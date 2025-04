Spis treści:

Torbiele jajnika, zwane też cystami jajników, to patologiczne struktury wypełnione płynem występujące w obrębie jajnika. Dzieli się je na dwie grupy: torbiele czynnościowe, powstające wskutek zaburzeń hormonalnych oraz rzadziej występujące pozostałe torbiele (np. torbiel krwotoczna, endometrialna, torbiel dermoidalna).

Torbiele jajników występują często. Szacuje się, że u 20% kobiet powstaje przynajmniej jedna torbiel w ciągu życia. Najczęściej zmiany te nie są groźne dla życia i zdrowia.

Torbiele jajników powstają w większości przypadków w sposób naturalny, co ma związek ze zmianami hormonalnymi. Przykładowo typowa torbiel czynnościowa, zwana też torbielą prostą lub pęcherzykową, powstaje wskutek zaburzeń hormonalnych zachodzących w cyklu przed owulacją.

Torbiele mogą mieć charakter łagodny (przetrwały pęcherzyk Graafa), ale może również stanowić zmianę złośliwą (rak jajnika). Dla rokowania i leczenia bardzo istotne jest wczesne rozpoznanie.

Możliwe objawy torbieli jajników to:

zaburzenia cyklu miesiączkowego,

plamienia międzymiesiączkowe,

bóle brzucha,

uczucie pełności w podbrzuszu,

złe samopoczucie,

ból podczas stosunku,

trudności z zajściem w ciążę,

nudności oraz wymioty.

Bardzo często torbiele jajników nie powodują żadnych dolegliwości i są wykrywane przypadkowo w trakcie badania USG.

Większość torbieli jajników wchłania się samoistnie w organizmie. Dzieje się to w ciągu jednego lub kilku cykli miesiączkowych. Jeżeli do tego nie dojdzie, wskazane są dalsze działania. Cysty mogą też znikać poprzez pęknięcie. Ich zawartość też może wchłonąć się bez interwencji lekarskiej w ciągu kilku dni. Należy pamiętać, że niektóre rodzaje torbieli są groźne, mogą powodować silne krwawienia lub mają tendencję do złośliwienia. W razie wątpliwości lub niepokojących dolegliwości zawsze najpierw trzeba skonsultować się z lekarzem.

Dostępne sposoby leczenia torbieli jajnika to:

Obserwacja . Proste torbiele jajnika, o średnicy mniejszej niż 3 cm, zazwyczaj nie wymagają usuwania. Jeśli torbiel nie wywołuje żadnych objawów, lekarz może zaproponować wyłącznie kontrolne badania USG.

. Proste torbiele jajnika, o średnicy mniejszej niż 3 cm, zazwyczaj nie wymagają usuwania. Jeśli torbiel nie wywołuje żadnych objawów, lekarz może zaproponować wyłącznie kontrolne badania USG. Leki antykoncepcyjne . Torbiele powstają wskutek zmian hormonalnych, dlatego leczenie może polegać na przyjmowaniu tabletek antykoncepcyjnych. Hamują one aktywność jajników, dzięki czemu zmiany stają się mniejsze.

. Torbiele powstają wskutek zmian hormonalnych, dlatego leczenie może polegać na przyjmowaniu tabletek antykoncepcyjnych. Hamują one aktywność jajników, dzięki czemu zmiany stają się mniejsze. Laparoskopia . Większe torbiele jajnika są usuwane metodą laparoskopową, która polega na zlikwidowaniu zmiany za pomocą narzędzi wprowadzonych przez niewielkie nacięcia w brzuchu. Jest to metoda małoinwazyjna, która pozostawia nieznaczne blizny i umożliwia szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Jest złotym standardem usuwania torbieli jajnika.

. Większe torbiele jajnika są usuwane metodą laparoskopową, która polega na zlikwidowaniu zmiany za pomocą narzędzi wprowadzonych przez niewielkie nacięcia w brzuchu. Jest to metoda małoinwazyjna, która pozostawia nieznaczne blizny i umożliwia szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Jest złotym standardem usuwania torbieli jajnika. Laparotomia. Jest to bardziej złożona procedura usunięcia torbieli, która wymaga nacięcia powłok brzucha.

Torbiele jajnika wymagające usunięcia to przede wszystkim zmiany duże oraz podejrzane, które mogą przekształcić się w nowotwór złośliwy. Decyzję o właściwym sposobie leczenia torbieli jajnika należy podejmować wraz z lekarzem. Zarówno laparoskopia, jak i laparotomia odbywają się w znieczuleniu ogólnym (tzw. narkoza). U kobiet w wieku reprodukcyjnym zabieg przeprowadza się z jak największym oszczędzeniem tkanki jajnikowej, aby kobieta miała szanse na zajście w ciążę.

Torbiele jajnika, które powstają w trakcie ciąży (zarówno torbiele ciałka żółtego, jak i pęcherzykowe) wchłaniają się samoistnie w czasie od 14. do 16. tygodnia ciąży. Obserwacja i kontrole lekarskie są wystarczającym działaniem, jakie należy podjąć. Największe szanse na samodzielne ustąpienie cyst występują w przypadku zmian mniejszych niż 5 cm oraz prostej budowy.

U kobiet w ciąży mogą rozwinąć się torbiele jajnika, które wymagają leczenia chirurgicznego. Laparoskopia może być bezpiecznie wykonana we wszystkich trymestrach ciąży, jednak jest zalecana w drugim trymestrze.

O wchłonięciu się torbieli może świadczyć brak dolegliwości, które wcześniej występowały, np. bólu podbrzusza. Jednak jedynym pewnym sposobem na sprawdzenie, czy torbiel jajnika uległa wchłonięciu, jest badanie u ginekologa. Lekarz wykonuje USG dopochowowe, w trakcie którego ocenia wygląd jajników i ewentualne zmiany.

