Kilka dni kichania i po krzyku. Tego spodziewamy się po przeziębieniu. Niekiedy jednak na zwykłym katarze się nie kończy. Infekcja zamiast odchodzić w zapomnienie, rozwija się – wydzielina się zagęszcza i coraz trudniej nam oczyścić nos. Pojawia się też charakterystyczny ból głowy w części twarzowej, nasilający się w czasie pochylania. Do tego gorączka i kaszel. To prawdopodobnie zapalenie zatok!

Trochę anatomii

W czasie kataru błona śluzowa nosa i zatok puchnie. Jednocześnie zwiększa się ilość produkowanej przez nią wydzieliny. Dlatego drożne dotychczas kanaliki, które łączą zatoki z jamą nosa, powoli zaczynają się zamykać, a w zatokach powstaje podciśnienie, które sprzyja wnikaniu do nich wirusów i bakterii. Zarazki zaczynają się namnażać w szybkim tempie i rozwija się stan zapalny, zwany zapaleniem zatok.

Diagnoza na miarę złota

Jeśli mija tydzień, a katar wciąż cię męczy, czas na lekarza. Najlepiej byłoby wybrać się do laryngologa. Już na podstawie opisu dolegliwości specjalista zorientuje się, że masz kłopot z zatokami. Aby to potwierdzić, przeprowadzi badanie endoskopowe (wsunie do nosa specjalny przyrząd optyczny, dzięki któremu można obejrzeć ujścia zatok).

Jeśli kłopot dręczy cię nie pierwszy raz, możesz spodziewać się skierowania na tomografię komputerową. Dzięki temu badaniu można dokładnie obejrzeć zatoki i ocenić, w jakim stopniu zmiany zapalne rozszerzyły się w kierunku oczodołów lub jamy czaszki.

Specjalistyczne leczenie

Zależy od tego, czy infekcję spowodowały wirusy czy bakterie. Jeśli choroba nie wywołała gorączki i trwa dopiero kilka dni, być może obejdzie się bez antybiotyku i wystarczą tylko leki, które rozrzedzają wydzielinę i obkurczają śluzówkę, ułatwiając wydostanie się śluzu na zewnątrz. Jeżeli lekarz potwierdzi infekcję bakteryjną, będziesz łykać antybiotyk przez 10–14 dni. Uwaga! Zapalenie zatok trzeba wyleczyć do końca, bo inaczej przejdzie w stan zapalny, który leczy się już tylko operacyjnie.

Jak sobie pomóc?

Zapalenie zatok to wyjątkowo nieprzyjemna i bardzo bolesna choroba. Warto więc wiedzieć co robić, by zmniejszyć przykre dolegliwości.

Oczyszczaj nos Wkraplaj do niego sól fizjologiczną i usuwaj wydzielinę (z każdej dziurki osobno). To przyspieszy koniec choroby.

Wykorzystaj moc ciepła Wysoka temperatura rozluźnia mięśnie i łagodzi ból u nasady nosa. Poza tym delikatnie relaksuje. Dlatego tak skuteczne w wypadku zatok są okłady na czoło z ciepłego ręcznika lub rozgrzanych w piekarniku ziaren fasoli zawiniętych w pieluszkę tetrową. Pomaga już 5–8 minut okładu.

Zadbaj o dobry klimat Nic tak nie podrażnia chorych śluzówek jak suche powietrze. Jeśli więc miewasz problemy z zatokami, rozważ kupno nawilżacza powietrza (od kilkudziesięciu złotych). Możesz też po prostu porozwieszać na kaloryferach mokre ręczniki.

Zastosuj aromaterapię Wkraplaj do kominków zapachowych, nawilżaczy powietrza lub po prostu do wody w czasie kąpieli wonne olejki, np. eukaliptusowy, sosnowy, migdałowy. Możesz też wykorzystać je do masażu klatki piersiowej lub okolic zatok (po rozcieńczeniu z oliwą 2 krople olejku na pół litra oliwy).

Pomocne zioła

Aby zmniejszyć dolegliwości zatokowe, warto wykorzystać rośliny o właściwościach rozrzedzających wydzielinę, zmniejszających obrzęk błon śluzowych oraz tych, które działają przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie.

Mięta Ma działanie odświeżające, ułatwia oddychanie i wypływ wydzieliny. Przepis: najskuteczniej działają inhalacje z dodatkiem olejku mentolowego – wystarczą 2–3 krople na miskę wody, wdychaj 3 razy dziennie po 10 min.

Werbena Łagodzi bóle zatok i hamuje rozwój bakterii. Poza tym zmniejsza kaszel i drapanie w gardle. Przepis: łyżeczkę suszu zalej szklanką wrzątku, parz pod przykryciem 15 min, przecedź. Pij 2–3 razy dziennie po 1/2 szklanki.

Gorczyca Utrzymuje ciepło i ma działanie odświeżające. Przepis: ziarenka gorczycy zaszyj w woreczku. Włóż na 15 min do ciepłego piekarnika. Rozgrzane przykładaj do czoła. Ciepło zmniejsza ból, a zapach ułatwia oczyszczanie nosa.

Szałwia Ma działanie odkażające i lekko ściągające. Inhalacje z jej dodatkiem pomagają też pozbyć się ropnej wydzieliny z nosa.

Przepis: 5 łyżek szałwii zalej dwoma litrami wrzątku. Parz 5 min. Przecedź. Wdychaj 3 razy dziennie po 5 min.