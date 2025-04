Często choruję na zapalenie zatok. Lekarz zapisuje mi trzeci raz z rzędu leki sterydowe. Czy takie silne preparaty nie zaszkodzą?

Reklama

Porada lekarza:

Proszę się nie obawiać, jest to całkowicie bezpieczne leczenie. W zapaleniu zatok coraz częściej stosuje się leki sterydowe, które podaje się w postaci preparatów rozpylanych do nosa. Mają one działanie miejscowe (tylko znikoma ich ilość wchłania się do krwi i dociera do innych narządów). Szybko zmniejszają stan zapalny dróg oddechowych, dzięki czemu choremu łatwiej oddychać. Mogą wprawdzie przejściowo ograniczać ruchomość rzęsek śluzówki, ale po ich odstawieniu odzyskują one swoją sprawność. Uważa się, że ten rodzaj preparatów stosowanych na błonę śluzową nosa jest znacznie bezpieczniejszy niż niesterydowe krople do nosa, dostępne powszechnie w aptekach bez recepty. Zbyt długie ich stosowanie może prowadzić bowiem do trwałego uszkodzenia śluzówki i tzw. przewlekłego polekowego nieżytu nosa.