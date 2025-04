Spis treści:

Zapalenie zatok to stan zapalny błony śluzowej zatok, czyli przestrzeni powietrznych umiejscowionych w kościach czaszki. Każda z zatok jest połączona z jamą nosową, dlatego infekcje w obrębie nosa mogą skutkować zakażeniem zatok. W przypadku zablokowania ich ujść do jam nosowych dochodzi do nagromadzenia wydzieliny, a w rezultacie stanu zapalnego.

O przewlekłym zapaleniu zatok mówimy, kiedy objawy choroby trwają dłużej niż 3 miesiące, a zmiany w błonie śluzowej zatok przynosowych są stałe.

Przyczyną przewlekłego zapalenia zatok może być: alergia, polipy, wady anatomiczne, lub infekcje górnych dróg oddechowych. Przewlekły stan zapalny zatok może również towarzyszyć schorzeniom, takim jak mukowiscydoza, zakażenie HIV lub astma.

W przypadku przewlekłego stanu zapalnego zatok objawy są zazwyczaj mniej nasilone niż w ostrej fazie choroby. Występują bóle głowy, które są mniej dokuczliwe, ale mają charakter długotrwały. Może pojawiać się chrząkanie i pokasływanie, gdyż po tylnej ścianie gardła stale spływa wydzielina.

Inne możliwe objawy przewlekłego zapalenia zatok to:

ból twarzy,

wydzielina z nosa, często zielony katar lub żółty,

zatkany nos,

nudności,

ból w uszach,

nieprzyjemny zapach z ust.

Przewlekłe zapalenie zatok wymaga leczenia nie tylko ze względu na objawy, ale także groźne powikłania, które mogą być następstwem choroby. Do takich powikłań należą:

zaburzenie ostrości widzenia a nawet utrata wzroku,

ropnie wewnątrzczaszkowe,

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

zapalenie kości czaszki.

Leczenie przewlekłego zapalenia zatok może być zarówno farmakologiczne, jak i operacyjne.

Celem leczenia farmakologicznego jest przede wszystkim opanowanie zakażenia bakteryjnego zatok. W tym celu stosowane są antybiotyki. Antybiotykoterapia powinna trwać ok. 4 tygodni i powinna być prowadzona na podstawie antybiogramu, który pozwala ocenić, czy dany szczep bakterii jest wrażliwy na konkretny lek. Jednak w przypadkach, kiedy zapaleniu zatok towarzyszy występowanie polipów nosa, najczęściej antybiotyki nie są konieczne.

Oprócz antybiotyku stosuje się także leki zmniejszające obrzęk błony śluzowej nosa oraz zatok, które powinny zredukować nasilenie przykrych objawów. Używane są leki obkurczające błony śluzowe, między innymi pseudoefedryna. Oprócz tego stosuje się leki przeciwzapalne jak np. ibuprofen, który dodatkowo działa przeciwbólowo, a także przeciwobrzękowo oraz czasami sterydy doustnie lub donosowo.

Preparaty przeciwzapalne są obecnie podstawą leczenia przewlekłego zapalenia zatok. Zastosowanie ma także leczenie rozrzedzające zalegającą wydzielinę w postaci kropli do nosa, aerozoli, inhalacji czy kompresoterapii.

Kiedy konieczna jest operacja?

Czasami w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok niezbędne jest zastosowanie leczenia operacyjnego, jednak wskazania te są bardzo ograniczone. O leczeniu chirurgicznym można myśleć dopiero wtedy, gdy pacjent był prawidłowo leczony farmakologicznie i terapia ta nie przyniosła oczekiwanych skutków.

Obecnie podstawą chirurgii zatok jest mikrochirurgia wewnątrznosowa. Celem leczenia jest stworzenie warunków do regeneracji błony śluzowej nosa i zatok oraz uzyskanie drożności kanałów odprowadzających z nich wydzielinę. Jeśli podczas zabiegu konieczne jest usunięcie części błony śluzowej, zaleca się usunięcie jak najmniejszej jej części.

Przewlekłe zapalenie zatok to choroba, z którą walka nierzadko jest bardzo uciążliwa. Jednak stosowanie odpowiedniego, skojarzonego leczenie farmakologicznego, zwłaszcza długotrwale, często umożliwia skuteczną walkę z chorobą. Jeśli leczenie zachowawcze nie przynosi rezultatów, należy najpierw je zmodyfikować, a o leczeniu operacyjnym myśleć jako o ostateczności.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.11.2010.

