Ból jajnika to termin, który nie funkcjonuje w słowniku medycznym. To dolegliwość, którą określany jest silny ból w podbrzuszu, często w okolicy miednicy. Zdarza się, że pojawia się także w trakcie ciąży. Nie zawsze jest jednak powodem do niepokoju. Bardzo często ból związany jest ze zmianami hormonalnymi, jakie mają miejsce w organizmie kobiety. Oto najpopularniejsze przyczyny bólu jajnika.

Ból jajnika (rozproszony ból w podbrzuszu) bardzo często zdarza się zwłaszcza na początku ciąży. Jeżeli nie towarzyszą mu żadne inne niepokojące objawy, to na tym etapie nie powinien wzbudzać niepokoju u przyszłej mamy. Ból wynikać może przede wszystkim ze zmian, jakie zachodzą w ciele kobiety.

Wzrost produkowanego progesteronu wpływa na znaczne rozciągnięcie się macicy. Powodować to może naciskanie na inne sąsiadujące z nią narządy, co może być odczuwane jako ból. Ból spowodowany rozrostem macicy powinien ustąpić samoistnie po kilku tygodniach.

Jeżeli jest bardzo intensywny, to lekarz może zaproponować stosowanie środków przeciwbólowych. Aby zminimalizować ból należy również zrezygnować z intensywnego wysiłku i więcej czasu spędzać w pozycji leżącej.

Jeżeli ból jest bardzo silny, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Może to być bowiem objaw ciąży ektopowej, czyli pozamacicznej. Zdarza się, że towarzyszą jej inne objawy, m.in.:

krwawienia,

omdlenia,

duszności,

nagły spadek pulsu,

zawroty głowy,

ból miednicy.

Nieprawidłową ciążę zdiagnozować można za pomocą USG oraz testu poziomu BHCG we krwi. W przypadku ciąży pozamacicznej zaobserwować można brak wzrostu lub nawet spadek BHCG. Niestety, ciąży pozamacicznej nie można w żaden sposób uratować, ponieważ płód może prawidłowo rozwijać się jedynie w macicy.

Ciąża pozamaciczna może zagrażać życiu matki, dlatego konieczne jest jak najszybsze usunięcie jej. W tym celu stosuje się zwykle zabieg metodą laparoskopową.

Zdarza się, że w ciąży dochodzi do skrętu przydatków (nazywanego inaczej skrętem jajnika). Objawia się on nagłym i promieniującym bólem w podbrzuszu. Towarzyszą mu wymioty, nudności oraz problemy z oddawaniem stolca i gorączka.

Objawy skrętu przydatków często mylone są zapaleniem trzustki i kolką nerkową. Rozpoznanie choroby możliwe jest na podstawie badania USG. W leczeniu stosowana jest metoda laparoskopowa, która nie zagraża płodowi.

Ból jajnika w ciąży spowodowany może być również obecnością torbieli. Mogą się one ulokować na jajnikach np. z powodu zmian hormonalnych, jakie mają miejsce w ciele kobiety podczas ciąży. Wiele z nich nie wymaga leczenia chirurgicznego. Początkowo stosuje się zazwyczaj metodę obserwacji, ponieważ wiele torbieli, zwłaszcza tych małych, znika samoistnie.

Poronienie we wczesnej fazie ciąży może przebiegać bezobjawowo. W późniejszych miesiącach pojawiają się jednak charakterystyczne dolegliwości. Objawy poronienia to silny i promieniujący ból w podbrzuszu, któremu towarzyszy krwawienie z dróg rodnych. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia poronienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

