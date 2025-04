Sposoby leczenia psychozy i zapobiegania jej nawrotom

Leczenie zdiagnozowanej psychozy oparte jest na stosowaniu leków antypsychotycznych oraz liczne formy pomocy psychoterapeutycznej. Ważnym elementem terapii są też działania zmniejszające ryzyko nawrotu choroby. Zarówno sam chory, jak i bliskie mu osoby mogą podjąć starania w tym zakresie.

Najlepsze rezultaty leczenia psychozy uzyskuje się przy równoczesnym stosowaniu leków oraz wsparcia psychosocjalnego – mówi doc. Joanna Meder, ekspert programu „Odnaleźć Siebie” – Nie należy zapominać też o podejmowaniu działań na rzecz zapobiegania nawrotom choroby.

Leczenie farmakologiczne

Stosowanie leków antypsychotycznych przyczynia się do ustępowania objawów psychozy. Dłuższe ich przyjmowanie pozwala na stabilizację stanu psychicznego chorego, a nawet może zabezpieczyć go przed nawrotem psychozy. Leki antypsychotyczne wpływają na substancje chemiczne produkowane i działające w mózgu tzw. neuroprzekaźniki, z których najistotniejszym jest dopamina. W rezultacie zostaje zwiększona odporność na stres i zmniejszone objawy psychozy.

Formy psychosocjalne

Spośród form psychosocjalnych najczęściej wykorzystuje się psychoedukację, terapię systemową, trening i pomoc w codziennych czynnościach życiowych oraz uczestnictwo w grupach wsparcia. Psychoedukacja, którą objęci są chorzy oraz ich rodziny dotyczy przyczyn psychoz, ich objawów i sposobów leczenia. Terapia systemowa polega na leczeniu całej rodziny. Choroba jednego z jej członków ma wpływ na jej funkcjonowanie. Częsta izolacja chorych może powodować zapominanie jak wykonuje się codzienne czynności, dlatego też stosowany jest trening. Grupy wsparcia pomagają zarówno osobom chorym, jak i członkom ich rodzin czy bliskim przyjaciołom.

Chory – zapobieganie nawrotom psychozy

Nie należy też przerywać zażywania leków na własną rękę. Pacjent może zapobiegać nawrotom psychozy poprzez zgłębianie wiedzy na temat choroby i sposobów radzenia sobie z nią. Ważna jest też świadomość „zwiastunów nawrotu” psychozy. Nauczenie się rozpoznawania objawów poprzedzających chorobę pozwala na szybkie udanie się do lekarza. Chory powinien unikać spożywania alkoholu i brania narkotyków.

Bliskie osoby z otoczenia chorego – zapobieganie nawrotom psychozy

Bliskie osoby mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu psychozy poprzez pomoc w dotarciu do lekarza psychiatry, udział w sesjach psychoedukacyjnych, zachęcanie chorego do przyjmowania leków i konsultacji z lekarzem, nauczenie się zauważania „zwiastunów nawrotu” choroby oraz udział w grupach samopomocy. Ważne jest też odpowiednie podejście do choroby np. nie należy traktować choroby jako nieuleczalnej.

Ogólnopolski Program Zmiany Postaw wobec Psychiatrii „Odnaleźć siebie” ma charakter edukacyjny. Jego nadrzędnym celem jest przełamanie barier związanych z leczeniem zaburzeń psychicznych, mitów nagromadzonych wokół psychiatrii oraz wyeliminowanie lęku przed wizytą u lekarza psychiatry – ponieważ odpowiednio wczesna diagnoza i wcześnie rozpoczęte leczenie dają większą szansę na normalne życie. Naczelnym założeniem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku psychiatrii wśród innych nauk medycznych.

źródło: www.odnalezcsiebie.pl