w powłokach brzusznych wprowadza się powietrze i aparat optyczny (endoskop) wraz z oprzyrządowaniem chirurgicznym do jamy brzusznej. W przypadku stwierdzenia zmian w macicy uzupełnieniem histerosalpingografii jest histeroskopia - badanie obrazujące wnętrze jamy macicy za pomocą optyki światłowodowej (endoskopia).

Objawy: bóle w okolicy podbrzusza pojawiające się w okresie przedmiesiączkowym i podczas miesiączki. Mają one miejsce na kilka dni (nawet do tygodnia) przed spodziewaną menstruacją i nasilają się aż do ustąpienia krwawienia. Ból, który jest następstwem miejscowego krwawienia i rozciągania tkanek (przy ogniskach pozamacicznych), powoduje uczucie jakby rozdzierania, może się pojawiać w okolicy biodra, pachwiny lub promieniować do odbytnicy i zależy od umiejscowienia ognisk gruczolistości. Bóle podczas stosunków płciowych sugerują gruczolistość w obrębie jajników i zagłębienia odbytniczo - macicznego. Bóle podczas oddawania stolca mogą być objawem gruczolistości w ścianie jelita grubego lub w polu przegrody odbytniczo - pochwowej. Ok. 1% pacjentek nie skarży się na żadne dolegliwości bólowe. Podczas zaawansowanego stadium choroby tworzą się twarde, włókniste zrosty, które powodują zniekształcenia narządów objętych chorobą. Macica staje się nieruchoma w tyłozgięciu, a zagłębienie odbytniczo-maciczne całkowicie zarasta. W obrębie jajników pojawiają się smołowate torbiele o różnej wielkości (niektóre dochodzą do średnicy ok. 10 centymetrów!) wypełnione gęstą, ciągnącą się treścią w brązowym kolorze. Jest to pozostałość dawnych wylewów krwi, która w okresie menstruacji nie miała gdzie odpłynąć.

Badania: USG oraz badanie krwi (tzw. poziom markera CA-125. Czasami pomocna jest też tomografia komputerowa. Badaniem, które pozwala bezbłędnie postawić diagnozę, jest laparoskopia.

Objawy: po upływie 6-12 miesięcy od menopauzy pojawiają się krwawienia

Badania: badanie ginekologiczne (we wzierniku i dwuręczne). Ginekolog powinien także zlecić USG przezpochwowe narządu rodnego z dokładną oceną endometrium i jajników. Konieczna jest również biopsja błony śluzowej macicy: rysowa lub ssąca (polegająca na pobraniu wycinka błony zmienionej chorobowo) lub wyłyżeczkowanie szyjki i jamy macicy, popularnie zwane czyszczeniem.

Objawy: ból w miednicy.

Badanie: należy przeprowadzić z uwzględnieniem trzewi, jak i ścian jamy brzusznej, pleców, bioder i miednicy. Badanie jednym palcem, palpacyjne zarówno płytkie, jak i głębokie, umożliwiają rozróżnienie między nadwrażliwością na bodźce niebólowe, takie jak muśnięcia skóry, bolesnością ściany brzucha a bólem trzewnym. Rezonans magnetyczny czy badanie USG mogą bardzo pomóc przy dalszej charakterystyce podejrzanych zmian w miednicy i innych zaburzeń w obrębie macicy. Tomografia komputerowa z podaniem środka cieniującego stanowi najlepsze badanie w przypadku podejrzenia zakażenia w obrębie jamy brzusznej, takiego jak zapalenie wyrostka robaczkowego czy ropień przydatków.



