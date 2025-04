Fitoterapia a przekwitanie

Pierwsze symptomy premenopauzy zwykle pojawiają się około 45. roku życia. Jajniki produkują coraz mniej hormonów (estrogenów i gestagenów). Krwawienia miesiączkowe mają różne terminy. Krwawienia te są mniej obfite aż do całkowitego zaniknięcia. Klimakterium ma indywidualny przebieg. U niektórych kobiet nie występują żadne objawy związane z wygasaniem czynności jajników. Część kobiet zgłasza jedynie uderzenia gorąca, a pozostałe kobiety cierpią na wiele innych dolegliwości wywołanych zmianami hormonalnymi.

Dolegliwości w okresie przekwitania to:

nadmierna potliwość,

bezsenność,

spadek libido,

nerwowość,

suchość pochwy,

zawroty głowy,

kołatanie serca,

pogorszenie pamięci,

uczucie rozbicia,

obrzmienie stawów,

bóle głowy.

W okresie klimakterium zwiększa się ryzyko wystąpienia zawału serca oraz osteoporozy. Ma to związek z obniżeniem produkcji estrogenów. By złagodzić dolegliwości okresu klimakterium wiele kobiet stosuje HTZ (hormonalną terapię zastępczą). Metoda ta wymaga kontroli ginekologa. Kobiety, które nie chcą lub nie mogą (ze względu na przeciwwskazania) stosować hormonalnej terapii zastępczej mogą uciec się do fitoterapii. Terapia przynosi efekty ale wymaga cierpliwości i systematyczności.

Fot. Depositphotos



Do znanych roślin stosowanych w terapii klimakterium należy soja i pluskwica (Cimicifuga racemosa). Obie rośliny zawierają fitohormony (estrogeny roślinne) i są składnikiem wielu preparatów polecanych w okresie przekwitania np. Climea Meno, Menoplant Soy-a 40 Plus, Feminon, Menofem.

Izoflawony obecne w soi łagodzą zaburzenia snu, potliwość oraz korzystnie wpływają na poziom LDL (zły cholesterol). Warto pamiętać o tym, że preparatów sojowych nie powinny zażywać kobiety, które chorowały na raka trzonu macicy oraz piersi!

Korzeń pluskwicy groniastej zawiera glikozydy gorczycowe, garbniki, izoflawony oraz substancje estrogenne. Pluskwica zmniejsza uderzenia gorąca i łagodzi bóle miesiączkowe. Nie może być stosowana w czasie chemioterapii. Stosując pluskwicę należy zwracać szczególną uwagę na stan wątroby, ponieważ skutkiem ubocznym stosowania wyciągu z pluskwicy między innymi jest ciężkie uszkodzenie tego narządu.

Niepokojące objawy, które powinny skłonić kobietę do zaprzestania stosowania pluskwicy to:

bóle wątroby,

ciemny kolor moczu,

żółte zabarwienie oczu i skóry,

nudności.

Inne zioła pomocne w łagodzeniu dolegliwości, które towarzyszą klimakterium

Niepokalanek

Rośnie na południu Europy i w zachodniej Azji. Surowiec zielarski to dojrzałe jagody. Do celów leczniczych wykorzystuje się również młode pędy niepokalanka. Niepokalanek jest bogaty w beta-sitosterol, flawonoidy oraz fitosterole. Zioło wykorzystuje się do regulacji cyklu miesiączkowego oraz łagodzenia zmian nastroju.

Aby złagodzić uderzenia gorąca warto przygotować ekstrakt (wyciąg) z niepokalanka.

Do tego celu potrzebna jest jedna część zmielonego niepokalanka, która należy zalać jedną częścią czystej wódki. Całość należy odstawić na około tydzień. Po tym czasie przefiltrować. Można do tego wykorzystać gazę. Zaleca się zażywać 1 łyżeczkę wyciągu dwa razy dziennie.

Zamiast wyciągu można stosować napar z niepokalanka.

Jedną łyżkę niepokalanka należy zalać szklanką wrzątku. Naparzać pod przykryciem przez 20 minut. Następnie przecedzić i pić ½ szklanki dwa razy dziennie. Napar przynosi ulgę w rozdrażnieniu lub apatii, która nierzadko występuje w okresie klimakterium.

Arcydzięgiel

Zioło dziko rośnie w Azji i Europie. W Polsce arcydzięgiel jest pod ścisłą ochroną dlatego należy nabyć go w aptece lub wyhodować np. w ogrodzie. Korzeń arcydzięgla zawiera związki kumarynowe, fitosterole oraz flawonoidy. Ma działanie rozkurczowe, uspokajające oraz bakteriobójcze.

W stanach napięcia i bezsenności można kąpać się w naparze z arcydzięgla.

200g korzeni arcydzięgla należy zalać 1 litrem wrzącej wody. Naparzać pod przykryciem przez około 20 minut. Do wanny wlać (najlepiej przez sitko) napar.

Dodatkowo z arcydzięgla można przygotować winko.

50 g korzeni arcydzięgla połączyć z 15 g liści melisy i 5 g cynamonu. Zioła dokładnie wymieszać. Całość zalać 1 litrem białego wytrawnego wina. Odstawić na 14 dni. Przecedzić do ciemnej butelki. Winko należy przechowywać w lodówce. Kieliszek wina pić raz dziennie po głównym posiłku.

Dolegliwości związane z okresem przekwitania łagodzi również napar przygotowany z:

ziela przywrotnika 50g,

ziela krwawnika,

kwiatu rumianku 50g,

liści melisy 50g,

ziela ruty 50g.

Zioła należy dokładnie wymieszać. Jedną łyżkę ziół zalać jedną szklanką wrzątku. Pod przykryciem zaparzać 15 minut. Pić 2-3 szklanki dziennie (między posiłkami).

Źródło: "Fitoestrogeny. Łagodny suplement na okres przekwitania" B. Kleine-Gunk, "Menopauza bez leków" L. Ojeda, "Prosta droga ku zdrowiu" S. Korżawska.