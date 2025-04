Szacuje się, że średni czas rozpoznawania endometriozy to… 7 lat. W przypadku endometriozy pojawiającej się w jajniku jest zwykle szybciej – widoczna w badaniach torbiel skłania najczęściej do pogłębionej diagnostyki. Co się wówczas robi i czy taką endometriozę można wyleczyć?

Endometrioza jajnika – co to?



Zdarza się, że u niektórych kobiet komórki błony śluzowej macicy wszczepiają się do innych narządów – mamy wówczas do czynienia z endometriozą. Mogą one zawędrować i zakotwiczyć się na przykład w pęcherzu, jelitach, otrzewnej czy jajniku. To właśnie w tym ostatnim dochodzi do powstania tzw. czekoladowych torbieli, czyli zbiorników starej krwi.

Objawy endometriozy jajnika



Objawy endometriozy mogą przypominać inne choroby ginekologiczne – naszą czujność powinny wzbudzić przede wszystkim:

bolesne, obfite miesiączki,

plamienie okołomiesiączkowe,

kłopoty z zajściem w ciążę,

parcie i ból podczas wypróżniania i po nim,

ślady krwi w moczu lub krew w kale.

Oczywiście objawy nie muszą pojawić się naraz – przykładowo krew w moczu lub kale pojawia się, gdy endometrium wszczepia się w pęcherz lub odbytnicę.

Endometrioza jajnika może dawać objawy przypominające raka jajnika: silne bóle, zimne poty, a nawet drgawki.

Jak leczyć endometriozę jajnika?



Leczenie endometriozy to przede wszystkim leczenie jej objawów. Pacjentom zwykle zaleca się laparoskopię – dzięki niej można ostatecznie zdiagnozować chorobę, sprawdzić, jak liczne są wszczepy i je usunąć. Zabieg przeprowadza się pod narkozą.

W przypadku endometriozy jajnika, gdy w jajniku powstanie torbiel, konieczna jest operacja wycięcia guza. Czasem torbiel pozostawia się do obserwacji – trzeba wówczas co 6-12 miesięcy zgłaszać się na USG i badać poziom markera CA 125, by sprawdzać, czy torbiel nie przekształca się w nowotwór.

Niestety, usuwanie ognisk endometriozy nie leczy choroby raz na zawsze – może ona bowiem nawracać. Często zdarza się, że nowe ogniska pojawiają się już kilka miesięcy po operacji.

Warto dodać, że endometrioza to nie rak, chociaż komórki ze wszczepów powodują stan zapalny, z czasem przemieniają się w guzy wytwarzające sieć naczyń krwionośnych, a układ odpornościowy nie jest sobie sam w stanie z nimi poradzić.

